Cât de simplu este să renunți la alcool? Mărturisirile unei scriitoare care a reușit să se lase de băut: „Luam decizii foarte proaste”

Deși la prima vedere pare relativ ușor să renunți la alcool, nu este deloc așa, conform scriitoarei și autoarei Ashe Davenport. O simplă căutare pe Google a unor informații privind renunțarea la alcool îți arată liste viu colorate în care se recomandă elaborarea unor planuri care nu implică consumul de alcool, petrecerea timpului cu prietenii sau ieșirea la o plimbare, relatează The Guardian.

„Internetul prezintă o imagine a abstinenței care a fost netezită pe margini, cu câte un crâmpei ocazional de vulnerabilitate; o femeie care-și dă copilul mic în leagăn cu mesajul „Am fost amețită de vodcă aici"; o plăcuță de cuvinte pe care scrie: „Mi-am dat seama că femeile în stare de ebrietate sunt mai ușor de controlat"”, scrie Davenport.

„Am infinite regrete”

Scriitoare a dezvăluit că a renunțat la alcool în urmă cu trei luni. După pasul făcut, ea a reușit să se ocupe de boala gingivală căreia nu îi acordase importanță înainte și de o afecțiune pe care o „masca” cu alcool.

„M-am lăsat de băut în urmă cu trei luni, cu iluzia că va fi la fel de simplu ca și cum aș cumpăra colanți cu codul de ofertă sobergalclub. Dar nu m-am bucurat încă de un somn mai bun sau de o productivitate mai mare. Nu mă uit în urmă la anii mei de consum de droguri și alcool „cu zero regrete", așa cum a mărturisit un influencer care a fost abstinent timp de 30 de zile. Am infinite regrete. Paharul meu dă pe dinafară.

Deși am făcut o drumeție, ceea ce este o noutate pentru mine.

De când am devenit abstinentă, am putut să mă ocup de boala gingivală pe care o ignorasem anterior și de o afecțiune tiroidiană pe care o mascam cu alcool. Sunt în pat până la ora 21:00, ceea ce Internetul insistă că ar trebui să fie noul meu loc fericit, dar mă chinui să „mă ghemuiesc cu o carte" cu o „ceașcă de ceva delicios" din cauza unei presiuni paralizante de a deveni peste noapte o versiune mai bună a mea, cu bikini pregătiți pentru ședința foto din dimineața următoare”, afirmă ea.

Un „truc vital"

Conform spuselor sale, oamenii cred că dacă renunță la alcool scapă de toate problemele.

„Dificultățile legate de dependență sunt observate în mediul online, dar, în general, nu sunt luate în considerare. S-ar putea să existe o fotografie înainte și după - iată-mă pe mine dependentă de alcool, acum iată-mă trează. Sau o postare care face aluzie la luptele anterioare cu dependența înainte de a găsi în cele din urmă fericirea în abstinență. Există impresia că abstinența este răspunsul la toate problemele vieții.

Este o lume în care dependența este istorie și abstinența este un produs finit. Influencerii abstinenți s-au scos singuri din groapa dependenței și au ieșit zburdând de sub o cascadă la ora de aur. Au ajuns la destinație și acum își împărtășesc experiența ca o modalitate de a-i inspira și pe alții să urmeze o cale similară.

Mă bucur pentru ei - dar totul este prea bine prezentat.

Am participat recent la reuniunea de 20 de ani de liceu, unde am aflat că nouă dintre colegii mei au murit de la absolvire, majoritatea din cauza abuzului de droguri și alcool. Un băiat cu care am jucat baschet a avut un atac de cord provocat de droguri în Mexic. O fată din clasa mea de engleză a devenit dependentă de gheață.

Abstinența este un „truc vital" în sensul că te poate ține în viață”, a mai spus autoarea.

„Simt un nod în gât”

Femeia a decis să facă publică pe rețelele de socializare decizia de a nu mai consuma alcool. Conform declarațiilor sale, în mediul online există o „comunitate vastă de oameni abstinenți”.

„Mi-am împărtășit decizia de a nu mai bea pe rețelele de socializare. Oamenii au apreciat postarea mea și mi-au trimis mesaje despre propria lor experiență privind renunțarea la alcool sau dorința de a o face. Există o comunitate vastă de oameni abstinenți online, dar, în cele din urmă, stăm singuri.

M-am alăturat unui cor local de amatori, pentru că nu pot ține un jurnal de recunoștință în timpul liber. Ne întâlnim săptămânal și repetăm cântece ale trupei Crowded House. Trebuie să-i ascult cu atenție pe cei de o parte și de alta a corului pentru a le recunoaște vocile și pentru a le armoniza pe ale mele cu ale lor.

Este nevoie de o concentrare delicată. Dacă cânt mai tare sau mai încet decât grupul, înseamnă că nu fac bine. În timpul pauzei, bem ceai și mâncăm biscuiți pe care cineva i-a adus de acasă. Vorbim despre zilele noastre. Este liniște.

Este o întâlnire a Alcoolicilor Anonimi în apropierea casei mele în seara asta, dar nu cred că mă încadrez. Nu cred că am fost dependentă de alcool, dar atunci când beam luam decizii foarte proaste, de genul celor care îmi puneau în pericol siguranța.

Deocamdată, sunt recunoscătoare pentru citatele și aptitudinile de editare ale comunității online de abstinenți și pentru întâlnirea mea săptămânală. Am notat detaliile întâlnirii Alcoolicilor Anonimi, deși simt un nod în gât la gândul de a participa. Mă bucur să știu că există”, a mai mărturisit Ashe Davenport