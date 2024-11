Un print al unei celebre creaţii de Banksy, vândut cu peste 100.000 de dolari. Și tenişii artistului stradal au fost licitați

Un print al faimoasei creaţii „Girl with Balloon”, semnată de artistul stradal Banksy, a fost vândut cu peste 100.000 de dolari în cadrul unei licitaţii desfăşurate în Statele Unite.

Licitați a avut loc la Los Angeles, informează DPA şi PA Media, citate de Agerpres.

Printul original al celebrului mural „probă de tipar" a fost adjudecat contra sumei de 104.000 dolari, de două ori mai decât preţul său estimativ.

Piesele din 2004 fac parte din apreciata colecţie a fotografului Steve Lazarides, care a fost mult timp agentul lui Banksy și au fost puse în vânzare de casa de licitaţii Julien's Auctions.

Pictura originală „Hooded Figure”, realizată de Banksy, a fost adjudecată pentru suma de 78.000 de dolari.

Un şablon original şi tăiat manual cu numele lui Banksy s-a vândut pentru 58.000 de dolari, iar o serie de schiţe ale artistului, care includ conceptul de design al şablonului folosit la lucrarea „Paparazzi Rat”, s-au vândut pentru 52.000 de dolari.

„Cel mai faimos şi vizionar artist din lume, pe nume Banksy”

Din licitaţie au făcut parte, de asemenea, 15 telefoane cu cartelă folosite de Steve Lazarides pentru a îl contacta pe Banksy, o pereche de tenişi originali Puma „Turf War” purtaţi de artistul originar din Bristol, precum şi probe de tipar originale ale altor creaţii ale artistului.

„Această colecţie uimitoare asamblată şi păstrată cu dragoste timp de peste 25 de ani de cel mai apropiat asociat şi partener al lui, Steve Lazarides, oferă o privire inedită asupra istoriei şi evoluţiei celui care a devenit cel mai faimos şi vizionar artist din lume, pe nume Banksy'', a declarat Darren Julien, cofondator şi director executiv al casei Julien's Auctions.

„Licitaţia, care include multe din creaţiile timpurii ale lui Banksy, cele mai cunoscute piese şi obiecte personale, este o oportunitate istorică pentru viitorul proprietar de a deţine cea mai cuprinzătoare şi definitivă arhivă a moştenirii lui Banksy”, a mai spus el.

„Am reuşit să îi determinăm pe oamenii obişnuiţi să îndrăgească arta”

Un alt print al desenului „Girl With Balloon” a fost furat luna trecută din Grove Gallery din Londra, fiind ulterior recuperat de Poliţia britanică.

„Banksy, eu şi încă alţi câţiva am înfiinţat compania denumită Pictures On Walls întrucât doream cu adevărat să facem artă ieftină şi accesibilă pentru publicul larg. Pentru un scurt moment în timp, am adus o schimbare, am reuşit să îi determinăm pe oamenii obişnuiţi să îndrăgească arta... Este, de departe, realizarea de care sunt cel mai mândru. Şi cred că este, de departe, cel mai puternic lucru realizat de e'', a spus Steve Lazarides.