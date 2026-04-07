Marți, 7 Aprilie 2026
Adevărul
O femeie a născut în timpul unui zbor spre SUA. „Devine automat cetățean american?”, întreabă un specialist

O pasageră a născut în timpul unui zbor din Jamaica către SUA, iar cetățenia nou-născutului a stârnit dezbateri. Femeia a intrat în travaliu la bordul zborului BW005 al companiei Caribbean Airlines, pe 4 aprilie.

FOTO: Shutterstock
Spre finalul zborului, pe ruta Kingston – New York, copilul s-a născut, scrie Daily Mail.

Deși nu a fost declarată nicio urgență în timpul zborului, după aterizare, atât mama, cât și copilul au primit îngrijiri medicale.

Compania Caribbean Airlines a transmis într-un comunicat, citat de Sky News, că „apreciază profesionalismul și reacția echilibrată a echipajului, care a gestionat situația conform procedurilor stabilite, asigurând siguranța și confortul tuturor celor aflați la bord.”

Într-o înregistrare audio distribuită de CBS News, controlorul de trafic aerian sugerează ca bebelușul să fie numit „Kennedy”, deoarece avionul urma să aterizeze pe Aeroportul Internațional John F. Kennedy.

Având în vedere că bebelușul s-a născut în aer, cetățenia sa este neclară, ceea ce a stârnit dezbateri online.

Avocatul Brad Bernstein, specialist în dreptul imigranților, a spus într-un clip pe Facebook: „Un copil născut într-un avion spre New York ridică o întrebare juridică importantă… devine automat cetățean american?”

Răspunsul depinde de locul exact unde se afla avionul în momentul nașterii. Nu compania aeriană, nu destinația, nu ce crezi tu. În unele cazuri rare, un copil născut în timpul zborului ar putea chiar să rămână fără cetățenie.”

Brad explică faptul că certificatul de naștere va fi cel mai probabil emis în locul aterizării.

Cetățenia copilului depinde de spațiul aerian în care s-a produs nașterea sau de naționalitatea părinților, iar situația nu este încă clară. În mediul online există opinii diferite, unii considerând că, dacă nașterea a avut loc în spațiul aerian al SUA, copilul ar primi automat cetățenie americană.

În general, companiile aeriene, precum Caribbean Airlines, nu permit femeilor însărcinate să zboare după a 35-a săptămână de sarcină.

Potrivit site-ului companiei: „Femeile însărcinate sunt acceptate la zbor fără aviz medical până la finalul celei de-a 32-a săptămâni de sarcină.

Totuși, recomandăm obținerea unei adeverințe medicale care să confirme data estimată a nașterii, pentru a evita refuzul la îmbarcare sau interdicția de intrare în țara de destinație.

Între săptămânile 32 și 35, avizul medical este obligatoriu.”

Daily Mail a contactat Caribbean Airlines pentru un punct de vedere suplimentar.

Deși nașterile la bordul avioanelor sunt rare, nu este primul astfel de caz.

