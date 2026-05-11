12.000 de participanți au luat startul la ediția a 15 a OMV Petrom Bucharest HALF MARATHON

În weekendul 9–10 mai, Capitala a devenit scena unui eveniment de amploare, în care energia alergătorilor, susținerea publicului și implicarea partenerilor au creeat o atmosferă unică. Ajuns la a 15 ediție, OMV Petrom Bucharest HALF MARATHON a devenit un reper în calendarul sportiv internațional și o experiență care aduce împreună întreaga comunitate.

În spatele acestui succes se află experiența și consecvența organizatorului Run In Bucharest, un nume care a contribuit decisiv la dezvoltarea culturii alergării urbane în România. Prin profesionalism, viziune și pasiune, organizatorii au construit, an de an, mai mult decât o competiție sportivă — au creat o tradiție.

Ediția din acest an o noutate importantă: introducerea cursei necompetitive „McDonald’s Walkaton”, dedicată tuturor celor care își doresc să participe într-un mod accesibil și cu impact social.

OMV Petrom Bucharest Half Marathon nu este doar o cursă. Este o declarație de energie, sănătate și solidaritate. Ne revedem în 2027, cu și mai multă motivație!

Lista câștigătorilor OMV Petrom Bucharest Half Marathon 2026:

La Semimaraton OMV Petrom (21 km), proba Masculin, primii trei câștigători au fost : Cheruiyot Naason Kipkorir (Kenya) s-a clasat pe locul 1 cu timpul 01:2:37, urmat de Soare Alexandru Nicolae (România) cu timpul 01:03:51 pe locul 2 si Tiongik Paul (Kenya) cu timpul 01:05:34 pe locul 3.

La Semimaraton OMV Petrom (21 km), proba Feminin, primele trei câștigătoare au fost: Mircheva Militsa (Bulgaria) pe locul 1 cu timpul de 01:15:11, urmată de Dragomir Liliana (România) pe locul 2 cu timpul 01:17:40 si Streja Alexandra  (România) cu timpul 01:20:50 pe locul 3.

La Cursa Ștafetă a câștigat echipa  “The Late Bloomers Brigade” din România cu timpul 01:08:48.

La cursa 10km Autonom, proba Masculin primii trei câștigători au fost: Njiru Bonface Fundi (Kenya) s-a clasat pe locul 1 cu timpul 00:30:27, urmat de Necula Robert (România) cu timpul 00:31:12 pe locul 2 și Kaposi Benedek (Ungaria)) cu timpul 00:31:51 pe locul 3.

La cursa 10k Autonom, proba Feminin, primele trei câștigătoare au fost din România: Dumitrescu Adela Paulina (România) care a înregistrat timpul 00:37:48 situându-se pe locul 1, urmată de Rusu-Eremia Bianca-Ioana (România) cu timpul 00:39:14 și Necula Claudia (România) cu 00:39:48.

Primii cinci clasați  femei și bărbați la cursele  necompetitive general și fotolii rulante -Cursa Populară Mega Image din cadrul Semimaratonului București au primit prin tragere la sorți, premii în bani, produse și servicii (vezi aici).

OMV Petrom Bucharest HALF MARATHON 2026 în cifre:

Traseu

# 4 sectoare traversate 

# 7 puncte de cronometrare

# 27 atracții turistice

# 24 pacemakeri

# 16.000 de pași pentru câștigătorul Semimaratonului București

Hidratare și energizare

# 25 tone de fructe(banane, portocale și mere)

# 120 000 pahare reciclabile apă 

# 40.000 pahare reciclabile energizant

# 45.000 sticle 0.5 l apă plată

# 9.000 sticle 2 l apă plată

Reciclare

# 80 tomberoane plastic

# 80 tomberoane menajer

# 40 tomberoane hârtie/carton

# 65 metri cubi tone gunoi produs în cadrul evenimentului

Servicii poliție, jandarmerie, pază, medicale, pompieri

# 1 centru de comandă

# 440 reprezentanți al forțelor de ordine (poliție, jandarmerie, poliție locală)

# 12 ambulanțe SABIF

# 6 bicicliști patrulare cu defibrilatoare

# 30 voluntari SABIF si Crucea Roșie ultimii 5 km

# 20 arbitri direcționare pe traseu

Participanții la OMV Petrom Bucharest HALF MARATHON primesc și anul acesta diplome de participare si albume foto personalizate. Albumele sunt oferite de tuturor alergătorilor, indiferent că sunt adolescenți sau adulți. Albumele vor putea fi descărcate de pe site-ul evenimentului.

OMV Petrom Bucharest HALF MARATHON este un eveniment marca #RunInBucharest, organizat de Bucharest RUNNING CLUB și, începând cu anul 2019, este înscris în calendarul World Athletics al evenimentelor de alergare stradală.

Sponsori ai Semimaratonului București: OMV Petrom – Sponsor Oficial, Under Armour – Partener Tehnic și tricoul oficial al evenimentului, Autonom - Sponsor Cursa 10 km, DIGI – Sponsor Stafeta 3X, Mega Image - Sponsor Cursa populară & Refreshment Point, McDonald’s, Stay Strong, GoldNutrition - Energizantul Oficial, Regina Maria,  Meda, World Class, Izvorul Minunilor - Apa Oficială, Apa Nova Bucuresti, Meda, Secom.

Parteneri media: TVR, Adevărul Holding, InternetCorp.

Parteneri instituționali: Primăria Municipiului București, Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Ministerul de Interne, Federația Română de Atletism.

ONG-uri partenere: ASOCIAȚIA COPII PENTRU VIITOR, Asociația Humanimals, Asociația NICIODATĂ SINGUR Prietenii Vârstnicilor, Ajungem Mari, Asociația HEM, Hospice Casa Speranței, HELP Autism, Asociația Pădurea Copiilor, Salvați Copiii România, Teach for România, United Way, Fundația Zurli, Asociația Club Sportiv Climb Again.

Despre RunInBucharest

RunInBucharest este organizatorul celor mai mari competiții de alergare stradală din România. Începând cu anul 2008, Bucureștiul a fost inclus în circuitul internațional al maratoanelor, alăturându-se celorlalte capitale europene care găduiesc anual astfel de competiții. Toate competițiile #RunInBucharest sunt acreditate și înscrise în calendarul internațional al AIMS (Asociația Internațională a Maratoanelor și Semimaratoanelor) și World Athletics (Federația Internațională de Atletism). RunInBucharest a dezvoltat în România modelul asocierii competițiilor de alergare cu o cauză socială, umanitară sau ecologică, iar în prezent sunt peste 30 cauze partenere ale evenimentelor. Acestea cumulează fonduri de peste 100.000 euro anual pentru proiectele comunitare, sociale, educaționale, ecologice prezentate. RunInBucharest a fost primul ONG care a demarat o platformă de voluntariat sportiv în România – www.voluntarinsport.ro. Site-urile oficiale ale Bucharest RUNNING CLUB sunt: www.bucuresti21km.ro, www.bucharest-marathon.com, www.voluntarinsport.ro, www.runinbucharest.com. FB/Bucharest21km; BucharestMarathon; BucharestRuningClub; VoluntarInSport; #RunInBucharest  

