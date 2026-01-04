Explicația științifică a roșului din obraji. Cine roșește mai des, femeile sau bărbații?

Blushingul, cunoscut în limba română drept „roșitul în obraji”, este o reacție fiziologică involuntară care apare atunci când trăim emoții precum rușinea, timiditatea sau stânjeneala.

Potrivit cercetărilor din domeniul neuroștiinței și al evoluției umane, explicația științifică a blushingului ține de activarea sistemului nervos simpatic, responsabil cu reacțiile automate ale corpului, scrie Mediafax.

În momentul în care o persoană devine extrem de conștientă de sine, creierul eliberează adrenalină. Aceasta determină dilatarea vaselor de sânge din zona feței, gâtului și urechilor, ceea ce duce la creșterea fluxului sanguin și la apariția senzației de căldură și a culorii roșii. Deși efectul este mai vizibil la persoanele cu ten deschis, mecanismul este identic indiferent de culoarea pielii.

Rolul social al blushingului

Deși poate fi perceput ca un inconvenient, explicația științifică a blushingului arată că acesta are un rol social important. Specialiștii susțin că roșitul a evoluat ca un semnal non-verbal prin care transmitem celorlalți că recunoaștem o greșeală sau o încălcare a normelor sociale.

Blushingul este interpretat frecvent ca un semn de sinceritate și onestitate, tocmai pentru că este imposibil de controlat. Astfel, această reacție poate contribui la menținerea încrederii și a relațiilor sociale, funcționând ca o „scuză” involuntară după un moment stânjenitor.

Cine roșește mai des

Studiile arată că femeile și persoanele tinere roșesc mai frecvent, fenomen asociat cu vitalitatea și fertilitatea. De asemenea, persoanele care suferă de anxietate socială sunt mai predispuse la blushing. Pe măsură ce înaintăm în vârstă și acumulăm experiență socială, frecvența roșitului scade.

Este important de menționat că roșeața persistentă a feței poate avea cauze medicale, precum rozaceea sau reacțiile alergice, și nu trebuie confundată cu blushingul emoțional.

Când este necesar ajutor medical

În majoritatea cazurilor, blushingul nu necesită tratament. Totuși, dacă roșeața este persistentă, dureroasă sau provoacă disconfort psihologic major, este recomandată consultarea unui medic.

Terapia cognitiv-comportamentală poate ajuta persoanele afectate de anxietate socială, iar în cazuri rare se poate apela la intervenții chirurgicale.