Horoscop joi, 2 aprilie. Capricornii ar putea face greșeli ce i-ar putea costa, iar altă zodie are parte de câteva cheltuieli neprevăzute
Potrivit horoscopului de joi, 2 aprilie, nativii din zodia Săgetător au niște cheltuieli neprevăzute, iar Capricornii ar putea face greșeli ce i-ar putea costa destul de mult și ar trebui să fie atenți la ce semnează.
Berbec **
Iubire - Evidenţiaţi erorile din planurile celorlalţi dar oferiţi-vă ajutorul pentru a le corecta. Sprijiniţi-i.
Sănătate - Nu sunteţi coechipierul ideal. Sunteţi prea combativ şi îi puneţi pe ceilalţi în defensivă.
Bani - Nu lansați promisiuni pe care ştiţi că nu o să faceţi eforturi să le îndepliniţi. Dacă nu vreţi să investiţi, exprimaţi opinia asta.
Taur **
Iubire - O să vă direcţionaţi energiile spre domiciliu sau spre îmbunătăţirea relaţiei cu unul din membrii familiei, probabil partenerul.
Sănătate - Cam dezorganizați în multitudinea de responsabilități și sarcini ce vă revin.
Bani - Puteți investi bani în educație pentru că nu veți regreta. Se va dovedi utilă pentru viitor.
Gemeni **
Iubire - Pur și simplu fiți alături de prieteni! Oferiți-le un umăr de sprijin și ascultați-le problemele.
Sănătate - Unele afecțiuni trebuie tratate corespunzător, nu cu dispozitive minune văzute la televizor. Fiți precaut.
Bani - Tehnicile și replicile folosite în mod curent în prezentări nu au același efect. Schimbați abordarea și fiți original.
Rac **
Iubire - Căutați să vă apropiați de membrii familiei cu care nu prea ați întreținut legătura.
Sănătate - Stabiliți reguli cu cei din casă. Cereți să vi se respecte timpul petrecut pentru ritualul zilnic și pentru tratamentele necesare.
Bani - Stați mai retras, alegeți să nu vă implicați în situații externe sarcinilor profesionale.
Leu **
Iubire - Problemele sunt privite ca o sursă de amuzament pentru anumite persoane. Alegeți cu grijă cui le împărtășiți.
Sănătate - Sistemul circulator are nevoie de susținere. Consumați alimente cu conținut redus de colesterol.
Bani - Discutați anumite scenarii negative pentru a fi pregătiți pentru viitor în caz că apar incidente neplăcute.