Video „Să nu mă uitați prea repede”. Mesajul emoționant al lui Florin Piersic la 90 de ani

Florin Piersic a transmis un mesaj emoționant și plin de autoironie fanilor săi, cu o zi înainte de a împlini 90 de ani. Actorul a apărut într-un filmuleț postat pe Facebook, filmat pe scena Teatrului Național din București, unde a vorbit despre vârsta la care a ajuns, despre dragostea pentru public și despre întâlnirea aniversară care îl așteaptă.

În stilul său inconfundabil, Florin Piersic a ales să se adreseze publicului chiar de pe scena goală a Teatrului Național din București, locul unde a trăit unele dintre cele mai importante momente ale carierei sale.

„Iubiții mei spectatori, mă aflu pe scena unde am jucat zeci, sute, mii, mii de spectacole… la Teatrul Național din București. Astăzi sunt cu dumneavoastră cu sala goală, ceea ce mie nu-mi place, dar va fi plină când voi vrea eu: pe 26 ianuarie, când eu am să împlinesc frageda vârstă de… nici nu știu câți ani”.

Actorul a continuat, amuzat chiar și de propria vârstă: „A!!! 90, 90 și mie îmi vine să râd, pentru că nu-mi vine să cred că o să împlinesc pe 26 ianuarie, o să împlinesc, de fapt, pe 27, dar 26… mă rog, înțelegeți dumneavoastră ce vreau să vă spun”.

Sursa video: Facebook/ Florin Piersic

„Să nu mă uitați prea repede”

La finalul mesajului, Florin Piersic le-a transmis fanilor o rugăminte în stilul său cald și jucăuș, să nu îl uite.

„Dragilor, atât vreau să vă anunț: că dumneavoastră o să mă vedeți la această gală, cei care nu o să mă vedeți o să vă uitați în internet. Să nu mă uitați prea repede, gândiți-vă totuși că avem o întâlnire, o întâlnire cum îmi place mie să spun… de dragoste. Cu cine? Cu mulți și cu Florin Caisă. Ăăăă, Piersic”.

O gală cu multe nume cunoscute

„Gala Aniversară - Florin Piersic 90” are loc luni, la Teatrul Național din București, și e prezentată de Marius Florea Vizante. Pe scenă vor urca, printre alții, Claudiu Bleonț, Medeea Marinescu și George Ivașcu. De asemenea, va fi prezentă și Angela Similea, artista cu care Florin Piersic a avut, în trecut, o relație amoroasă.

Evenimentul este un omagiu emoționant pentru un actor care, la aproape 90 de ani, continuă să vorbească despre public și scenă cu aceeași dragoste și același farmec care l-au consacrat.