search
Luni, 26 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video „Să nu mă uitați prea repede”. Mesajul emoționant al lui Florin Piersic la 90 de ani

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Florin Piersic a transmis un mesaj emoționant și plin de autoironie fanilor săi, cu o zi înainte de a împlini 90 de ani. Actorul a apărut într-un filmuleț postat pe Facebook, filmat pe scena Teatrului Național din București, unde a vorbit despre vârsta la care a ajuns, despre dragostea pentru public și despre întâlnirea aniversară care îl așteaptă.

Florin Piersic împlinește 90 de ani FOTO captură video
Florin Piersic împlinește 90 de ani FOTO captură video

În stilul său inconfundabil, Florin Piersic a ales să se adreseze publicului chiar de pe scena goală a Teatrului Național din București, locul unde a trăit unele dintre cele mai importante momente ale carierei sale.

„Iubiții mei spectatori, mă aflu pe scena unde am jucat zeci, sute, mii, mii de spectacole… la Teatrul Național din București. Astăzi sunt cu dumneavoastră cu sala goală, ceea ce mie nu-mi place, dar va fi plină când voi vrea eu: pe 26 ianuarie, când eu am să împlinesc frageda vârstă de… nici nu știu câți ani”.

Actorul a continuat, amuzat chiar și de propria vârstă: „A!!! 90, 90 și mie îmi vine să râd, pentru că nu-mi vine să cred că o să împlinesc pe 26 ianuarie, o să împlinesc, de fapt, pe 27, dar 26… mă rog, înțelegeți dumneavoastră ce vreau să vă spun”.

Sursa video: Facebook/ Florin Piersic

„Să nu mă uitați prea repede”

La finalul mesajului, Florin Piersic le-a transmis fanilor o rugăminte în stilul său cald și jucăuș, să nu îl uite.

„Dragilor, atât vreau să vă anunț: că dumneavoastră o să mă vedeți la această gală, cei care nu o să mă vedeți o să vă uitați în internet. Să nu mă uitați prea repede, gândiți-vă totuși că avem o întâlnire, o întâlnire cum îmi place mie să spun… de dragoste. Cu cine? Cu mulți și cu Florin Caisă. Ăăăă, Piersic”.

O gală cu multe nume cunoscute

Gala Aniversară - Florin Piersic 90” are loc luni, la Teatrul Național din București, și e prezentată de Marius Florea Vizante. Pe scenă vor urca, printre alții, Claudiu Bleonț, Medeea Marinescu și George Ivașcu. De asemenea, va fi prezentă și Angela Similea, artista cu care Florin Piersic a avut, în trecut, o relație amoroasă.

Evenimentul este un omagiu emoționant pentru un actor care, la aproape 90 de ani, continuă să vorbească despre public și scenă cu aceeași dragoste și același farmec care l-au consacrat.

