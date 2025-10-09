De ce oamenii bogați tind să fie tot mai egoiști. Răspunsul cercetătorilor

Cercetările sugerează că oamenii bogați tind să fie mai egoiști . Dar există oare adevăr în stereotipul că bogații sunt răi?

Există mulți oameni bogați care acționează cu bunătate, inclusiv filantropi care donează sume mari de bani. Totuși, cercetările din psihologie au găsit o legătură clară între avere și comportamentul neetic, inclusiv o tendință crescută de a trișa sau de a fura, potrivit Theconversation.com.

Un studiu a constatat că persoanele bogate, din clasa superioară, aveau o concentrare mai egoistă asupra propriilor interese. În schimb, un alt studiu a arătat că persoanele din clasele sociale mai joase sunt mai predispuse să simtă compasiune față de suferința altora, scrie Mediafax.

Cercetătorii au stabilit, de asemenea, că șoferii de mașini scumpe sunt mai puțin dispuși să se comporte altruist decât alți șoferi. Aceștia sunt mai puțin predispuși să încetinească pentru a permite pietonilor să traverseze sau să lase alți șoferi să intre în trafic.

De asemenea, ei sunt mai predispuși să conducă agresiv și să încalce regulile de circulație. Un studiu a constatat că probabilitatea ca șoferii să încetinească pentru pietoni scade cu 3% pentru fiecare 1.000 de dolari pe care îl valorează mașina lor.

Dar nu este vorba doar despre faptul că acești oameni conduc rău. Un studiu realizat de psihologi finlandezi a arătat că proprietarii de mașini de lux au o prevalență mai mare a trăsăturilor negative de personalitate, cum ar fi neplăcerea, încăpățânarea și lipsa empatiei. Pe scurt, se pare că persoanele bogate sunt mai puțin predispuse la altruism.

Ce ar putea explica această legătură? Poate că averea îi face pe oameni răi, izolându-i de ceilalți și făcându-i mai egoiști. Sau poate că oamenii care sunt deja nemiloși și egoiști sunt mai predispuși să devină extrem de bogați.

O modalitate de a clarifica acest lucru este să ne gândim în termeni de personalități din triada întunecată. Aceștia sunt oameni care combină trăsături de psihopatie, narcisism și machiavelism (acționând imoral pentru a obține putere). Aceste trăsături – care implică toate egoism și lipsă de empatie – se suprapun aproape întotdeauna și pot fi dificil de distins unele de altele. Ele există pe un continuum în întreaga populație.

Cercetările arată că personalitățile din triada întunecată tind să dețină niveluri mai ridicate de statut și avere. Un studiu care a urmărit participanții timp de 15 ani a constatat că persoanele cu trăsături din triada întunecată se îndreptau spre vârful ierarhiei organizaționale și erau mai bogate.

În conformitate cu aceste constatări, conform unor estimări, rata de bază pentru niveluri clinice de psihopatie este de trei ori mai mare în rândul membrilor consiliilor de administrație comparativ cu populația generală. Cercetările indică, de asemenea, că tinerii cu trăsături din triada întunecată sunt mai reprezentați în cursurile de afaceri la universitate sau colegiu.

De ce caută oamenii răi bogăția?

Corelația dintre avere și răutate este destul de ușor de explicat. În cartea „The Fall”, se sugerează că unii oameni experimentează o stare de separare psihologică intensă. Granițele lor psihologice sunt atât de puternice încât se simt deconectați de ceilalți și de lume, ceea ce poate veni la pachet cu lipsa empatiei sau a conexiunii emoționale.

Un efect al acestei stări de deconectare este un sentiment de lipsă psihologică. Oamenii se simt incompleți, ca și cum le-ar lipsi ceva. Aceasta generează un impuls de a acumula avere, statut și putere, ca o modalitate de compensare.

Pe de altă parte, oamenii care simt o conexiune cu ceilalți și cu lumea nu simt această stare de incompletitudine și, prin urmare, nu tind să aibă o dorință puternică de putere sau bogăție.

În același timp, lipsa empatiei poate face mai ușoară atingerea succesului. Înseamnă că poți fi nemilos în urmărirea bogăției și a statutului, manipulând și exploatând pe alții. Dacă alte persoane suferă ca rezultat al acțiunilor tale – și își pierd mijloacele de trai sau reputația – acest lucru nu te afectează la fel de mult. Fără empatie, nu poți simți suferința pe care o provoci.

Astfel, deconectarea psihologică are două efecte dezastruoase: generează o dorință puternică de avere și statut, împreună cu cruzimea care face bogăția și succesul mai ușor de obținut.

Averea și bunăstarea

Desigur, nu toți oamenii bogați sunt răi. Unii devin bogați din întâmplare, sau pentru că au idei strălucite, sau chiar pentru că doresc să folosească averea pentru a ajuta pe alții. Dar, având în vedere factorii descriși mai sus, nu este surprinzător că există o incidență ridicată a răutății în rândul bogaților.

Studiile menționate mai sus sugerează că legătura pare să fie proporțională, adică cu cât o persoană este mai bogată, cu atât este mai probabil să posede trăsături din triada întunecată. Și știm că majoritatea trăsăturilor întunecate, cum ar fi psihopatia, sunt legate de niveluri similare sau mai scăzute de fericire comparativ cu ceilalți. O excepție este un anumit tip de narcisism, numit narcisism grandios, care este asociat cu un nivel mai ridicat de fericire.

O mulțime de cercetări din psihologie au arătat doar o corelație slabă între avere și bunăstare. Un studiu din 2010 realizat de laureatul Nobel Daniel Kahneman și Angus Deaton a constatat că fericirea crește odată cu venitul până la aproximativ 75.000 USD pe an (54.961 £), echivalent cu aproximativ 110.000 USD în 2025. Totuși, aici se oprește corelația. Conform studiului, după 110.000 USD pe an, nu mai contează cât de bogat devii; nu te va face mai fericit.

Cercetări mai recente au descoperit rezultate ușor diferite. Un studiu recent realizat de Kahneman și colegii săi a indicat că fericirea continuă să crească odată cu venitul pentru o proporție a bogaților – dar nu pentru un grup nefericit minoritar. Un studiu din 2022 a constatat, de asemenea, că pragul la care fericirea se stabilizează depinde de țară – în societățile cu inegalitate mai mare, pragul era mai ridicat.

Mai mult, un alt studiu al lui Kahneman și colegii săi a arătat că, pentru persoanele preocupate de succesul financiar, satisfacția vieții scade pe măsură ce venitul crește.

Per ansamblu, dovezile sugerează că persoanele bogate sunt puțin probabil să atingă mulțumirea pe care o caută doar prin bani. Avere și statutul nu le elimină sentimentul de incompletitudine.

Aceasta ar putea fi un alt motiv pentru care persoanele extrem de bogate tind să acționeze neetic – pe măsură ce sentimentul lor de deconectare devine tot mai puternic. În contrast, cercetările arată o legătură puternică între altruism și bunăstare. Poate că aici ar trebui să ne concentrăm atenția – nu pe a deveni bogați, ci pe a deveni buni.