„Mi-am cumpărat deja un al doilea apartament”. O femeie surprinsă de prețurile mici și cheltuielile ascunse din imobiliarele spaniole

O ucraineancă stabilită în Spania povestește pe reţelele sociale cum a cumpărat două apartamente, dezvăluind costurile ascunse care fac ca prețul final să fie mult mai mare decât cel afișat în anunțurile imobiliare.

Liudmila, o ucraineancă care trăiește și muncește în Spania, a împărtășit experiența sa personală privind achiziția de proprietăți în această țară, explicând pas cu pas cheltuielile reale pe care le implică, de fapt, cumpărarea unui apartament. Aceasta subliniază că, deși unele locuințe par ieftine la prima vedere, costurile suplimentare pot ridica semnificativ suma finală.

„Am cumpărat deja al doilea apartament în Spania și unul dintre ele am reușit chiar să-l vindem. De aceea povestesc din propria experiență”, spune Liudmila într-un videoclip publicat pe TikTok.

Apartamentul pe care l-a achiziționat era anunțat la prețul de 115.000 de euro, însă taxele și serviciile suplimentare au crescut suma finală la aproximativ 127.000 de euro. Conform spuselor sale, costurile suplimentare au inclus:

* Taxa ITP - aproximativ 10% (în Valencia);

* Notar și înregistrare - între 1.000 și 1.500 de euro;

* Comisionul agenției imobiliare - 4.000 de euro.

Ucraineanca a explicat faptul că aceste cheltuieli sunt inevitabile și adesea omise în prezentările de pe internet, însă ele fac parte din realitatea achizițiilor imobiliare în Spania.

Pe blogul său de pe Instagram, ucraineanca a povestit cum a decurs viața ei după plecarea din Ucraina: s-a despărțit de soț, a rămas singură cu trei copii, apoi a cunoscut un alt bărbat, cu care a rămas însărcinată și a început o viață de la zero.

„Cele două fiice ale mele au rămas la Varșovia pentru a termina facultatea, iar fiul meu a vrut să locuiască în Germania. Ei nu vor să vină în Spania, probabil că am ales inițial orașul nepotrivit. Viața în Polonia nu e ușoară: chiria a crescut foarte mult, este mult stres, uneori chiar bullying. Acum ne-am întors în Spania. Am vândut un apartament, am cumpărat altul și începem totul de la început”, a povestit Liudmila.