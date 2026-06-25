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Cu cât se vând pe Vinted surprizele vechi de la guma Turbo

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Surprizele din guma Turbo, un fenomen al anilor ’90 și începutului anilor 2000, au devenit  obiecte de colecție tot mai căutate pe platformele de revânzare online. Pe Vinted, loturi de stickere și surprize Turbo se tranzacționează la prețuri care pornesc de la câteva zeci de lei și pot depăși 500 de lei, în funcție de completitudine, stare și raritate.

Surprize de la guma Turbo
Surprizele de la guma Turbo au mare succes printre colecționari. Foto Vinted

Surprizele Turbo erau incluse în gumele de mestecat foarte populare în Europa Centrală și de Est în anii ’90. Fiecare pachet conținea stickere cu mașini, motociclete sau avioane, iar pentru mulți copii ai acelei perioade, colecționarea lor a devenit un fenomen social. Albumele completate integral erau considerate o realizare importantă, iar schimburile între copii făceau parte din cultura de atunci.

După dispariția produsului din comerț, aceste colecții au rămas în mare parte uitate. În ultimii ani însă, ele au revenit în atenție odată cu dezvoltarea platformelor de obiecte second-hand și a comunităților online de colecționari.

De ce a explodat interesul pentru surprizele Turbo

Interesul crescut pentru aceste obiecte este explicat în primul rând prin efectul de nostalgie. Generația care a copilărit în anii ’90 și începutul anilor 2000 a ajuns la vârsta la care are venituri stabile și poate aloca bani pentru achiziții cu valoare emoțională, nu doar practică.

Economiștii comportamentali explică acest fenomen prin „efectul de nostalgie”, potrivit căruia oamenii atribuie o valoare mai mare obiectelor asociate copilăriei sau adolescenței, chiar dacă acestea nu mai au o utilitate reală.

Un al doilea factor important este raritatea. Multe colecții sunt astăzi incomplete, iar anumite serii sau piese sunt greu de găsit, ceea ce crește presiunea pe cumpărători și împinge prețurile în sus.

În același timp, platforme precum Vinted au făcut ca această nișă să devină vizibilă și accesibilă, conectând rapid vânzătorii cu colecționarii din diferite țări.

Cât costă astăzi surprizele Turbo pe Vinted

O simplă analiză a anunțurilor de pe Vinted arată diferențe mari de preț, în funcție de tipul lotului.

Un exemplu recent este un pachet de surprize Turbo care include piese numerotate între 51 și 120, listat la aproximativ 185 de lei. În alte cazuri, pachetele mai mici sau incomplete se vând la prețuri de circa 50–100 de lei, în funcție de număr și stare.

Loturile mai consistente sau mai bine păstrate se situează frecvent între 120 și 300 de lei. Există însă și anunțuri mai scumpe, în special pentru colecții extinse sau aproape complete, unde prețurile urcă la 400–550 de lei, în funcție de raritate, stare și gradul de completare.

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O piață mică, dar activă

Chiar dacă nu vorbim despre o piață de masă, anunțurile apar constant, iar tranzacțiile sunt recurente. Piața este una fragmentată, fără un preț standard de referință, iar valoarea este stabilită în principal de cererea colecționarilor.

În acest segment, trei factori sunt decisivi: completitudinea colecției, starea fizică a surprizelor și raritatea anumitor piese. Seturile incomplete au valori mai reduse, în timp ce colecțiile aproape complete sau foarte bine păstrate pot atrage sume considerabil mai mari.

Creșterea prețurilor reflectă un mecanism specific piețelor de colecție: combinația dintre raritate și încărcătură emoțională. Pe măsură ce generațiile care au crescut cu aceste produse intră în zona de consum activ, obiectele capătă statutul de „bunuri de memorie”.

În cazul surprizelor Turbo, acest efect este amplificat de faptul că multe serii nu mai pot fi completate ușor, ceea ce transformă fiecare piesă lipsă într-un element cu valoare economică reală pe piața secundară.

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