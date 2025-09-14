Bebelușul uriaș care a uimit o maternitate întreagă. Asistentele l-au poreclit „Sumo”. Câte kilograme a avut la naștere

Un băiețel venit pe lume în Statele Unite a atras atenția tuturor prin dimensiunile sale impresionante. Copilul, botezat Annan, s-a născut pe 3 septembrie la Spitalul St. Joseph's Hospital-South din Riverview, Florida, având o greutate de șase kilograme – dublul greutății medii a unui nou-născut, notează The Sun.

Micuțul poartă deja haine pentru vârsta de nouă luni și a fost alintat „bebelușul Sumo” de către personalul maternității.

Mama sa, Daniella Hines, în vârstă de 40 de ani, a povestit pentru publicația Today că întreaga echipă medicală a rămas uimită de recordul stabilit de fiul ei.

„Îmi amintesc că m-am gândit: «Ce scot din mine?» Simțeam o presiune foarte mare”, a spus femeia.

Annan este al doilea copil al familiei, după Andre Jr., care la rândul său s-a născut cu o greutate considerabilă – 5 kilograme și 600 de grame.

Daniella crede că înălțimea sa și a soțului ei, Andre, a contribuit la nașterea unui copil atât de mare. Ea are 1,80 m, iar partenerul ei 1,88 m.

„Era atât de mare. Mă întrebam: «Al cui este acest copil? A ieșit din mine?»”, a mărturisit mama, încă surprinsă de cât de mult a uimit Annan întreaga maternitate.

„Toată lumea a început să vină să-l vadă, pentru că nu în fiecare zi vezi un bebeluș de aproape 14 kilograme”, a adăugat Daniella. „Era ca o mică vedetă.”

Un purtător de cuvânt al spitalului l-a descris pe Annan ca fiind un „mare miracol”, adăugând că „se crede că Annan este unul dintre cei mai mari copii, dacă nu chiar cel mai mare copil, născut vreodată la Spitalul St. Joseph-South.”

Băiețelul poartă deja hăinuțe pentru vârsta de nouă luni și a fost alintat „Sumo” de către personalul maternității, poreclă confirmată și de tatăl său, Andre.

Daniella a mai spus că, după aproape o săptămână de la naștere, micuțul a devenit deja celebru. „Acum ne concentrăm să ne asigurăm că rămâne sănătos și să returnăm toate hăinuțele mici și scutecele pentru nou-născuți care nu îi mai vin”, a explicat mama.