Marți, 7 Octombrie 2025
Adevărul
Publicat:

Locuitorii din Marea Britanie au observat în ultimele zile adevărate „roiuri” de buburuze care zboară în jurul caselor și se adună pe ferestre și pereți, unele gospodării fiind chiar invadate de sute de insecte. Fenomenul, care a devenit viral pe rețelele de socializare, i-a lăsat pe britanici uimiți, însă specialiștii spun că nu este cazul să ne panicheze, notează manchestereveningnews.co.uk. 

FOTO: X
FOTO: X

Potrivit profesorului Helen Roy de la UK Centre for Ecology & Hydrology și Universitatea din Exeter, invazia are o explicație naturală: migrația anuală de toamnă a buburuzelor, care caută adăpost înainte de venirea frigului.

„Iarna este o perioadă dificilă pentru buburuze în Marea Britanie, așa că în timpul lunilor reci ele devin inactive. Unele, precum buburuzele arlechin, intră în clădiri, iar altele, cum sunt cele cu șapte puncte, se ascund sub frunze uscate”, a explicat cercetătoarea.

Zilele calde și însorite de la începutul lunii octombrie pot stimula buburuzele să zboare în căutarea unui loc potrivit pentru iernat, ceea ce explică numărul mare de insecte observate în această perioadă.

Max Barclay, curator principal al secției de gândaci de la Muzeul de Istorie Naturală din Londra, a precizat că „multe specii de buburuze hibernează în grupuri mari, iar în lipsa locurilor naturale, cum ar fi peșterile sau copacii scobiți, ele pot intra în locuințe prin crăpături și fante”.

Specialiștii recomandă să nu fie omorâte dacă pătrund în casă. „Cel mai bine este să le adunați cu grijă într-o cutie și să le mutați într-un spațiu exterior, cum ar fi o magazie”, au transmis reprezentanții UK Centre for Ecology & Hydrology.

Buburuzele arlechin, specia care domină invazia, nu sunt native în Marea Britanie. Ele au fost aduse în 2004 din Asia – din Rusia de Est, China și Japonia – și s-au adaptat rapid la climatul local. Deși pot purta paraziți și chiar o ciupercă transmisibilă între buburuze, experții subliniază că sunt inofensive pentru oameni.

Astfel, invazia de buburuze din Marea Britanie nu este un semn al unei probleme, ci un fenomen natural care marchează, an de an, sosirea toamnei.