Vedete

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost trase cel puţin 2 focuri şi au ratat ţinta”
digi24.ro
image
Cu cât se scumpesc gazele de la 1 aprilie, dacă va fi eliminată plafonarea. Simularea AEI arată o ”repoziționare brutală”
stirileprotv.ro
image
Nicolae Ceauşescu, omagiat de nostalgici, de ziua lui. Câți oameni s-au strâns la mormântul din Ghencea. ”Nu a făcut un rău, a făcut răul necesar”
gandul.ro
image
Turcul care a ucis un polițist cu mașina a evadat de la Rahova
mediafax.ro
image
Ce a făcut Anamaria Prodan după ce Antena 1 a scos din grilă Survivor: Povești din junglă. Impresara a oferit imaginea momentului
fanatik.ro
image
Soldații pe care Trump voia să-i trimită în Groenlanda s-au făcut de râs la un exercițiu NATO în Arctica: „Finlandezii au fost rugați să-i menajeze!”
libertatea.ro
image
Un român a încercat să fure un tren plin cu pasageri în Austria. Ce i-a stricat planul
digi24.ro
image
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
gsp.ro
image
S-a aflat starea lui Michael Schumacher, după ce familia sa a ținut totul secret timp de 12 ani: ”Nu poate spune nimănui”
digisport.ro
image
Sondaj CURS, ianuarie 2026: AUR își consolidează prima poziție, dar partidele din coaliție au încă majoritate
stiripesurse.ro
image
O meteoroloagă arată cum se simt, de fapt, - 29 de grade și a făcut experimentul cu spaghetele. Mâncarea a înghețat instantaneu
antena3.ro
image
"Îmi pare rău". Mesajul de adio al doctoriţei găsite fără suflare în apartamentul ei din Bucureşti
observatornews.ro
image
Cum a fost găsită Viviana Niță în apartamentul ei din București. Ce avea pe cap medicul radiolog în vârstă de 39 de ani
cancan.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
prosport.ro
image
Cutremurător! Ce a apărut la mormântul lui Mario, după înmormântare: ţi se face pielea de găină. Cine ar fi făcut gestul...
playtech.ro
image
Romanul care a anticipat ascensiunea lui Donald Trump și evenimentele din Minnesota. Cum a ajuns sloganul MAGA într-o distopie de acum câteva decenii
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Surpriză: s-au răzgândit, după ce l-au prins pe al șaselea cel mai căutat om din lume! Recompensa era 15.000.000 $ + Ce riscă
digisport.ro
image
De ce NU trebuia huiduit Nicusor Dan
stiripesurse.ro
image
Minorii implicați în moartea lui Mario Alin ar fi bătut un adolescent de 18 ani, în decembrie 2025. Tatăl băiatului a rupt tăcerea
kanald.ro
image
Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar fi scris un mesaj uluitor, pe care ulterior l-ar fi șters: „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
wowbiz.ro
image
CUMPLIT! Boala de care suferea Viviana Nițu, doctorița găsită fără suflare în casă. Detaliul care aruncă în AER ancheta, s-a SINUCIS pentru că...
romaniatv.net
image
Tensiune uriașă: Iran amenință SUA cu un "răspuns decisiv". Cel mai mare portavion american se apropie rapid de Golful Persic
mediaflux.ro
image
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
gsp.ro
image
Ingredientul care îți îmbolnăvește creierul, dacă îl consumi după masă
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Horoscop 27 ianuarie. Noi începuturi pentru Capricorni, Peștii au norocul de partea lor
click.ro
image
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Așa se menține în formă la 55 de ani: „ Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”
click.ro
image
Stelei Enache nu-i dai 76 de ani, nici cu buletinul în mână! Are o pensie pe măsura celebrității? „Nimeni, în România!” Alimentele la care a renunțat, pentru o sănătate de fier
click.ro
Prințul Bernhard și Prințesa Annette ai Olandei foto GettyImages 56237823 (5) jpg
Despărțire șocantă la început de 2026. Prințul îi spune adio soției după 25 de ani de mariaj și divorțează brusc
okmagazine.ro
Meghan Markle colaj getty images jpg
Meghan Markle, complet fără machiaj la un celebru festival de film. E cu totul altă persoană, fizionomia i s-a schimbat
okmagazine.ro
Papansi cu dulceata de fructe de padure Sursa foto shutterstock 1098286757 jpg
Papanaşi cu dulceaţă de fructe de pădure. Vezi ce-i face așa populari!
clickpentrufemei.ro
Tanc T-54 expus în Muzeul Militar din Verkhnyaya Pyshma (© Wikimedia Commons)
Înfometarea sistematică a locuitorilor din Uniunea Sovietică pentru armament
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
image
Horoscop 27 ianuarie. Noi începuturi pentru Capricorni, Peștii au norocul de partea lor

OK! Magazine

image
Mâncarea preferată a Prințesei Kate e detestată de Regina Camilla. Soția lui Charles nici nu vrea s-audă de acest aliment

Click! Pentru femei

image
E favorită la Oscar, iar succesul ei se datorează unui singur lucru – a crescut fără televizor!

Click! Sănătate

image
Atenţie! Tensiunea poate creşte brusc în aceste situaţii! Sfatul medicului