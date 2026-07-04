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Cea mai periculoasă plantă alergenică ascunde un secret neașteptat. Ambrozia, studiată pentru efectele sale împotriva tumorilor și bolilor de ficat

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Ambrozia, considerată cea mai periculoasă plantă alergenică din lume și responsabilă pentru milioane de cazuri de alergii sezoniere, ascunde în același timp un potențial medicinal surprinzător. Cercetările recente arată că această buruiană conține compuși biochimici cu posibile efecte antitumorale, hepatoprotectoare și de reglare a colesterolului.

Ambrozia provoacă alergii severe
Persoană alergică la ambrozie FOTO: Arhivă, adevărul

Pentru persoanele alergice, începutul verii marchează debutul unei perioade dificile. Ambrozia este responsabilă pentru peste jumătate dintre alergiile la polen și afectează aproximativ 10% din populație. În cazul celor mai sensibili pacienți, doar câteva granule de polen într-un metru cub de aer sunt suficiente pentru a declanșa reacții severe.

În ciuda reputației sale negative, planta este studiată intens de specialiștii în farmacologie și medicină tradițională datorită compoziției sale chimice complexe. Ambrozia conține uleiuri esențiale, terpenoide și compuși polifenolici precum flavonoide, acizi fenolici și taninuri.

În medicina tradițională a populațiilor native din America de Nord, ambrozia era utilizată pentru tratarea dizenteriei, hipertensiunii arteriale și a unor afecțiuni ginecologice. Preparatele obținute din plantă erau folosite și ca antipiretice, antiseptice sau remedii împotriva paraziților intestinali, potrivit blic.

Potrivit sursei citate, oamenii de știință analizează posibilitatea folosirii extractelor din ambrozie pentru tratarea bolilor cardiovasculare, reducerea nivelului de colesterol și protejarea ficatului împotriva efectelor toxice ale unor medicamente sau substanțe chimice. Specialiștii ruși se află printre cei mai activi cercetători în acest domeniu.

Planta care provoacă milioane de alergii

Ambrozia este considerată principalul inamic al persoanelor cu alergii respiratorii sezoniere. O singură plantă poate produce între unu și opt miliarde de granule de polen într-un sezon, iar perioada de înflorire se întinde de la începutul lunii iulie până la primele brume de toamnă.

Simptomele alergiei includ: crize repetate de strănut; mâncărimi intense la nivelul nasului și gâtului; secreții nazale abundente și congestie persistentă; iritații și lăcrimare a ochilor; dificultăți respiratorii și inflamații ale căilor aeriene.

Ambrozia este o specie extrem de agresivă, capabilă să colonizeze rapid terenurile abandonate, marginile drumurilor, șantierele și terenurile virane. Semințele sale pot rămâne viabile în sol timp de până la 40 de ani, ceea ce face combaterea extrem de dificilă.

Specialiștii recomandă smulgerea sau cosirea plantelor înainte de înflorire. În cazul cositului, operațiunea trebuie repetată periodic, deoarece planta se regenerează rapid, uneori în doar două săptămâni.

În zonele agricole sunt utilizate și erbicide, însă aplicarea acestora trebuie realizată sub supravegherea specialiștilor în protecția plantelor.

Cum ne putem proteja

Medicii recomandă câteva măsuri simple pentru reducerea expunerii la polenul de ambrozie: eliminarea plantelor înainte de înflorire; evitarea zonelor cu concentrații ridicate de polen; monitorizarea nivelului de polen din atmosferă; consultarea medicului la apariția simptomelor.

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