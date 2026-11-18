Cititorii Adevărul își pot testa zilnic logica, răbdarea și cunoștințele printr-o serie de jocuri disponibile gratuit în secțiunea „Jocurile zilei”. Sudoku, integramele, rebusurile și quizurile de cultură generală pot fi rezolvate direct de pe telefon, tabletă sau computer, fără instalarea unei aplicații.

Cititorii Adevărul își pot testa zilnic logica. Foto: captură ecran

Platforma pune la dispoziție în fiecare dimineață o ediție nouă de jocuri, cu provocări pentru toate gusturile și nivelurile de dificultate. Utilizatorii pot alege jocul preferat și pot urmări progresul pe măsură ce completează răspunsurile.

Fiecare mutare este verificată pe loc, iar progresul este păstrat chiar dacă participanții ies din joc și revin ulterior.

Ce provocări sunt disponibile miercuri, 18 noiembrie

Printre jocurile propuse se numără Sudoku, unul dintre cele mai cunoscute exerciții de logică, dar și integramele, care îi provoacă pe participanți să își testeze vocabularul și cunoștințele generale.

În integrama zilei, cititorii trebuie să găsească răspunsuri pentru definiții precum „Pecetluire”, „Piatră de podoabă” sau „Bivol tibetan”. Jocul poate fi completat direct pe ecran, iar instrumentele disponibile permit verificarea răspunsurilor și urmărirea progresului.

O altă provocare este quizul de cultură generală din 18 noiembrie, care are ca temă „Păcală”. Acesta cuprinde 27 de întrebări și le oferă participanților ocazia de a-și testa cunoștințele despre celebrul personaj al umorului popular românesc.

Jocurile de tip integrame și Sudoku sunt apreciate pentru că stimulează memoria, atenția, concentrarea și capacitatea de rezolvare a problemelor, fiind totodată o modalitate de relaxare în timpul liber.

Toate provocările pot fi accesate AICI. Intră și vezi câte dintre răspunsuri reușești să găsești!