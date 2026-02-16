MedLife continuă să inoveze prin testare genetică avansată: alți aproape 200 de copii diagnosticați cu cancer au beneficiat de testare gratuită în 2025

Programul #SperanțaNuMoareDeCancer, dezvoltat și susținut integral din fonduri proprii de MedLife, continuă să ofere gratuit testare genetică pentru copiii diagnosticați cu cancer, contribuind astfel la personalizarea tratamentului oncologic și la creșterea șanselor de succes terapeutic.

În 2025, un total de 195 de pacienți noi au fost înrolați în programul de testare genetică, confirmând importanța continuării acestui demers la nivel național. Dintre aceștia, distribuția geografică arată că cei mai mulți provin din București (peste 100) și Cluj (50), respectiv Timiș (16) și Iași (15).

De la lansare și până în prezent, programul a ajutat 722 de copii diagnosticați cu diferite forme de cancer să beneficieze de testare genetică gratuită, oferindu-le o perspectivă mai clară asupra tratamentului potrivit.

Cele mai frecvente tipuri de afecțiuni oncologice identificate în rândul pacienților înscriși în program rămân cancerele hematologice, cum ar fi leucemia și limfomul, iar dintre tumorile solide sunt predominante cele ale sistemului nervos central (gliom, meduloblastom), urmate de sarcoame.

Prin analiza genetică detaliată, medicii oncologi pot selecta terapii țintite, optimizând astfel strategiile de tratament pentru fiecare copil. Programul reiterează angajamentul MedLife de a susține inovația în oncologie pediatrică și de a reduce diferențele dintre accesul la servicii medicale în România și standardele internaționale.

„Pentru noi, #SperanțaNuMoareDeCancer înseamnă mai mult decât un demers medical – este un sprijin real oferit copiilor, dar și familiilor acestora, pentru o șansă în plus la viață. Datele din 2025 confirmă, din păcate, nevoia reală și constantă pentru astfel de inițiative, iar faptul că, de la debutul programului, am reușit să sprijinim peste 700 de pacienți pediatrici ne arată nu doar amploarea acestei problematici la nivel național, ci și responsabilitatea pe care o avem ca organizație – aceea de a continua să investim în soluții medicale moderne, aliniate la standardele internaționale. Prin această inițiativă, MedLife își asumă rolul de partener activ al sistemului medical și al societății, susținând accesul la diagnostic avansat și la o șansă reală la tratamente personalizate.”, a declarat Ina Bădărău-Ilie, Director Comunicare în cadrul Grupului MedLife.

La debutul acestui program s-a alăturat, în calitate de ambasador, multiplul campion european și mondial de juniori și de seniori la natație, David Popovici, care și-a donat una dintre medaliile de suflet. Ulterior, alți campioni mondiali s-au alăturat inițiativei pentru a susține în același mod #SperanțaNuMoareDeCancer: Maria Olaru, Beatrice Câșlaru, Mihai Leu, Lăcrămioara Perijoc și Cătălina Ponor.

Despre program:

Programul demarat de MedLife vizează pacienții cu vârste cuprinse între 0 și 18 ani, diagnosticați cu cancer în ultimele patru luni de la data lansării programului. Înscrierea copiilor în programul #SperanțaNuMoareDeCancer se face prin intermediul aparținătorilor sau a medicului oncolog prin completarea unui formular și încărcarea dosarului medical pe pagina www.medlife.ro/speranta-nu-moare-de-cancer.

Toate înscrierile sunt analizate de o echipă medicală dedicată în termen de 10 zile lucrătoare. Pacienții care îndeplinesc condițiile de înrolare în program vor fi contactați pentru comunicarea pașilor următori. În funcție de diagnosticul fiecărui pacient, specialiștii MedLife colaborează cu medicii curanți pentru a obține probele de țesut, în cazul tumorilor solide, sau din măduva osoasă, în cazul leucemiilor, în vederea efectuării testării genetice în laboratorul de Genetică și Biologie Moleculară MedLife. Pentru pacienții înscriși în program, rezultatele testării sunt oferite în termen de două - trei săptămâni de la recepția probei în laborator, urmând ca pe baza lor medicul oncolog să aleagă cele mai potrivite terapii pentru fiecare copil.

#SperanțaNuMoareDeCancer este un program cu acoperire națională, derulat de MedLife exclusiv din fonduri proprii, testele urmând să fie oferite gratuit pentru copiii care se înscriu în program și care corespund condițiilor prezentate.