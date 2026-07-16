„E ca magia”: În premieră mondială, oamenii de știință sunt pe cale să creeze alimente din aer cu ajutorul bacteriilor

Oamenii de știință anunță că sunt la un pas să producă alimente din aer cu ajutorul unor bacterii. Nu este magie ci știință. În premieră, cercetătorii de la Institutul de Știință Weizmann se pregătesc să facă un mare pas pentru umanitate.

Oamenii de știință proiectează bacterii care cresc rapid cu o dietă bazată pe CO₂, cu scopul final de a dezvolta produse alimentare microbiene pentru oameni și animale, anunță The Times of Israel. Practic, ingineria genetică se apropie de magie deoarece își propune să formeze bacterii care se dezvoltă prin inhalarea dioxidului de carbon din atmosferă.

În urmă cu câțiva ani, laboratorul profesorului Ron Milo a devenit primul care a sintetizat o bacterie care crește prin „mâncarea” dioxidului de carbon, în loc să fie hrănită cu carbohidrați cum ar fi zaharurile.

În cea mai recentă descoperire a sa, laboratorul a programat bacteria E. coli să dezvolte „structuri corporale” specializate, capabile să absoarbă cantități mult mai mari de CO₂ cu care să crească mai rapid. Scopul pe termen lung este de a dezvolta o bacterie care poate fi hrănită exclusiv cu CO₂ și care să ofere o sursă de hrană pentru oameni și animale.

Oamenii de știință au făcut marele anunț la o conferință

Descoperirea a fost prezentată luna aceasta la conferința anuală a Societății Israeliene de Ecologie și Științe ale Mediului din Ierusalim de către Klil Halevi, student la masterat și unul dintre cei cinci cercetători care lucrează la proiect.

„Obiectivul nostru ambițios pentru microbii noștri este ca aceștia să desfășoare un proces similar cu cel realizat de plante. Plantele folosesc apa, CO₂ și energia soarelui pentru a produce carbohidrați cu care să-și construiască corpurile. Ele se află la baza lanțului trofic, furnizând energie, prin intermediul carbohidraților, erbivorelor, care sunt mâncate de carnivore”, a spus Halevi.

Halevi a remarcat că agricultura și alte utilizări ale terenurilor, cum ar fi pășunatul, care formează fundamentul sistemelor alimentare umane, sunt fragile. Acestea ocupă deja aproximativ 45% din terenul arabil din afara calotelor glaciare și a deșerturilor. Creșterea populația va pune o presiune mai mare asupra sistemelor.

Oamenii de știință avertizează că microbii nu vor produce sandvișuri

Cercetătorii recunosc faptul că o masă produsă în întregime de bacterii ar putea fi la ani distanță. Ei vor continua cercetările și descriu metoda aproape de magie. De asemenea, ei avertizează că „nu este ca și cum microbii vor produce sandvișuri anul viitor”.

„În teorie, microbii ar putea în cele din urmă să suplimenteze sau chiar să înlocuiască părți din sistemele noastre alimentare bazate pe plante și animale. Suntem foarte departe de asta, dar aceasta este o știință în care trebuie investit. Ne mișcăm rapid; gândiți-vă că agricultura bazată pe plante a avut nevoie de 10.000 de ani pentru a ajunge unde este astăzi”, a precizat Klil Halevi.