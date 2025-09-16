Nu mai căuta în stânga și în dreapta: A apărut Merita.ro!

Te-ai săturat de toate reclamele din online și de produsele recomandate de influenceri? Vestea bună este că tocmai s-a lansat o soluție românească proaspătă: Merita.ro.

Această platformă de comparații de produse s-a lansat cu o misiune clară: a le oferi consumatorilor din România recomandări oneste, pentru a lua decizii de cumpărare mai bune și mai rapide.

Cum funcționează Merita.ro?

Platforma este structurată pe categorii mari și intuitive, precum IT & electrocasnice, casă și grădină, familie, lifestyle, auto și altele. Fiecare categorie conține ghiduri de cumpărare și comparații detaliate între produse, expuse într-o manieră cât se poate de clară și concisă. Scopul este să elimine orele necesare de research online și să-i ofere utilizatorului doar informația esențială, verificată.

Merita.ro este cu adevărat imparțial?

Da. Independența editorială este principiul de bază. Platforma nu acceptă plăți de la branduri pentru a promova anumite produse și nu permite influențarea conținutului de către parteneri. Toate recomandările sunt făcute pe baza analizelor proprii și a feedback-ului real de la utilizatori.

Cum se susține financiar platforma dacă nu acceptă promoții plătite?

Merita.ro utilizează linkuri de afiliere. Atunci când un utilizator cumpără un produs accesând un link de pe platformă, Merita.ro primește un mic comision. Este important de menționat că această afiliere nu influențează poziționarea sau recomandările produselor, iar toate linkurile sunt către magazine online de încredere.

Ce se întâmplă dacă găsesc un produs mai ieftin în altă parte?

Scopul platformei este să te ajute să iei o decizie informată despre ce produs să cumperi, nu neapărat de la ce magazin. Prin urmare, platforma oferă opțiuni de cumpărare de la mai mulți comercianți de încredere.

Merita.ro promite să fie un filtru util și sincer, punând de fiecare dată argumentele și analizele în fața reclamei. Pentru orice consumator care dorește să scurteze drumul către cel mai bun produs pentru nevoile lui, această platformă merită o șansă.

Proiectul a fost dezvoltat de PROMOdesk, o agenție cu aproape 20 de ani de experiență în digitalul românesc, lucru care garantează o înțelegere profundă a nevoilor consumatorului local.

