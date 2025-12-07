search
Duminică, 7 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Video Comunitatea unde măgarii fac legea. Dau buzna în curțile oamenilor și la petreceri

0
0
Publicat:

Există un loc în apropiere de Los Angeles unde măgarii umblă liber și dau buzna în nunți organizate în curți. Animalele au provocat multe bătăi de cap, până când au devenit o cauză în sine. În Reche Canyon, în sudul Californiei, măgarii fac o mulțime de probleme.

Măgarii au invadat o localitate din SUA FOTO: Arhivă
Măgarii au invadat o localitate din SUA FOTO: Arhivă

Măgarii au ajuns să transforme grădinile îngrijite cu migală în pastă vegetală. Lasă poteci de balegă în fața caselor. Iar vecinii se ceartă între ei pentru că unii hrănesc animalele, scrie Mediafax.

Totuși, când a venit momentul să se ia în calcul evacuarea acestora, a devenit clar că măgarii erau, pentru mulți locuitori, o pacoste, dar erau pacostea lor.

Anul trecut, oficialii din comitatul San Bernardino au crezut că fac un bine localnicilor aducând o organizație de salvare a măgarilor pentru a reloca animalele sălbatice în Texas. În schimb, demersul a fost întâmpinat cu revoltă. Localnicii au pornit o campanie pentru a-i păstra și au realizat abțibilduri cu mesajul „We Our Donkeys”. Au existat confruntări tensionate între rezidenți și echipa de salvare care încerca să strângă animalele.

Apoi au apărut săgețile.

O serie misterioasă de atacuri asupra măgarilor i-a pus pe locuitori și oficiali în alertă maximă. Cineva continuă să tragă cu arcul în animale, rănind cel puțin trei dintre ele în ultimele luni. Anchetele Departamentului de Servicii pentru Animale din Riverside și ale șerifului sunt în desfășurare, dar nu s-au făcut arestări.

Unul dintre cele mai „măgărești” locuri din America

Măgarul, calul omului sărac și simbol internațional al umilinței și încăpățânării, nu beneficiază de mult respect în imaginarul colectiv. Dar în Reche Canyon, animalul este peste tot. Este, probabil, unul dintre cele mai „măgărești” locuri din America.

Există indicatoare galbene cu negru pentru traversarea măgarilor, presărate de-a lungul singurului drum principal care traversează comunitatea, aflată la granița dintre comitatele San Bernardino și Riverside. Fotografii ale animalelor – blana cenușie, urechile mari, spatele cu dungi în formă de cruce – atârnă pe pereții caselor. Statuete cu măgari stau la intrarea în locuințe. Mulți dintre ei primesc chiar nume. Locuitorii pun jgheaburi cu apă pe proprietățile lor întinse, pentru a le potoli setea.

Măgarii au dat buzna chiar și la o nuntă în curte. Ross și Amanda Warner, mirele și mireasa, nu s-au supărat. Ei păstrează acum un indicator „burro crossing” pe proprietatea lor de patru hectare și jumătate.

Citește și: Cum au schimbat măgarii istoria omenirii - STUDIU

„Dacă măgarii ar dispărea din acest canion, canionul nu ar mai fi la fel”, a spus  Warner.

Nimeni nu știe exact câți măgari trăiesc în zonă, dar o estimare vorbește despre aproximativ 1.000.

Într-o după-amiază din mai, traficul s-a blocat pe un drum cu două benzi din Reche Canyon, când zeci de mașini s-au oprit într-o curbă. O turmă de măgari, nevăzută cu câteva minute înainte, a apărut deodată lângă șosea. Încet și sigur, animalele au făcut exact ceea ce avertizau indicatoarele: au traversat. Șoferii au fost răbdători. Nimeni nu a claxonat.

Reche Canyon este un cartier în mare parte semirural, la 60 de mile est de centrul Los Angelesului, în regiunea cunoscută ca Inland Empire.

Fermele sunt înconjurate de cartiere suburbane mai noi. Este locul în care senzația de oraș se termină și începe cea de țară, un spațiu unde oamenii cresc găini, merg cu motociclete de teren și trag cu arma. Unii dețin cai și merg călare pe dealurile din jur. Șoferii alimentează la una dintre cele două pompe ale singurei benzinării, numită Hitchin Post.

Locuitorii vor să-i protejeze de atacuri

Drumul principal a fost cândva o cărare liniștită și prăfuită, ce șerpuia printre terenuri agricole. Dar, pe măsură ce noi locuințe au apărut pe versanții dealurilor în ultimele decenii, traficul a crescut. Viața în canion se schimbă, devenind mai puțin rurală și mai urbană. Măgarii, care cutreieră aceste străzi și proprietăți de zeci de ani, sunt în prima linie a acestor schimbări. Mașinile se ciocnesc de ei, iar indivizi precum misteriosul „trăgător cu arcul” îi vizează, iar mulți locuitori spun că vor să-i protejeze.

Locuitorii s-au mobilizat prima dată spre finalul anului trecut, după ce comitatul San Bernardino a încheiat un contract cu organizația texană Peaceful Valley Donkey Rescue. Oficialii au spus că măsura era menită să reducă populația de măgari și numărul coliziunilor dintre vehicule și animale. Comitatul a colaborat cu organizația pentru a prinde măgarii și a-i reloca la sanctuarul acesteia din Texas.

Mulți localnici doreau însă ca animalele să rămână aproape și au cerut ca autoritățile să colaboreze cu un grup local. Oficialii comitatului și-au apărat decizia, spunând că au ales organizația din Texas datorită resurselor sale. Rezidenții au circulat petiții online și au umplut sălile ședințelor consiliului comitatului. Au reușit să pună presiune și să anuleze contractul cu Peaceful Valley Donkey Rescue.

