Horoscop joi, 2 aprilie. Capricornii ar putea face greșeli ce i-ar putea costa, iar altă zodie are parte de câteva cheltuieli neprevăzute

Potrivit horoscopului de joi, 2 aprilie, nativii din zodia Săgetător au niște cheltuieli neprevăzute, iar Capricornii ar putea face greșeli ce i-ar putea costa destul de mult și ar trebui să fie atenți la ce semnează.

Berbec **

Iubire - Evidenţiaţi erorile din planurile celorlalţi dar oferiţi-vă ajutorul pentru a le corecta. Sprijiniţi-i.

Sănătate - Nu sunteţi coechipierul ideal. Sunteţi prea combativ şi îi puneţi pe ceilalţi în defensivă.

Bani - Nu lansați promisiuni pe care ştiţi că nu o să faceţi eforturi să le îndepliniţi. Dacă nu vreţi să investiţi, exprimaţi opinia asta.

Taur **

Iubire - O să vă direcţionaţi energiile spre domiciliu sau spre îmbunătăţirea relaţiei cu unul din membrii familiei, probabil partenerul.

Sănătate - Cam dezorganizați în multitudinea de responsabilități și sarcini ce vă revin.

Bani - Puteți investi bani în educație pentru că nu veți regreta. Se va dovedi utilă pentru viitor.

Gemeni **

Iubire - Pur și simplu fiți alături de prieteni! Oferiți-le un umăr de sprijin și ascultați-le problemele.

Sănătate - Unele afecțiuni trebuie tratate corespunzător, nu cu dispozitive minune văzute la televizor. Fiți precaut.

Bani - Tehnicile și replicile folosite în mod curent în prezentări nu au același efect. Schimbați abordarea și fiți original.

Rac **

Iubire - Căutați să vă apropiați de membrii familiei cu care nu prea ați întreținut legătura.

Sănătate - Stabiliți reguli cu cei din casă. Cereți să vi se respecte timpul petrecut pentru ritualul zilnic și pentru tratamentele necesare.

Bani - Stați mai retras, alegeți să nu vă implicați în situații externe sarcinilor profesionale.

Leu **

Iubire - Problemele sunt privite ca o sursă de amuzament pentru anumite persoane. Alegeți cu grijă cui le împărtășiți.

Sănătate - Sistemul circulator are nevoie de susținere. Consumați alimente cu conținut redus de colesterol.

Bani - Discutați anumite scenarii negative pentru a fi pregătiți pentru viitor în caz că apar incidente neplăcute.

