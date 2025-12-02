Articol publicitar

Cămașa cu guler înalt: cum să o porți și cum o accesorizezi

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Cămașa cu guler înalt este una dintre cele mai sofisticate și versatile piese din garderoba contemporană. Deși mulți o asociază cu stilul clasic sau cu ținute formale, adevărul este că acest tip de guler poate fi integrat cu ușurință în look-uri moderne, elegante sau chiar smart-casual.

Cămașa cu guler înalt poate fi integrată cu ușurință în look-uri moderne FOTO Shutterstock
Cămașa cu guler înalt poate fi integrată cu ușurință în look-uri moderne FOTO Shutterstock

Silueta pe care o creează este una alungită, rafinată, iar atenția pe care o atrage gulerul oferă un aer de autoritate și finețe. Dacă știi cum să o stilizezi, o poți transforma în piesa centrală a oricărei ținute, fie că mergi la birou, la un eveniment, la o întâlnire sau la o ocazie specială.

Ce caracterizează cămașa cu guler înalt

Gulerul înalt se distinge prin structura sa amplă, bine definită, care oferă un suport ferm în jurul gâtului. Modelele pot varia de la gulere clasice rigide, potrivite pentru ocazii formale, până la variante mai flexibile și minimaliste, ideale pentru ținute casual elegante. În mod tradițional, aceste cămăși erau asociate cu fracul sau cu ținutele ceremoniale, însă moda actuală le-a adus în prim-plan ca piese cool, ușor de purtat în outfituri de zi cu zi. Un guler mai înalt prelungește linia gâtului, oferind un aspect rafinat și echilibrat, ceea ce face ca această cămașă să se potrivească aproape oricărei siluete.

Cum porți cămașa cu guler înalt în ținute elegante

Pentru ocazii formale sau evenimente în care se cere o ținută impecabilă, cămașa cu guler înalt poate deveni elementul definitoriu al look-ului tău. La bărbați, aceasta se potrivește perfect cu costume slim sau cu sacouri structurate, mai ales în nuanțe clasice precum bleumarin, gri antracit sau negru.

Pentru un aspect cu adevărat elegant, gulerul trebuie să fie impecabil călcat, bine fixat și purtat mereu închis la ultimul nasture. Această regulă oferă o linie clară și ordonată, care evidențiază forma gulerului. La femei, cămașa cu guler înalt este o piesă statement care poate înlocui chiar și accesoriile elaborate.

Poate fi purtată sub un sacou cambrat, cu o fustă midi creion sau chiar cu pantaloni palazzo, pentru un efect sofisticat și modern. Un costum în nuanțe neutre, completat de o cămașă cu guler înalt, creează un look impecabil, ideal pentru prezentări, conferințe sau evenimente elegante unde prezența trebuie să fie memorabilă.

Cum porți cămașa cu guler înalt în stil casual sau smart-casual

Dacă vrei să obții un stil relaxat, dar elegant, cămașa cu guler înalt se integrează excelent în ținute smart-casual. O poți purta desfăcută la primii doi nasturi, cu mânecile ușor rulată și asortată la jeanși clasici sau pantaloni chino. Acest mix este ideal pentru birou, brunch-uri, întâlniri informale sau evenimente de zi. La femei, gulerul înalt poate oferi structură chiar și unor ținut lejere.

O combinație foarte populară este cea dintre o cămașă albă cu guler înalt și o pereche de jeanși evazați sau drepți, completată de un blazer oversized. Contrastul dintre volumul gulerului și linia relaxată a ținutei creează un look echilibrat și modern. În sezonul rece, această cămașă poate fi purtată sub pulovere cu decolteu în V sau cardigane fine, lăsând gulerul să devină punctul central al outfitului.

Cum accesorizezi corect cămașa cu guler înalt

Accesorizarea este cheia atunci când vrei ca o cămașă cu guler înalt să arate impecabil. Deoarece gulerul este deja un element statement, restul accesoriilor trebuie alese cu grijă. Bijuteriile minimaliste sunt cele mai potrivite: cercei mici, rotunzi sau cu design simplu, brățări subțiri și inele fine.

La bărbați, cravata nu este neapărat necesară, însă dacă evenimentul o cere, este recomandată purtarea unei cămăși cu o cravată clasică, subțire, care să nu încarce vizual zona gâtului. Papionul se potrivește doar la anumite modele tradiționale de guler înalt, concepute special pentru ocazii foarte formale.

Femeile pot opta pentru un machiaj ușor accentuat pe ochi și un păr prins într-un coc elegant sau o coadă înaltă, deoarece un guler înalt arată cel mai bine atunci când nu este acoperit. Poșetele mici, tip plic sau clutch, completează perfect ținutele cu cămașă cu guler înalt, mai ales la evenimentele speciale. La bărbați, un ceas elegant, discret, este suficient pentru a completa armonios cămașa.

