Prințesa Amalia, moștenitoarea coroanei olandeze, intră în armată. Este primul membru feminin al familiei regale în uniformă

Prințesa Amalia, fiica regelui Willem-Alexander și a reginei Maxima, a făcut primul pas spre uniformă: la doar 21 de ani, începe serviciul militar și scrie istorie în familia regală olandeză.

În vârstă de 21 de ani, prințesa din Țările de Jos, Amalia, a fost încadrată ca marinar de clasa a III-a în marina olandeză și ca soldat de clasa a III-a în forțele terestre și aeriene. Este prima femeie din familia regală care efectuează serviciul militar.

În paralel cu pregătirea militară, prințesa urmează studii de drept la Universitatea din Amsterdam.

De obicei, instruirea începe cu mai multe săptămâni de pregătire militară de bază, care implică numeroase exerciții fizice, însă această etapă a fost amânată după ce Amalia și-a fracturat brațul într-o cădere de pe cal, în luna iunie.

Pentru început, prințesa va începe cu partea teoretică a pregătirii, la departamentul administrativ al Ministerului Apărării.