Articol publicitar

Jachete de tranziție cu inspirație sportivă – confort și stil de zi cu zi

0
0
Publicat:

Toamna ar fi complet insuportabilă fără ele! Jachetele de tranziție garantează confortul și comoditatea de zi cu zi, permițându-ne să supraviețuim chiar și celor mai solicitante zile în condiții meteorologice nefavorabile. Care sunt cele mai la modă stiluri din acest sezon? Aruncă o privire și inspiră-te pentru a-ți actualiza garderoba!

adevarul ro Jachete de tranziție cu inspirație sportivă – confort și stil de zi cu zi imag principala jpg

Clasice contemporane

Ești fan al hainelor care nu te restricționează și îți permit să te exprimi? Atunci asigură-te că verifici Cropp: acolo vei găsi bijuterii care îți vor permite să creezi ținute fără efort. Simte-te bine în propria piele! Tendințele de pe podiumurile globale sunt complet irelevante – cel mai important lucru este să te simți bine când ieși cu prietenii, la cumpărături, în tramvai sau în drum spre serviciu sau universitate. Colecțiile Cropp oferă oportunitatea de a-ți exprima creativitatea. Fie că ai nevoie de o jachetă rezistentă pentru toamna care urmează, de blugi noi pentru purtare zilnică sau pur și simplu vrei să cumperi ceva cadou pentru un prieten, consultă site-ul Cropp sau descarcă aplicația. Dacă vrei să lași persoana iubită să-și aleagă propriul cadou, optează pentru un card cadou – este cea mai sigură opțiune.

adevarul ro Jachete de tranziție cu inspirație sportivă – confort și stil de zi cu zi photo 1 jpg

Ploaie, vânt, ceață? Nicio problemă!

Un must-have pentru orice femeie în această toamnă? O jachetă cu glugă, desigur! Să recunoaștem, există zile în care o umbrelă este mai degrabă enervantă decât intruzivă. Dacă prognoza meteo este mai optimistă, poți încerca modele fără glugă. Jachetele bomber nu se demodează niciodată! Acest stil se potrivește cu orice stil de blugi: fie că optezi pentru blugi skinny bleumarin sau pantaloni evazați negri cu uzură, vei arăta incredibil de elegantă! Jachetele sport practice și funcționale vor arăta grozav cu ținute monocromatice complet negre (sau chiar complet albe)! Datorită lor, te poți bucura de activități în aer liber indiferent de vreme. Desigur, nu uita de straturi: un tricou de bumbac, o cămașă în carouri, un hanorac, un pulover – alege-le pentru a asigura confort termic. Supraîncălzirea este la fel de periculoasă ca și prea mult frig și niciuna nu este plăcută!

adevarul ro Jachete de tranziție cu inspirație sportivă – confort și stil de zi cu zi photo 2 jpg

O vestă – O opțiune pentru persoanele active

O vestă matlasată este o alternativă interesantă la jachetele tipice. Este perfectă pentru zilele în care soarele își arată cu nerăbdare fața pe cer, dar vântul puternic și temperaturile scăzute arată clar că vara a apus de mult. Pur și simplu asortează-o cu un hanorac sau o cămașă. Alege o vestă pufoasă cu glugă și buzunare cu fermoar dacă plănuiești alergări de toamnă în parc, jogging, orientare sau pur și simplu plimbări lungi prin pădure cu animalul tău de companie, care are o energie nemărginită. Sau poate îți place să sapi, să replantezi și să udi grădina? Curățenia de toamnă nu ar fi completă fără o vestă bună! Se asortează perfect cu blugi obișnuiți într-un denim clasic bleumarin, precum și cu pantaloni de trening pentru un confort total. Nu uita de accesoriile practice: o agrafă de păr, o borsetă cu curea reglabilă care ține toate lucrurile esențiale, o căciulă și o eșarfă - acestea sunt articole obligatorii pentru toamnă! Aceste accesorii sunt, de asemenea, idei excelente de cadouri.

