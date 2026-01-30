Haine din păr uman și lenjerie „îmblănită” la Paris Fashion Week 2026. Cine este designerul celei mai şocante colecţii

Un designer francez a prezentat la Paris Fashion Week 2026 o colecție realizată în mare parte din păr uman și lenjerie „îmblănită”, într-un spectacol radical, care sfidează convențiile modei şi esteticii tradiționale.

Paris Haute Couture Fashion Week Spring/Summer 2026 a fost marcată de una dintre cele mai surprinzătoare și controversate colecții ale sezonului, semnată de designerul francez Charlie Le Mindu.

Cunoscut pentru utilizarea părului uman în creațiile sale încă din anii 2000, Le Mindu a revenit pe podium cu Skins Couture SS26, o colecție care redefinește radical conceptul de „haină”.

Charlie Le Mindu s-a impus în moda experimentală prin proiecte de hair couture și colaborări cu artiști precum Lady Gaga sau Peaches. După o perioadă de absență de pe marile podiumuri, prezentarea sa din acest an a readus în prim-plan estetica sa extremă, aducând pe scenă o fuziune între modă, artă performativă și statement vizual, potrivit dazeddigital.

Haine din păr uman

Modelele au purtat creații care sfidează complet percepțiile clasice pe care le avem în ceea ce priveşte vestimentația. În multe dintre piesele lui Charlie Le Mindu, părul uman a înlocuit integral materialul textil, fiind aplicat direct pe corp și modelat în forme spectaculoase: pelerine voluminoase, pantaloni, cizme ce se prelungeau până aproape de podea și accesorii masive, dar şi lenjerie intimă, de dimensiuni mai mari sau mai mici.

Colecția a cuprins o gamă impresionantă de texturi și tipuri de păr, de la mătăsos și drept până la creț și voluminos, reinterpretate sub formă de rochii, șaluri, jachete sau bikini. Modelele care au apărut pe podium au purtat, de asemenea, pantaloni în stil chaps, cu deschideri laterale și inserții de păr, lenjerie intimă „îmblănită”, inspirată din tradiția merkin, expusă parțial pentru contrast vizual sau cizme și botine din păr, unele cu tocuri elaborate.

„Cred că părul este un material foarte personal, deoarece este blana noastră. Ne ascundem în spatele lui și ne acoperim; ne face să ne simțim mai bine... De aceea avem o reacție atât de puternică când mergem la coafor și nu ne place ce ne face”, a explicat Charlie Le Mindu preferinţa sa pentru acest material.

Paleta cromatică a variat de la negru intens și brun închis, la blond, bej și gri argintiu, accentuând diversitatea materialului și fluiditatea interpretărilor estetice. În unele apariții, modelele purtau lenjerie minimală clasică, intenționat vizibilă, pentru a crea contraste între nuditate și acoperire, între volum și transparență.

Cum obţine „materia primă” pentru creaţiile sale

Le Mindu a subliniat că întregul păr folosit în colecție a fost obţinut în mod „etic”.

„Am un distribuitor care găsește persoane care își vând părul pentru că vor asta. Ei se asigură că persoanele care vând coada de cal câștigă o sumă bună de bani pentru a putea trăi”, a declarat designerul francez.

Părul provine din diverse regiuni, Peru, Africa de Nord, Europa de Est și Asia, a mai spus el, mărturisind că această diversitate i-a permis să exploreze nu doar textura și culoarea, ci și să creeze o colecție globală, reflectând estetica internațională.

Moda, din ce în ce mai radicală

În ultimii ani, părul, uman sau sintetic,a devenit un material emblematic în moda experimentală, simbolizând dorința designerilor de a contesta granițele dintre corp și haină, nuditate și acoperire.

Practic, colecția Skins Couture SS26 nu este gândită pentru a fi purtată în viața de zi cu zi, spun specialiştii, ci ca un comentariu vizual puternic asupra limitelor industriei modei și a percepțiilor asupra corpului uman, iar spectacolul a fost mai degrabă o formă de artă performativă, unde fiecare piesă a fost concepută să provoace, să inspire și să transforme modul în care privim moda și corpul.

„Nu pretind că sunt designer de modă. Este doar un meșteșug pe care îl iubesc. Eu doar organizez un eveniment, iar oamenii îl pot interpreta cum doresc. Dar, de asemenea, unul dintre motivele pentru care îmi place foarte mult să fac asta este că am mulți copii care îmi scriu pe Instagram și îmi spun: «Oh, sunt atât de inspirați». Și asta îi face fericiți. Vreau doar să arăt industriei că putem fi puțin mai distractivi, mai ales în această perioadă, când toată lumea vrea doar să câștige bani și să facă coafuri simple pentru covorul roșu”, a mărturisit designerul Charlie Le Mindu.