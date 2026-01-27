search
Marți, 27 Ianuarie 2026
O viață ca un spectacol: Florin Piersic la 90 de ani. De la bucovineanul din Ardeal la „monstrul sacru" al scenei românești

Publicat:

Florin Piersic a împlinit nouă decenii de viață. Cu o carieră impresionantă atât în lumea filmului, dar și a teatrului românesc, Florin Piersic se află deja în galeria „monștrilor sacri” ai cinematografiei românești, un actor care din perspectiva regizorilor putea juca orice rol. 

Florin Piersic FOTO facebook
Florin Piersic FOTO facebook

Florin Piersic, o legendă în viață a cinematografiei românești, împlinește, pe 27 ianuarie, 90 de ani. Bucovinean ca origine, clujean prin adopție, Florin Piersic are un palmares actoricesc de invidiat. Este totodată unul dintre artiștii români care a ajuns cunoscut nu doar pentru talent și inspirație dar și pentru o carismă aparte, șarm, umor și sensibilitate. 

Bucovineanul, născut pe meleaguri ardelene și o pierdere uriașă în copilărie

Florin Piersic s-a născut la Cluj, pe 27 ianuarie 1936 - fiul medicului veterinar Ștefan Piersic și a Verei Pașcanu. Deși născut în Ardeal, Florin Piersic are origini bucovinene. Mai precis, tatăl său era originar din satul Corlata, județul Suceava de astăzi. Ștefan Piersic a ajuns în zona Clujului, după absolvirea facultății, în 1925, fiind repartizat ca medic militar veterinar la Regimentul de Artilerie de la Florești. Interesant este faptul că tatăl lui Florin Piersic, avea preocupări literare, scriind poezii. Ulterior, a fost mutat cu serviciul la Cernăuți, în anul 1941, acolo unde este numit medic-veterinar șef al orașului, în perioada eliberării Bucovinei de Nord, de către trupele române. În 1944, odată cu avansul trupelor rusești, familia Piersic se retrage la Pitești iar mai apoi la Cluj, după eliberarea Transilvaniei de Nord-Vest.

Întors în orașul natal, Florin Piersic urmează și absolvă cursurile Liceului de băieți numărul 3, din Cluj. Pasionat de actorie, tânărul reușește să intre la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București (n.r. actualul UNATC). Ca și colegi de generație i-a avut printre alții pe Ioana Bulcă, Leopoldina Bălănuță sau Anatolie Spânu. Din copilăria petrecută ba la Cluj, ba la Cernăuți, Cajvana sau Corlata, cea mai cutremurătoare poveste a actorului este cea legată de moartea surorii sale, Lucica, la vârsta de 15 ani. Sărise în apele Prutului să-și salveze o colegă de la înec, dar nu a mai reușit să iasă. „Îmi amintesc de ziua cea mai tristă a vieţii mele, când mama, smulgându-se de la brațul tatălui meu, s-a repezit la sicriul în care era Lucica noastră, găsită după patru zile de niște pescari, plutind pe apele nemiloase ale Prutului. Încercarea ei de a o îmbrățişa mi-a rămas întipărită pe retină, într-un fel pe care nu-l pot povesti ”, mărturisea Florin Piersic în cartea sa „ Viața ca o poveste”. 

Debut cu „Orologiul Kremlinului” și o carieră fulminantă în teatrul românesc

Florin Piersic și-a început cariera la Teatrului Tineretului din Piatra Neamț în anul 1958. Acolo a fost repartizat după terminarea facultății, alături de Leopoldina Bălănuță, Gheorghe Popovici Poenaru, George Motoi, Nicoleta Sonea, Ica Matache dar și alți tineri absolvenți. A debutat cu spectacol „Orologiul Kremlinului”.  

„Stagiunea teatrală a fost deschisă cu piesa «Orologiul Kremlinului». (...) Colectivul de actori, format în majoritate din tineri absolvenți ai Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică «I. L. Caragiale» din Bucureşti, a reuşit să prezinte publicului pietrean un spectacol de calitate. Felul în care au fost interpretate rolurile a demonstrat simţ artistic şi măiestrie“, titra ziarul „Flacăra” din Piatra Neamț, din 29 aprilie 1959, articol citat de  Valentin Andrei, de la Centrul „Carmen Saeculare“, într-o postare, „Remember Florin Piersic - actor al TT“, în ziua în care actorul împlinise 85 de ani.

Totodată se preciza că, în special, tânărul actor Florin Piersic fusese remarcat pentru prestația sa deosebită, devenind în scurt timp un preferat al publicului din Piatra Neamț. Avea să rămână doar o stagiune la Piatra Neamț, fiind mai apoi luat la Teatrul Național din București. Pe scena bucureșteană a debutat cu rolul Richard din „Discipolul Diavolului” și cu Alexei din „Tragedia Optimistă”.

