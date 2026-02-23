Video Micuțul pui de maimuță, abandonat de mamă, care a cucerit inimile internauților. Prietenul lui cel mai bun este o jucărie de pluș

Un pui de maimuță din Japonia, botezat Punch, în vârstă de șapte luni, a cucerit internetul după ce a fost abandonat de mamă și și-a găsit alinare într-o jucărie de pluș.

Imaginile cu Punch, urmărit de alte maimuțe în timp ce ține strâns jucăria de pluș, au devenit virale. Îngrijitorii i-au oferit jucăria după ce alte metode nu au funcționat.

„Puii de macac japonez se agață de corpul mamei după naștere pentru a-și dezvolta mușchii și pentru siguranță. Punch nu avea nimic de care să se agațe”, explică Kosuke Shikano, îngrijitorul său, potrivit The Guardian.

Specialiștii spun că abandonul matern este neobișnuit, dar poate apărea în cazul mamelor tinere sau în condiții de stres precum valurile de căldură.

„Mama lui Punch era la prima naștere și mediul a fost stresant. Uneori, mamele prioritizează propria sănătate și supraviețuirea viitoare a speciei”, declară Alison Behie, expert în primatologie la Universitatea Națională Australiană.

Comportamentul celorlalte maimuțe nu este considerat anormal, ci face parte din ierarhia strictă matriliniară a speciei. Fără mama sa, Punch riscă să nu învețe răspunsurile subordonate necesare integrării în grup, ceea ce ar putea afecta adaptarea sa pe termen lung.

Grădina zoologică a raportat un aflux de vizitatori curioși, motiv pentru care au fost instalate bariere suplimentare și au fost date recomandări privind vizitarea incintei.

Experții avertizează că, deși povestea lui Punch sensibilizează publicul, puii de maimuță nu sunt animale de companie și trebuie să rămână cu specia lor pentru a se dezvolta sănătos.

„Totuși, sperăm că milioanele de like-uri și atenția nu vor agrava problema comerțului ilegal cu maimuțe pentru piața animalelor exotice, doar pentru că toată lumea consideră că puii de maimuță sunt drăguți și ar fi animale de companie grozave. Maimuțele cresc rapid, Punch va fi adult în patru ani, și atunci oamenii nu le mai găsesc drăguțe. Maimuțele aparțin altor maimuțe. Sunt ființe sociale și trebuie să fie cu specia lor pentru a prospera mental și fizic.”, a spus Carla Litchfield, psiholog în conservare la Universitatea Adelaide.