Motivul absurd pentru care o vânzătoare a refuzat doi tineri. „Poate credea că îl folosiți la orgii“

Doi tineri, unul de 25, iar celălalt de 21 de ani, susțin că o vânzătoare a refuzat să-i servească și le-a cerut să vină însoțiți de părinți, deși aveau actele și puteau să demonstreze că sunt majori. De fapt, ei nici măcar nu au cerut țigări, alcool sau alte produse destinate exclusiv adulților.

Doi tineri care voiau să cumpere un iepuraș au fost refuzați de vânzătoarea de la Pet Shop, fără alte explicații. Femeia le-a cerut celor doi să vină însoțiți de părinți, deși amândoi au fost dispuși să-i arate cărțile de identitate pentru a dovedi că sunt majori.

Întreaga experiență a fost povestită pe platforma Reddit de tânăra de 21 de ani, iar subiectul a fost apoi comentat pe larg de internauți.

„Acum câteva zile, mă plimbam cu un prieten prin mall (eu - 21, el - 25). La un moment dat, am trecut pe lângă un Animax. Ne-am hotărât să intrăm în magazin și am văzut un iepure de vânzare. Era mic și drăguț și puțin cam negru. Amicul meu voia să îl cumpere, pentru că mai avea deja un iepure acasă și, din ce spunea el, se simțea cam singur. Bun, merge la vânzătoare și îi spune: «Bună ziua. Aș dori să cumpăr acest iepure»”, și-a început ea relatarea.

Ceea ce a urmat a fost cu totul surprinzător și probabil imposibil de anticipat. „Vânzătoarea se uită la el, îl măsoară din cap până în picioare și spune: «Îmi pare rău, trebuie să vii cu părinții.» Am rămas amândoi surprinși. I-am explicat că amândoi suntem adulți. La un moment dat, amicul meu i-a arătat și buletinul. Femeia a spus că nu o interesează, trebuie să venim cu părinții. Și aici vine faza amuzantă/cringe, numiți-o cum vreți voi... Părinții amicului meu sunt morți. El locuiește singur și se întreține singur. Când i-a spus asta vânzătoarei, ea a spus că nu o interesează”, a mai povestit fata.

Startul unei polemici

Toate insistențele tinerilor au fost în zadar. Nici măcar atunci când ei au cerut să vorbească cu managerul magazinului nu au reușit să rezolve problema.

„Mi s-a părut atât de revoltător, încât am cerut să vorbesc cu un manager. Ea mi-a spus că managerul nu e acolo și că ea nu ne dă iepurele. Probabil credea că suntem minori, deși nu avea niciun motiv să creadă asta pentru că îi fusese arătat cel puțin un buletin. Întrebarea mea: E posibil așa ceva? E justificat cum a procedat vânzătoarea?”, și-a încheiat ea postarea.

Mesajul tinerei a dat startul unei reale dezbateri și i-a împărțit pe internauți. Unii s-au arătat surprinși de încăpățânarea vânzătoarei, dar au fost destui și cei care i-au dat dreptate.

În sfârșit, unii au ales să glumească pe seama celor doi tineri. „Poate se referea la parinții iepurelui? Să nu fie doar o neînțelegere la mijloc”, a scris cineva.

„Pare ciudat, dar poate femeia credea că îl luați că să îl folosiți la orgii sau cine știe ce impresie i-ați lăsat. E cringe, dar din punctul ei de vedere, a protejat animalul. Încercați și în altă parte și dacă pățiți la fel, eu zic să faceți o mică analiză și retrospectivă a felului în care apăreți pentru/în public”, a fost altă idee.

„Păi și eu am motive să cred că vânzătoarea urma să folosească iepurele în orgii denaturate și aș fi vrut să-l salvez. Joac-o pe asta”, a venit imediat o replică.

„Probabil arătați ca niste ciudați, a crezut că îl cumpărați să îl torturați sau ceva de genul, nu a avut o intenție rea, a vrut doar să protejeze animalul, ceea ce e foarte bine”, a încercat cineva.

„Sigur nu arătați ca varianta lui Michael Jackson deshidratată și haine cu 8 măsuri mai mari decât voi? În cazul ăsta nici eu nu v-aș vinde nimic”, a continuat altcineva să glumească.

Pro și contra

Alții au făcut pe moraliștii: „Sper să se interzică și la noi vinderea de animale vii în astfel de magazine. Probabil că este justificat cum a procedat vânzătoarea dacă ea credea că nu aveți intenții bune cu animalul și vreți să îl chinuiți. Nu poți obliga pe cineva să îți vândă un animal doar pentru că tu îl vrei.”

Au existat însă și voci care au criticat-o pe vânzătoare. Cineva i-a sugerat tinerei să facă reclamație și i-a criticat dur pe cei care s-au amuzat pe seama celor doi și i-au dat dreptate vânzătoarei.

„Direct reclamație la ANPC și compania respectivă. Animalul nu este un produs căreia să i se refuze dreptul la cumpărare / adoptare. Cu siguranță ar duce o viață mult mai fericită decât acea cușcă mizerabilă ce duce la o traumatizare a animalului datorită factorilor de stres precum muzică din magazin, oamenii ce vorbesc, odraslele ce urlă și multe altele. Lucrătorul comercial a făcut o discriminare pe bază de aspect sau/și sex, fapt ce duce la concedierea directă, iar cu resursele și dorința necesară, în instanță pentru despăgubiri. că întrebați, nu acceptați mentalitățile de fantome comuniste care distrug mai mult decât stimă de sine a persoanei respective, ci afectează în mod direct viața animalului. Nu mai discutăm de frânarea progresului social. Restul de prin comentarii care vă categorizează și acuză pentru că arătați într-un fel, luând partea lucrătorului comercial, sunt niște animale proaste ce trebuie să înlocuiască ființele ce acum stau în cușcă”, a scris cineva.

Welcome to the real world

A fost și momentul în care tânăra a intervenit și a mulțumit pentru susținere. „Mulțumesc pentru susținere! Am explicat mai sus că nici eu, nici amicul meu nu ne diferențiem de alți oameni normali. Nu e nimic greșit cu noi. Vânzătoarea poate a crezut că avem sub 18 ani, dar, din nou, îi fusese arătat un buletin... Totuși, ce putem face eu și amicul meu, în cazul acesta? Situația a fost una demoralizatoare.”

„Genul ăsta de povești ar trebui să vină și cu o poză la pachet, nu de alta, dar am lucrat cu retaileri și am fost martor la destule scene asemănătoare în care vânzătorii refuzau să servească oameni sau să îi primească în restaurant strict că arătau ciudat. Explicația simplă: «Vedem zilnic mii de oameni, am învățat să îi mirosim pe dubioși». În cazul vostru, când e vorba de un animăluț viu, dacă ați dat vibe de ciudați, nu v-a servit. Welcome to the real world”, a fost părerea altcuiva.

A fost imediat contrazis de altcineva. „Cu alte cuvinte mi se pare complet normal și just să fii refuzat fiindcă ai o aparență fizică «care nu inspiră încredere»”, a venit replica, printre atâtea zeci de mesaje.