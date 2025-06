Motivul pentru care nu este bine să ții pantofii sub patul în care dormi. „Acolo unde dormi nu pui urmele drumurilor străine”

Pantofii puși noaptea sub patul în care dormi atrag ghinionul, spune o superstiție româneasca. De asemenea, ar putea fi o cauză pentru care ne trezim obosiți și cu dispoziții nu foarte bune.

Recent, clarvăzătoarea Lorena a explicat, prin intermediul unei postări pe TikTok, cât de greșit este să depozităm sub pat încălțămintea pe care o purtăm afară. Așa riscăm să ne confruntăm cu diverse stări neplăcute din cauza energiei negative pe care aceasta o poartă, scrie Click!.ro.

Mai concret, dacă în ziua respectivă am avut parte de evenimente neplăcute (certuri, neînțelegeri), energia respectivă se acumulează în încălțămintea purtată și astfel ne confruntăm cu diverse stări.

„Să nu cumva să ții pantofii sub pat! Acolo unde dormi nu pui urmele drumurilor străine; în vechime, bătrânii nu lăsau niciodată încălțările sub pat, și uite de ce: se spunea că aduc drumul înapoi, dar pe dinăuntru. Tot ce ai călcat în timpul zilei: certuri, priviri, necazuri se agață de tălpi, și noaptea, când dormi, sufletul iese puțin din tine ca să respire. Dacă sub tine sunt pantofi încărcați cu gânduri, cu energii murdare, te tragi singur sau singură în jos.

De aceea te trezești greu, de aceea te culci târziu, din acest motiv nu ești odihnit sau ai gânduri care nu îți aparțin, pentru că dormi pe drumuri grele. Deci scoate adidașii de sub pat și pune-i în altă parte. E atât de simplu! Îmi mulțumești tu mai târziu”, a explicat clarvăzătoarea Lorena.

Ce nu trebuie să ridici niciodată de jos?

Tot la capitolul superstiții, o altă persoană explica motivul pentru care nu trebuie să adunăm de pe jos diverse bunuri - chiar și de valoare - pe care le găsim. Acestea sunt următoarele:

„Niciodată nu ridicați aceste lucruri dacă le găsiți pe stradă. Mai ales la răscruci. Foarte des, persoanele care se ocupă cu magie neagră pot să lase unele chestii pe stradă sau la intersecția drumurilor sau, foarte de, în apropierea unei fântâni. Prin aceste lucruri, ei lasă tot de ce vor să scape ei sau clienții lor, de exemplu, ceva boli, ceva necazuri, poate chiar sărăcie și multe altele. Cu cât este mai prețios acel lucru, care este pus în stradă, cu atât mai gravă este chestia pusă pe acest lucru.

În mare parte, chestiile astea se fac cu banii. Dacă vedeți o sumă mare de bani, 100% este ceva în neregulă cu ea. Al doilea lucru sunt chestiile de aur, deci dacă vedeți o cruciuliță de aur, sau poate un cercel, poate inel, vă asigur că nu sunt în regulă. Uneori sunt portofele, anume portofelele de piele. Dacă cineva dorește să scape de sărăcie, fac chestii legate cu portofelul. Aveți grigă de voi, aveți grijă de ceea ce luați de pe stradă, dar mai bine să nu faceți asta deloc. Transmiteți și rudelor, cunoscuților, ca și ei să fie precauți”, spune tânăra.