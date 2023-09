Pățania unui român care și-a ratat vacanța din cauza unui SMS. Wizz Air a anunțat un zbor întârziat, dar a plecat la timp

Un client Wizz Air a pierdut cursa pentru care-și cumpărase bilet și vacanța planificată, deoarece atunci când a primit un SMS de la companie privind întârzierea zborului, el s-a dus să bea o cafea. Când a vrut să se îmbarce, a aflat că avionul plecase la ora inițială.

Un utilizator al unui grup de Facebook de călătorii a povestit experiența neplăcută pe care a avut-o cu un zbor Wizz Air.

„Am întâmpinat azi o situație și aș vrea să știu ce aș fi putut eu face să o evit. Am avut zbor la o anumită ora. Am primit un SMS cum că zborul este întârziat cu o oră. Așadar, nu m-am grăbit către poartă”, a povestit el.

Pe panouul electronic al aeroportului, cu aproximativ 30 de minute înainte de a merge către poarta de îmbarcare, era menționat nrumărul porții și mesajul „Zbor întârziat”, completează el.

„Am băut o cafea și cu aproximativ 40 de minute înainte de ora indicată in SMS, m-am dus către poartă. Am ajuns la poartă și pasagerii erau deja îmbarcați, zborul nu mai apărea pe panou, iar ulterior, verificând, am constatat că a decolat mai devreme decât ora menționată în SMS”, a istorisit el.

El i-a întrebat pe membrii grupului dacă ar fi trebuit să se prezinte la poarta de îmbarcare conform orei inițiale și dacă poate obține despăgubiri.

„Dacă e vina mea, îmi asum, dacă ei trebuiau să fie mai expliciți, aș vrea să le cer banii înapoi, având în vedere că am pierdut toată vacanța”, a explicat el.

„Ați picat în plasă”

Postarea are peste o sută de comentarii. Cei mai mulți membri ai grupului care au comentat spun că în situații de acest gen trebuie să fii la poarta de îmbarcare la ora comunicată inițial, chiar dacă ești anunțat că vor fi întârzieri.

„Eu, dacă primesc mesaj de genul ăsta, mă grăbesc să ajung la poartă și stau cu ochii pe panouri și pe aplicație ca să fiu sigur că nu ratez nimic. Cu siguranță nu mă duc la promenadă să beau cafeluță. Știm cu toții cum lucrează Wizzair și când vezi că sunt ceva probleme cu zborul intri în alertă, nu te relaxezi... Într-o lume ideală ar trebui să iei banii înapoi, dar aici este vorba totuși despre Wizzair, deci treceți peste, că nu o să câștigați decât nervi și frustrare în plus. Zi bună”, a comentat Marian.

Laurențiu a susținut că este o strategia des întâlnită la companii low cost atunci când au overbooking și vor să mai scadă nişte locuri fără să plătească compensații. „Din păcate, ați picat în plasă - nu aveți ce recupera. Data viitoare țineți minte să fiți la poartă după ora inițială”, a conchis acesta.

Marius susține ipoteza lui Laurențiu: „Dai un mesaj cum că întârzie zborul şi apoi dacă poți pleca la ora stabilită bine, dacă nu, iarăşi bine. Nu ai ce pierde şi nu ai desigur garanția că păcăleşti pe nimeni (puteau veni toți după ora inițială). Dar ai nişte şanse să îți iasă. Cunosc practica asta de mult timp şi am auzit de ea inițial de la linii aeriene mai cunoscute sau chiar de linie”.

Mihaela susține că întotdeauna trebuie ținut cont de ora de decolare inițială, chiar dacă primești mesaj că are întârziere două ore. Ioana confirmă: „Așa este, dar când întârzierea e mică e bine să te duci direct la poarta la ora inițială”.

Alex este de părere că păgubitul se poate adresa celor de la Wizz, însă nu sunt șanse mari să primească banii pe bilete: „Chiar dacă primiți mesaj/vedeți afișat pe display-uri că zborul are întârziere, sunteți obligat să fiți la poarta la ora inițială...”

Bărbatul care și-a pierdut vacanța a revenit arătând că bănuia că așa trebuia să facă, dar nu înțelege de ce nu scria pe ecrane „Îmbarcare”. „Când m-am uitat, mai era cam o oră și 15 minute până la ora plecării conform întârzierii”, a precizat el.

