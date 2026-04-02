Horoscop vineri, 3 aprilie: Taurii pun pe primul loc interesele proprii, Gemenii investesc în viitor

Ziua de 3 aprilie aduce lecții importante despre echilibru, sinceritate și responsabilitate, atât în plan emoțional, cât și financiar. Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale.

Berbec

Iubire - Decât să vă zbateţi singur, renunţaţi la mândrie şi cereţi ajutor de la prieteni. În momentele în care vă recunoașteți vulnerabilitatea, legăturile cu oamenii devin reale.

Sănătate - Găsiţi oameni cu interese complementare. Aveţi nevoie de motivaţie de la cei care urmează acelaşi regim de exemplu.

Bani - Cheltuiţi ca şi cum ziua de mâine nu există. Vă produceţi pierderi şi reducerea bugetului cam fără sens.

Taur

Iubire - Acordați prioritate intereselor personale, nu ale celuilalt.

Sănătate - Organizați un maraton de vizionare de filme care să vă transpună din rutină.

Bani - Nu începeți afaceri în domenii sau produse pe care nu le cunoașteți.

Gemeni

Iubire - Conștientizați că sunt dorințe ascunse care vă împiedică să vă bucurați ca înainte.

Sănătate - Programați-vă la ședințe de reiki, yoga sau masaj ayurvedic, adică orice care să vă detensioneze.

Bani - Strategiile implementate acum vă costă pe moment dar sunt cu bătaie lungă. Veți recupera investiția.

Rac

Iubire - Sunt favorizate întâlnirile familiale sau activitățile sociale acasă. Dacă organizați un festin, chemați-i pe cei dragi.

Sănătate - Sunteți cooperant, vă doriți să armonizați relațiile, dar nu vă dați peste cap unde dorința nu e reciprocă.

Bani - Vă vin idei noi pentru a spori bugetul și vă ține mintea ocupată punerea lor în practică.

Leu

Iubire - Vedeți partea bună din situațiile conflictuale. Aduc la suprafață nemulțumirile și se rezolvă tensiunile.

Sănătate - Puteți să vă simțiți blocat de argumentele celor din jur. Nu luați decizii.

Bani - Vreți să faceți bani din idei originale dar apar întârzieri în punerea în practică a unui plan de afaceri.

Fecioara

Iubire - Aveți încredere că ați ales persoanele potrivite și le țineți în preajmă. Folosiți prietenii pentru sprijin emoțional.

Sănătate - Atenție la echilibrul mental căci vă puteți enerva așa de mult, încât se duce tensiunea pe corpul fizic.

Bani - Aveți nevoie de răbdare. Nu vă certați cu oameni puternici, mai ales cu cei superiori ierarhic. Deocamdată, pâinea și cuțitul vostru stau la ei.

Balanța

Iubire - Alegeți intuitiv persoanele cu care să petreceți timpul liber. Lăsați-vă purtat de inspirație și puneți mâna pe telefon.

Sănătate - Nu vă cenzurați. Emoțiile neexprimate se acumulează și puteți răbufni în momente nepotrivite.

Bani - Termenele limită sunt aproape,dar o mică pauză vă oferă puțin timp de detașare.

Citește continuarea pe Click!.