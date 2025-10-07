Cum a ajuns un pasager să plătească la aeroport de trei ori prețul biletului pentru un bagaj în plus: „A trebuit să mă împrumut”

Un tânăr de 23 de ani a plătit 365 de euro pentru biletul de avion, însă la aeroport a fost nevoit să achite 1.287 de euro pentru o valiză suplimentară de 25 kg, după ce schimbase rezervarea pe un zbor care îi oferea o singură valiză de cală. El susține că nu a fost informat clar despre modul de calcul al taxei și că a fost obligat să împrumute bani ca să se poată îmbarca.

Andy Donovan, 23 de ani, pleca pentru șase luni la Kingsbury, Melbourne, ca să joace cricket în sezonul de vară australian. Inițial își rezervase un zbor cu Cathay Pacific, care permitea două valize de cală, cu escală în Hong Kong. În dimineața plecării a schimbat însă biletul pe un zbor Qatar Airways, după ce a aflat că super-taifunul Ragasa se îndrepta spre Hong Kong.

Trecerea la noul zbor a însemnat și o modificare a politicii de bagaje: în loc de două valize avea dreptul la una singură. Andy transporta două valize, una cu lucrurile personale și alta cu echipamentul de cricket și a încercat să cumpere online un bagaj suplimentar, însă platforma Qatar Airways i s-a blocat.

Plata uriașă la ghișeu și lipsa de explicații

Ajuns la aeroport, i s-a comunicat că pentru bagajul suplimentar de 25 de kilograme trebuie să achite 1.287 de euro. „Am crezut că pot plăti pentru bagajul suplimentar personal, la ghișeu, știam că va costa mai mult, dar nu m-am gândit că atât de mult. Era de câteva ori mai scump decât biletul în sine, nu avea niciun sens. Am fost în stare de șoc. Nu aveam de ales decât să plătesc, pentru că aveam nevoie de echipamentul meu. Este personalizat pentru mine, făcut după specificațiile mele, așa că nu puteam pur și simplu să-l înlocuiesc. Ei te taxează per kilogram peste limită, iar eu aveam o valiză întreagă de 25 kg în plus. Nu mi s-a oferit opțiunea de a cumpăra un bagaj întreg suplimentar la aeroport”, a declarat Andy, director de marketing, potrivit Mirror.

El spune că nu i s-a explicat modul în care s-a calculat taxa, dar a plătit pentru a putea să zboare. Pe site-ul Qatar Airways, se precizează că, în cele șase ore dinaintea zborului, pentru fiecare kilogram suplimentar se percepe o taxă de 60 de dolari, o informație pe care Andy susţine că nu a putut s-o acceseze din cauza problemelor cu platforma.

A trebuit să ceară ajutor financiar

Fiind pus în situația de a plăti imediat suma uriașă, tânărul l-a sunat pe tatăl său pentru a-i trimite banii necesari. „Am fost nevoit să mă împrumut”, spune el.

Frustrat de experiență, Andy consideră că situația este gravă și se arată revoltat: „Cineva ar trebui să ajungă la închisoare pentru asta”.