„Se întâmplă, am trecut prin aceeași situație și am fost la limită să pierd zborul, noroc că eram aproape de poartă și am văzut că se îmbarcă ceilalți”, a completat Alex.

De ce nu a fost anunțat în aeroport?

Alex a observat că de obicei întârziații sunt chemați prin sistemul audio al aeroportului. „Nu au anunțat pentru că foarte probabil aveau overbooking. Aşa s-au scutit de a vă mai da vreo compensație”, e de părere Laurențiu.

Alina a explicat că cei care nu au bagaj de cală nu sunt informați. „Îi așteaptă doar pe pasagerii cu bagaj la check in deoarece durează mai mult să le dea bagajul jos decât să-i mai aștepte un pic să ajungă la poartă”, a precizat ea.

„Corect ar fi fost să iți spună în SMS/ mail că trebuie să te prezinți la poartă la ora inițială”, crede Marius.

Cristina completează: „Scrie clar în mailul primit pt orice întârziere că trebuie să vă prezentați la aeroport conform orei inițiale”.

„Dacă era oberbooking nu ajungi la poartă. Nu îți dă loc pur și simplu de la început și îți zice să te duci la ghișeu. Nu pun doi pe loc. Dacă ai loc pe boarding pass, ai loc și în avion. Plus că la momentul îmbarcării este deja închis biroul de check în, cine a fost impactat de overbooking a fost anunțat până atunci”, a intervenit Cristina.

„Acesta e protocolul: trebuie să fii acolo la ora comunicată inițial”

Anca precizează: „Ăsta-i protocolul. Ei specifică asta, nu își mint clienții. Cui nu îi convine, zboară cu altcineva. E o piață liberă.” Ea a precizat: „Întotdeauna să țineți minte : chiar dacă zborul are întârziere, poarta se închide la aceeași oră. Poarta se închide ca și când nu ar avea întârziere, indiferent ce scrie pe panou.”

„Situație asemănătoare am avut săptămâna trecută în Grecia cu o altă companie. Am primit mesaj că va avea întârziere două ore, dar noi am mers la ora la care aveam zbor inițial și bineînțeles că a avut doar vreo 20 de minute întârziere. Deci nu cred că vei primi nimic, pentru că cei de la aeroport afișează, nu cei de la companie, iar ei specifică că trebuie să te prezinți la ora inițială de zbor”, a precizat Andreea.

Ionuţ l-a sfătuit să urmărească pe FlightRadar24 la starea zborurilor. „Acolo, conform informațiilor oficiale de la turnurile de control, care sunt publice, este afișat timpul de decolare ATD care de cele mai multe ori se respectă în funcție de orarul de zbor al aeroportului, nu al companiei aeriene”, a precizat el.

Ce spune regulamentul Wizz Air

Pe site-ul Wizz Air există un domeniu intitulat „Informații importante pentru pasagerii cu zboruri întârziate/anulate!”

Aici se precizează că „Wizz Air notifică pasagerii afectați cu privire la orice modificări ale zborului prin intermediul unei notificări în aplicația WIZZ pentru mobil, prin e-mail sau prin mesaje text, trimise direct folosind detaliile de contact ale titularului rezervării, iar modificările sunt valabile pentru toți pasagerii din cadrul acesteia.”

Wizz susține că cei care au fost/sunt pasagerei ai unui zbor care a fost întârziat sau anulat ar trebui să facă următorul lucru: „Descărcați aplicația WIZZ pentru mobil și fiți la curent pe parcursul întregii călătorii. Activați notificările push automate pentru a afla cele mai recente informații despre starea zborului rezervat (de exemplu, dacă are întârziere).”

Nu se precizează clar, nicăieri în cuprinsul site-ului Wizz Air că pasagerii trebuie să fie prezenți la ora inițal anunțată, chiar dacă sunt anunțați că sunt întârzieri.

„Adevărul” a luat legătura cu funcționarul virtual al Wizz, care poate fi consultat în diverse probleme direct pe site-ul companiei. Acesta a precizat că dacă pasagerii sunt anunțați că avionul are întârzieri trebuie să fie atenți la anunțurile de pe monitoarele electronice ale aeroportului, la statusul zborurulor de pe site-ul Wizz și la aplicația mobilă.