Stil de viață

Top articole

Partenerii noștri

image
„Vrem să ne predăm”. „Inamicul” pe care rușii nu îl pot înfrânge: Cum au ajuns soldații lui Putin să fie luați prizonieri de un robot
digi24.ro
image
Sabotaj organizat de Rusia în București, dejucat de serviciile românești. Putea face sute de victime. Filmul operațiunii
stirileprotv.ro
image
Vremea de astăzi, 22 octombrie. Temperaturi în creștere în cea mai mare parte a țării
gandul.ro
image
Cutremur cu magnitudinea 4,2 în Vrancea
mediafax.ro
image
Oficialul Federației, printre victimele grav afectate de explozia din blocul din Rahova! Anunțul ANS
fanatik.ro
image
Un bărbat s-a dat drept ofițer SRI, a racolat foşti luptători din MApN și a păcălit inclusiv polițiști și angajați din alte structuri ale statului
libertatea.ro
image
„Aveam în brațe copilul inert. Am început să urlu”. Mărturia unei foste paciente a clinicii din Constanța unde a murit tânăra gravidă
digi24.ro
image
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
gsp.ro
image
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român!"
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care săpa după râme lângă casă a descoperit o comoară extraordinară: „Este unul dintre cele mai mari tezaure”
antena3.ro
image
Cum a inventat un bărbat o unitate SRI falsă și a convins civili să devină "agenți secreți"
observatornews.ro
image
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă ancheta peste cap!
cancan.ro
image
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
prosport.ro
image
Cum se acordă ajutorul de înmormântare de 8.620 de lei – cine îl poate primi și în cât timp se face plata
playtech.ro
image
Gigi Becali a luat decizia înainte de FCSB – Bologna! Ce se întâmplă cu Darius Olaru și Florin Tănase. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
La 86 de ani, Ion Țiriac pregătește cel mai spectaculos proiect imobiliar al său: transformă o zonă a Bucureștiului
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Vesti excelente! Ce trebuie să știe toți românii
kanald.ro
image
Se schimbă valabilitatea permisului de conducere în România. Modificări importante și pentru...
playtech.ro
image
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
wowbiz.ro
image
Alina Puşcău rupe tăcerea despre noaptea petrecută cu Dan Alexa la Asia Express. Ce s-a întâmplat între ei: M-am schimbat în furou negru!
romaniatv.net
image
Tragedia din Rahova, ca un clip de pe TikTok. Lăcrimăm și scrollăm
mediaflux.ro
image
Apariție răvășitoare a fotomodelului român care s-a căsătorit cu un milionar
gsp.ro
image
Mutația genetică care a schimbat omenirea
actualitate.net
image
Cum arată acum mormântul lui Nicolae Ceaușescu VIDEO
actualitate.net
image
Cine este Doru Octavian Dumitru. Actorul a fost însurat de trei ori: „Abia acum simt că am o căsnicie adevărată”. Care este starea sa de sănătate după ce a suferit un AVC
click.ro
image
Durere de nedescris! Mirela, tânăra însărcinată care a murit în explozia din Rahova, condusă pe ultimul drum. Gestul impresionant făcut de apropiați FOTO EXCLUSIV
click.ro
image
Nadia Comăneci, tristă din cauza fiului: „M-am gândit că totuși este o fază a lui”. Cum arată și ce decizie a luat Dylan
click.ro
Prințesa Diana întâlnindu se cu George Michael, Mick Hucknall și David Bowie pe Wembley Arena, profimedia 0498564331 jpg
Se culca cu 3 femei pe zi, a bifat peste 3000, dar tot la soție revenea. Starul își compătimește nevasta: ”Biata de ea!”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
image
Cine este Doru Octavian Dumitru. Actorul a fost însurat de trei ori: „Abia acum simt că am o căsnicie adevărată”. Care este starea sa de sănătate după ce a suferit un AVC

OK! Magazine

image
Gata, a găsit țapul ispășitor! Meghan își aruncă veninul spre eterna ei rivală, Kate, pe care o acuză de cel mai malefic plan de distrugere a ei

Click! Pentru femei

image
„Biata mea soție!” Solistul de la Simply Red se laudă cu 3000 de iubite în tinerețe!

Click! Sănătate

image
Simptome de cancer pe care le poți observa când mănânci