Horoscop miercuri, 29 aprilie. Gemenii reacţionează negativ la reproșuri, iar Vărsătorii trebuie să fie sinceri

Lorina, astrologul Click!, anunţă o zi de miercuri tensionată pentru Gemeni, care nu acceptă criticile și pot reacționa agresiv, în timp ce Vărsătorii sunt îndemnați să fie sinceri și să își explice deschis comportamentul din trecut.

Berbec

Iubire - E nevoie doar să ştiţi unde vreţi să mergeţi şi care sunt limitele pe care vreți să le atingeți în cuplu.

Sănătate - Exageraţi dificultăţile. Ce vi se pare că e munte, de fapt e doar un deal. Echilibraţi cu umor!

Bani - Hotărâţi să fiţi cuminţi şi să nu iscaţi conflicte cu partenerul. Găsiţi buget pentru nevoile amândurora.

Taur

Iubire - Nu începeți relații! Chiar dacă intrați deschis în noi amiciții, acestea nu vor fi pe termen lung.

Sănătate - Pentru a rămâne timp de relaxare, e nevoie să delegați din sarcini. Închideți telefonul și stați ascultați-vă vocea interioară.

Bani - Sunt momente de noroc legate de încheierea proiectelor, dar aveți parte de unele obstacole.

Gemeni

Iubire - Nu rezonați cu criticile primite de la cei dragi. Nu vă convine, vă simțiți judecat și e posibil să reacționați agresiv.

Sănătate - Dacă vă gestionați emoțiile, o să fiți într-o formă bună. Vorbiți cu cei dragi și stabiliți câteva ore de relaxare în oraș.

Bani - Lucrați la detaliile fine. Fiți conștienți că prima impresie contează și că aparențele ireproșabile salvează ziua.

Rac

Iubire - Găsiți echilibrul între viața de familie și timpul petrecut la muncă. Schimbați prioritățile și valorile.

Sănătate - Reușiți să luați lucrurile mai ușor, sunteți relaxat, mai optimist și asta vă face să gândiți pozitiv.

Bani - Aveți putere să vă susțineți principiile, dar e indicată flexibilitatea și atitudinea deschisă.

Leu

Iubire - Prietenii de suflet vă solicită atenția, deși le-ați explicat că e o perioadă aglomerată.

Sănătate - Mențineți agilitatea mentală cu exerciții, schimbați ruta de întors acasă, mâna cu care vă spălați pe dinți, etc.

Bani - Vă simțiți restricționat. Banii sunt cheltuiți acum pe reparații sau echipamente casnice și nu ați prevăzut asta în buget. Nu aveți de ales.

Fecioară

Iubire - Intraţi în rolul eroului misterios. Lăsaţi-i pe ceilalţi să vină să vă răsfeţe.

Sănătate - Abordaţi simptomele cu calm şi răbdare. Nu săriţi la punga cu pastile, dar nici nu vă chinuiţi cu disconfortul.

Bani - Lăsaţi activitatea să vorbească de la sine. Realizările de până acum trebuie să fie suficiente pentru a deveni motiv de bani în plus.

* Informaţiile din acest articol nu au bază ştiinţifică.