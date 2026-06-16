Grădinarii sunt îndemnați să folosească un ingredient surpriză pentru un gazon mai verde: trucul controversat al verii

Un ingredient comun din bucătărie ar putea transforma complet aspectul gazonului în această vară, potrivit unor experți în grădinărit. Presărat direct pe iarbă, acesta este promovat ca o soluție rapidă pentru un gazon mai verde și mai dens.

Grădinarii care își doresc un gazon dens, verde și sănătos în această vară sunt sfătuiți de unii experți să recurgă la un truc neobișnuit: presărarea zahărului granulat direct pe iarbă, în luna iunie. Metoda, considerată de susținători o alternativă ieftină la fertilizanții clasici, este prezentată ca o soluție pentru revitalizarea peluzelor afectate de uscăciune sau goluri.

Potrivit specialiștilor citați, zahărul ar ajuta la descompunerea stratului de materie organică moartă acumulată la baza gazonului, care împiedică dezvoltarea firelor noi de iarbă. În același timp, acesta ar stimula activitatea microorganismelor din sol și ar contribui la un echilibru mai bun al nutrienților din pământ.

„Zahărul ajută la descompunerea stratului de thatch, care se poate acumula în timp. Acest strat poate îngreuna creșterea ierbii noi, dar zahărul îl poate descompune și îmbunătăți sănătatea gazonului”, a explicat Lindsey Hyland, fondatoarea Urban Organic Yield, potrivit express.

Aceasta susține că aplicarea zahărului poate face mediul mai puțin favorabil buruienilor:

„Buruienile tind să prospere în medii cu acces la lumină și umiditate, iar prin folosirea zahărului pe gazon, îl poți face mai puțin ospitalier pentru ele.”

Metoda este considerată și o alternativă economică la produsele comerciale de întreținere a gazonului. Specialiștii recomandă o doză de circa 450 de grame la 10 metri pătrați de gazon, aplicată uniform, ideal dimineața devreme, pe iarbă uscată.

Cu toate acestea, experții avertizează că utilizarea excesivă poate avea efecte negative.

Site-ul Gardening Know How recomandă aplicarea zahărului doar o dată pe sezon, maximum de trei ori pe an, excepție făcând iarna.

„Zahărul are avantajele sale, dar trebuie folosit cu grijă, mai ales dacă terenul este predispus la apariția ciupercilor”, a avertizat Rachel Crow, expert în grădinărit la Homes & Gardens.

O poziție similară este exprimată și de Bill Glaser, proprietar Outstanding Foods, care recomandă prudență și utilizare limitată: „Zahărul permite ierbii să preia mai mult azot din sol, ceea ce poate înverzi gazonul.”

Totuși, acesta atrage atenția că efectele nu sunt exclusiv pozitive. Potrivit specialiștilor în întreținerea spațiilor verzi, zahărul poate favoriza apariția ciupercilor, în special în zonele umbroase sau umede.

„Zahărul determină rădăcinile ierbii să absoarbă mai mult azot din sol, ceea ce poate intensifica culoarea verde a gazonului”, a explicat Tom Monson de la Monson Lawn & Landscaping, care a subliniat însă riscul asociat dezvoltării fungilor.

În același timp, Monson a precizat că, deși zahărul nu este un fertilizator clasic, acesta poate contribui indirect la îmbunătățirea solului: „Zahărul nu este considerat un fertilizator tradițional, dar acționează ca o sursă de carbon, stimulând activitatea microbiană și echilibrul solului.”