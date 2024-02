Provocarea „Ianuarie fără alcool“ s-a încheiat. „Eram pe punctul de a fi cu adevărat dependentă“

S-a încheiat provocarea „Dry January” („Ianuarie fără alcool”), un curent tot mai popular în ultimul timp, care presupune abținerea de la băutură timp de o lună, pentru o viață mai sănătoasă. Mulți au făcut față abstinenței grație băuturilor fără alcool.

În 2023, Corrina Montejano, în vârstă de 30 de ani, din San Francisco a decis să ia parte la Dry January și să elimine complet alcoolul din viața ei timp de o lună, scrie CNN. Ea mai încercase provocarea în trecut, dar, de obicei, renunța după aproximativ o săptămână.

Anul trecut, a devenit conștientă de influența nefastă a alcoolului asupra vieții ei, după ce ajunsese să bea două sau trei pahare pe noapte.

Consumul excesiv de alcool pentru o femeie este definit ca fiind consumul unor astfel de băuturi de opt sau mai multe ori pe săptămână, potrivit Centrelor pentru controlul și prevenirea bolilor din SUA, în timp ce, pentru bărbați, pragul este de 15 sau mai multe băuturi pe săptămână.

„Eram pe punctul de a fi cu adevărat dependentă de alcool", a mărturisit Corrina Montejano care a precizat că Dry January i-a deschis ochii.

Femeia a adoptat mai multe tactici pentru a rezista tentației: a vorbit cu un terapeut, a ținut un jurnal și a consumat diverse băuturi nealcoolice.

„Vinurile și berile nealcoolice au fost probabil cel mai mare factor care m-a ajutat să îmi mențin abstinența”, a spus ea.

Potrivit dieteticianului și nutriționistului Ginger Hultin, alegerea unei băuturi fără alcool are avantajele sale.

Faptul că nu are alcool înseamnă că nu are niciunul dintre efectele intoxicante sau efectele depresive pe care le are alcoolul.

Totuși, băuturile nealcoolice ar putea să nu fie potrivite pentru toată lumea și nu doar pentru că unele persoane nu pot păcăli nevoia de alcool cu un substitut.

Specialiștii spun că există mai multe lucruri care trebuie luate în considerare înainte de a apela la înlocuitori.

Ce opțiuni există

Marile companii producătoare de alcool s-au alăturat în ultimii ani tendinței cu opțiuni fără alcool.

În SUA, o băutură este etichetată ca nealcoolică dacă conține între 0,0% și 0,5% alcool. Prin comparație, un pahar de bere conține aproximativ 5% alcool, potrivit CDC. În același timp, 1,5 uncii de băuturi distilate sau lichior de 80 de grade - gin, rom, vodcă sau whisky - conțin 40% alcool.

Există, de asemenea și vinuri etichetate ca nealcoolice sau fără alcool.

„Ele sunt făcute mai întâi ca un vin, iar apoi alcoolul este extras din el”, a spus Sheinbaum, adăugând că majoritatea băuturilor „fără alcool” sunt făcute cu aceleași ingrediente ca și omologii lor alcoolici și au același gust ca aceștia.

De asemenea, există mocteiluri artizanale care conțin zero alcool și sunt realizate din ingrediente precum apa carbogazoasă și concentrat de fructe, ambalate pentru a arăta și a avea gustul unor cocktailuri alcoolice.

Indiferent de conținutul de alcool de pe etichetă, eticheta băuturilor nealcoolice trebuie citită cu atenție înainte de consum.

Unele produse mocktail sunt concepute pentru a ameliora anxietatea și stresul. Altele au efecte „energizante” și „euforice”, spune Corrina Montejano.

Există (cel puțin în SUA) mocktailuri care includ extracte botanice imuno-active, cum ar fi echinacea și adaptogeni, plante și rădăcini care pot ajuta organismul să gestioneze stresul.

„Există plante și extracte de plante care pot interacționa negativ sau pozitiv cu medicamentele. Este important să vă informați medicul dacă luați suplimente sau alimente cu niveluri mai ridicate de extracte de plante”, spune dr. Dana Ellis Hunnes, dietetician clinic senior la UCLA Medical Center.

În plus, unele mocktailuri vândute în baruri și restaurante pot conține mult zahăr rafinat, deoarece sunt făcute cu sucuri de fructe și sucuri de fructe, adaugă Hultin, ceea ce ar putea să nu corespundă cu obiectivele de sănătate ale unor persoane.

Ideală ar fi înlocuirea alcoolului cu un pahar de apă, spune Ray, dar este important ca oamenii să aibă opțiuni dacă doresc să reducă consumul general de alcool.