Grupul texan relocase deja 256 de măgari înainte ca acordul să fie anulat. „Dacă ne-ar fi lăsat să rămânem o vreme, am fi reușit să ținem numărul sub control”, a spus directorul executiv, Mark Meyers.

Mandy Miller, care locuiește în Reche Canyon de 17 ani, a spus că episodul relocării i-a ajutat pe locuitori „să lege relații într-un mod la care nu te-ai aștepta”. Sunt acum mai conștienți de existența măgarilor. Își împărtășesc sfaturi despre cum să trăiască alături de aceste animale adesea intruzive. De exemplu: scutură o cutie cu boabe uscate pentru a-i alunga (sunetul imită zornăitul amenințător al unui șarpe cu clopoței). Totuși, nu e deloc ușor să ai măgari drept vecini.

„Am un vecin foarte ordonat, căruia nu-i place să aibă bălegar de măgar în fața aleii sau lângă padocurile cailor”, a spus Miller. „Așa că îl iau eu cu lopata, îl arunc la plantele mele și gata.”

Magazin

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate Europa să își apere frontiera din Amazon
digi24.ro
image
Ce se întâmplă cu vremea în perioada următoare, după vântul puternic. De luni, temperaturile ”vor atinge până la 14 grade”
stirileprotv.ro
image
Un bacșiș de 200 de dolari de la patru turiști a înfuriat o chelneriță: „Din cauza asta îmi urăsc jobul”
gandul.ro
image
Zilele cu dezlegare la pește rămase până la Crăciun
mediafax.ro
image
LIVE / LIVE UPDATE Alegeri locale 2025: Prezenţa la vot în timp real, sondaje, rezultate vot, exit poll, incidente. A fost alertă de scurgere de gaze la școala unde votează Nicușor Dan
fanatik.ro
image
De ce judecătorii nu au vrut să-l condamne la închisoare pe viață pe avocatul care și-a aruncat partenera însărcinată de la etajul șase
libertatea.ro
image
Vladimir Putin „a otrăvit” mințile rușilor. Mihail Kasianov, despre ultima întâlnire cu liderul de la Kremlin: „Te voi distruge oricum”
digi24.ro
image
Ce notă a primit Cristi Chivu, după ce Inter a demolat-o pe Como: „Câștigă pariul! Copleșitor”
gsp.ro
image
A făcut anunțul, după ce Shakira și Pique s-au împăcat: ”Singurul lucru pe care-l au în comun! S-au înțeles la tot”
digisport.ro
image
Mirel Palada, pronostic tranșant înaintea alegerilor din București: 'Va câștiga cu siguranță'
stiripesurse.ro
image
Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare
antena3.ro
image
Respectul faţă de angajaţii statului ar putea deveni obligatoriu prin lege. Ce amenzi riscă cetăţenii nervoşi
observatornews.ro
image
FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri ULUITOARE în telefonul criminalului din Mureș
cancan.ro
image
FOTO. Iubita lui Cristiano Ronaldo, în costum de baie în vacanța din Golful Persic
prosport.ro
image
Trucul simplu pe care trebuie să-l faci în decembrie ca gazonul să reziste toată iarna
playtech.ro
image
Gigi Becali, atac fără precedent la Denis Alibec: „E debandadă! Îi dăm amenda maximă”. Patronul FCSB a anunţat jucătorii de pe lista neagră
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Ion Țiriac nu mai stă la discuții: ”Îi dau în judecată pe toți! Ce merită? 20 de ani după gratii”
digisport.ro
image
Reforma pensiilor magistraților, din nou în aer. Ministrul Justiției avertizează: dacă CCR respinge legea, Guvernul trebuie să 'gândească în perspectivă'
stiripesurse.ro
image
România a fost zguduită de un CUTREMUR, în această dimineață. Unde s-au produs seismul
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Când a murit, de fapt, Ștefania Szabo? Rezultatele autopsiei răstoarnă ancheta în cazul decesului subit al doctoriței
wowbiz.ro
image
Vortexul polar se rupe, ce iarnă aduce de Crăciun şi Revelion. Prognoza actualizată pentru România
romaniatv.net
image
Impozite majorate în 2026. La ce taxe ar trebui să se aștepte românii
mediaflux.ro
image
Ce notă a primit Cristi Chivu, după ce Inter a demolat-o pe Como: „Câștigă pariul! Copleșitor”
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Cine este Cristian Rizea, cel din cauza căruia Dan Capatos ar fi fost dat afară de la Antena Stars. Fostul politician a fost implicat în mai multe scandaluri
click.ro
image
Moartea celor 9 studenți pe Muntele „Nu merge acolo”, una din marile enigme ale secolului XX |FOTO
click.ro
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Gestul superb făcut de Regele Charles pentru Kate Middleton, nora lui preferată! A fost un moment emoționant
okmagazine.ro
Rulada braziliana Sursa foto shutterstock 192814724 jpg
Ruladă braziliană din numai 5 ingrediente
clickpentrufemei.ro
Lansatoare multiple de rachete Katiușa, în timpul Bătăliei de la Stalingrad (foto: Commons: RIA Novosti)
Rachetele Katiușa importate de România populară
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Cine este Cristian Rizea, cel din cauza căruia Dan Capatos ar fi fost dat afară de la Antena Stars. Fostul politician a fost implicat în mai multe scandaluri

OK! Magazine

image
Ce diferență poate face un an! Prințul Louis a devenit un puști atât de cuminte. Moment înduioșător alături de Kate Middleton

Click! Pentru femei

image
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!

Click! Sănătate

image
Aceste cinci boli îți pot face respirația insuportabilă