Cămașa cu guler înalt este o piesă extrem de versatilă, elegantă și modernă, care poate transforma complet felul în care arată orice ținută. Indiferent dacă o porți la un eveniment formal, la birou sau într-o ieșire relaxată, acest tip de cămașă aduce structură, rafinament și un aer chic dificil de egalat. Inspiră-te și tu din noile trenduri ale sezonului și poartă cu stil această piesă vestimentară!

Magazin

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
digi24.ro
image
O femeie în scaun cu rotile a fost ucisă de doi bărbați cu care locuia, pentru că nu le-a spus că are nevoie la toaletă
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather „aduc” iarna adevărată la București. Când vin ninsorile peste Capitală
gandul.ro
image
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o fabrică de trenuri
mediafax.ro
image
”Doamnă, eu o să mă fac bine. O să vedeți”. Ultimele cuvinte pe care Roxana Moise, fostă vedetă Exatlon, i le-a spus antrenoarei sale
fanatik.ro
image
Topul inculpaților care scapă de procese prin prescripție. Liviu Dragnea, Adrian Sârbu și Robert Negoiță printre ei
libertatea.ro
image
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom mai avea cu cine să negociem”
digi24.ro
image
A lucrat pentru serviciile secrete și a pozat într-o revistă pentru bărbați. Cum arată acum legenda supranumită „cea mai frumoasă față a socialismului”
gsp.ro
image
S-a terminat: ”cuplul de vis” s-a destrămat și actele de divorț au fost depuse!
digisport.ro
image
Al doilea deces în dosarul Coldea. Denunțător-cheie a murit la spital la câteva săptămâni după incendiul care i-a mistuit locuința
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost arestată după ce a recunoscut ce i-a făcut unui elev. A provocat un șoc când a apărut în sala de judecată
antena3.ro
image
Predicţiile lui Elon Musk pentru următorii 20 de ani: "Cea mai radicală schimbare pe care am văzut-o vreodată"
observatornews.ro
image
Florina, tânăra de 21 de ani găsită fără suflare în casă, și-a presimțit moartea. Ce a postat înainte de tragedie 😢
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
prosport.ro
image
Ce sporuri sunt obligatorii prin lege: listă completă actualizată
playtech.ro
image
Cine este, de fapt, Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Reușite, controverse și planul pentru București
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Un român câștiga într-o zi cât alții într-un an, dar a ”gafat”: ”Să vezi că mă împușcă” / ”Când sunteți toți în stradă, te las”
digisport.ro
image
Ultimul împărat al Chinei, ajuns măturător pe străzi: destinul uluitor și secretele întunecate ale lui Puyi
stiripesurse.ro
image
Care ar fi fost cauza decesului războinicei Roxana Moise? Un apropiat al fostei concurente de la „Exatlon” vorbește de o boală cumplită
kanald.ro
image
Singurele țări din UE în care sărăcia este mai mare decât acum 10 ani, și nu te gândi la România
playtech.ro
image
Doliu în România! A murit Roxana Moise de la Exatlon
wowbiz.ro
image
Prima Doamnă îşi intră în rol! Ce ţinută a avut Mirabela Grădinaru la recepţia de Ziua Naţională. A întors toate privirile!
romaniatv.net
image
Vești bune! Pensionarii primesc cadou bani în decembrie!
mediaflux.ro
image
A lucrat pentru serviciile secrete și a pozat într-o revistă pentru bărbați. Cum arată acum legenda supranumită „cea mai frumoasă față a socialismului”
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
O tânără prezentatoare a murit la nici 30 de ani
actualitate.net
image
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali
click.ro
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
click.ro
image
Cea mai bună țară din lume pentru retragerea la pensie în 2026. Pe primul loc se află o destinație îndrăgită de mulți români
click.ro
FotoJet (46) jpg
A iertat-o pe bunica regină, care l-a lăsat fără titlul de prinț. Nikolai, apariție spectaculoasă alături de Margareta a Danemarcei
okmagazine.ro
Tort festiv alune de padure Sursa foto shutterstock 2233352429 jpg
Sărbătoreşte Ziua Națională cu un tort festiv cu alune de pădure
clickpentrufemei.ro
Fotografia lui Josef Mengele, realizată la Buenos Aires, în 1956, pentru un act de identitate argentinian (© Wikimedia Commons)
Cum a reușit doctorul nazist Josef Mengele să evite capturarea în America Latină
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Prețurile au sărit în aer la Târgurile de Crăciun din Capitală! Cât au ajuns să coste vinul fiert, sărmăluțele și fasolea cu ciolan?! Vizitatorii au rămas uluiți!
image
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali

OK! Magazine

image
Nepoata Regelui Cambodgiei este de o frumusețe rară. Prințesa puțin cunoscută s-a căsătorit într-o superbă rochie tradițională

Click! Pentru femei

image
Serena William arată senzațional la 44 de ani! Cum a reușit să slăbească 15 kg?

Click! Sănătate

image
Iată cine are risc mai mare de a face cancer de pancreas!