A urmat o carieră fulminantă în lumea teatrului, pe scena Naționalului bucureștean și nu numai, având numeroase turnee. Florin Piersic a interpretat peste 100 de roluri de-a lungul carierei sale.

Citește și: „Te voi iubi mereu, Omule!”. Florin Piersic, mesaj tulburător la aflarea morții lui Gabriel Cotabiță: N-ai fost „doar un simplu trecător”

Printre cele mai memorabile roluri sunt cele din spectacolele „Zbor deasupra unui cuib de cuci”, „Gaițele”, „Act venețian”, „Străini în noapte” sau „Oameni și șoareci”. „El era actorul dintr-un aluat neomenesc, dintr-un aluat de semizei. El este singurul actor care a putut dintotdeauna și poate și-n ziua de azi să umple o sală de 2000 de locuri numai pentru că e el. Nu contează că nu-l auzi de acolo, de sus, nu contează că nu-l vezi dacă ești la etajul 3, e ceva...", spunea actrița Rodica Mandache la emisiuneaÎntrebarea Mesei Rotunde”

De la „Ciulinii Bărăganului” la „Mărgelatu”, macho-justițiarul filmului românesc

Pe lângă cariera teatrală, Florin Piersic a devenit unul dintre cei mai îndrăgiți actori de film. În momentul de față este o adevărată legendă a cinematografiei românești cu roluri și personaje memorabile care au fascinat generații întregi. În cinematografie, Florin Piersic a debutat cu rolul Tănase din filmul „Ciulinii Bărăganului”( 1958).

Rolul care l-a consacrat, mai ales ca un „Făt-Frumos” al ecranului, un june prim al cinematografiei românești, a fost Harap Alb din producția „De-aș fi.....Harap Alb” din 1965 în regia lui Ion Popescu Gopo. A urmat un drum incredibil în cariera actoricească, cu personaje și filme memorabile. Florin Piersic a impresionat prin talent, un șarm aparte și totodată o vitalitate extraordinară. Printre cele mai legendare roluri ale lui Florin Piersic sunt cele din seria „Mărgelatu”, „Haiducii lui Șapte Cai” dar și cel al lui Pintea Viteazul. 

„Din distribuţie făceau parte nume noi, care, după părerea mea, au avut imediat priză la public, printre care Marga Barbu, Ion Dichiseanu, Ioana Pavelescu, George Moţoi, Ion Marinescu, Traian Stănescu, Constantin Codrescu şi celebrul cascador Szabolcs Cseh(...)Filmul a avut priză la public însă nu numai datorită distribuţiei de excepţie. Ideea unui western în perioada paşoptistă a fost una foarte bună", își aducea aminte Florin Piersic, despre filmele din seria „Mărgelatu”.

Piersic a jucat în multe filme istorice, devenind un un simbol al masculinității, al justițiarului dar în același timp și al rebelului fermecător. Nu au lipsit nici rolurile din filme polițiste, precum ce al lui George Martin din „Aventuri la Marea Neagră”, dar nici rolurile în care întruchipa personaje de basm. 

Citește și: Imagini cu Florin Piersic la o jumătate de an de când a fost externat din spital. Unde a fost surprins actorul

„Era un diavol frumos”

Florin Piersic era un cuceritor și în afara platoului de filmare. Era râvnit, iubit și, spun unii, nu rata nicio ocazie. I-au plăcut mult femeile și ele l-au plăcut pe el.

A fost căsătorit de trei ori. Prima soție a fost Tatiana Iekel, actriță la Teatrul Mic. A luat-o de nevastă în anii 60 și cu ea l-a avut pe primul său copil, actorul Florin Piersic Jr. A divorțat de Tatiana Iekel și s-a căsătorit cu actrița Anna Szeles, din Oradea. Și cu ea a avut un copil, pe Daniel. În 1985, Anna Szeles a cerut divorțul și s-a mutat împreună cu fiul lor, în Ungaria. Cea de-a treia soție este Anna Torok, o clujeancă. Anna Torok nu este actriță și s-a căsătorit cu ea în anul 1993. „Îmi plac unguroaicele, asta e“, preciza Florin Piersic

Florin Piersic a avut mai multe iubiri. De exemplu, în anul 1974, atunci când a divorțat, Tatiana Iakel mărturisea că Florin Piersic a fost îndrăgostit de toate partenerele cu care a jucat. Una dintre marile iubiri a fost Otilia Barbath, dar și aceasta l-a părăsit după ce l-a prins înșelând-o cu o frumoasă studentă la Actorie. Totodată, cunoscută a fost și relația cu Gabriela Werner, în anii 70. Gabriela Werner era mai tânără cu 17 ani decât Florin Piersic. „Era un diavol frumos. Eu aveam 26 de ani, el 43”, mărturisea Gabriela Werner. 

Tanc T-54 expus în Muzeul Militar din Verkhnyaya Pyshma (© Wikimedia Commons)
Înfometarea sistematică a locuitorilor din Uniunea Sovietică pentru armament
historia.ro
