search
Joi, 29 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Horoscop 30 ianuarie. Vărsătorii profită de oportunități, iar Leii trebuie să fie precauți

0
0
Publicat:

Sfârșitul săptămânii vine cu oportunități și provocări diferite pentru fiecare zodie, spune Lorina, astrologul Click. Vărsătorii vor avea energie și inspirație pentru a-și atinge obiectivele, în timp ce Leii ar putea întâmpina obstacole și trebuie să fie prudenți în alegerile pe care le fac.

FOTO: Click webp
FOTO: Click webp

Berbec

Iubire - Sunteți atât de îndepărtați de simțuri, de scufundați în emoții, încât nu observați nimic în jur. Nici măcar potențialii parteneri.

Sănătate - În spatele volanului sunt posibile diferite surprize. Trebuie să fiți mai atenți și să nu vă asumați riscuri inutile.

Bani - Unele obstacole vor complica în mod semnificativ cursul afacerilor și implicit profiturile de acum. Rezolvați doar chestiuni minore.

Taur

Iubire - Puneţi responsabilitatea şi munca înaintea planului afectiv şi optaţi să vă ocupaţi de sarcinile zilnice restante.

Sănătate - Aveţi energie pentru a combate orice mic inconvenient apărut în timpul zilei.

Bani - Fiţi practici, responsabili şi analizaţi la rece dacă direcţia spre care mergeţi e şi cea potrivită.

Gemeni

Iubire - Nu vă divulgați interesul, indiferent cine e în fața voastră. Sunteți mai izolat, retras în lumea interioară.

Sănătate - Puneți la îndoială orice informație și căutați să ajustați rutina de sănătate doar bazat pe propriile concluzii.

Bani - Nu vă poate opri nimeni azi din a duce la sfârșit orice obiectiv profesional.

Rac

Iubire - Sunteți inspirați și aveți idei mărețe, iar cu entuziasmul vostru atrageți partenerii.

Sănătate - Vremea contribuie la modificarea stării în așa fel încât dimineața vă treziți optimiști,iar seara vă prinde fără vlagă.

Bani - Cei cu afaceri își vor canaliza energiile pentru a-și convinge partenerii de beneficiul măririi de capital în firmă.

Leu

Iubire - Celor singuri nu le e deloc simplu să găsească pe cineva pe placul lor. Poate e și vina voastră.

Sănătate - Pe lângă tonusul ridicat, veți beneficia de asemenea de un excelent echilibru nervos.

Bani - Pot reprezenta o problemă acum, ceea ce vă conferă o stare de pesimism. Nu luați hotărâri brutale!

Fecioară

Iubire - Optați să îi ascultați pe ceilalți dacă nu vreți să vorbiți, dar nu vă izolați de partener.

Sănătate - Simțiți nevoia să compensați răceala emoțională cu autoindulgență. Nu neglijați simptomele corpului fizic și nici nu abuzați cu mese prea copioase!

Bani - Faceți listele de cumpărături și cheltuielile singuri, fără să vă consultați cu cei din jur. Fiți practic.

Citiţi predicţiile complete aici.

* Informaţiile din aceast articol nu au bază ştiinţifică.

Horoscop

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în ultimii 25 de ani”
digi24.ro
image
Oficial. Motivul pentru care justiția elvețiană dispune rejudecarea medaliei olimpice pentru românca Ana Maria Bărbosu
stirileprotv.ro
image
Undă verde pentru dărâmarea gardului de la Palatul Parlamentului. Proiectul a fost votat în unanimitate
gandul.ro
image
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
mediafax.ro
image
„Fantoma” lui Denis Alibec deja „bântuie” la FCSB. Ce s-a întâmplat pe Arena Națională la meciul cu Fenerbahce din Europa League. Video
fanatik.ro
image
Familia care trăiește în pădure de 12 ani: „Eram datori față de bănci și companii de energie”
libertatea.ro
image
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE
digi24.ro
image
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
gsp.ro
image
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital
digisport.ro
image
Februarie dă totul peste cap: 3 zodii vor trăi un miracol neașteptat
stiripesurse.ro
image
„Se schimbă banii în România. Nu cu mult”. Bancnotele vor arăta diferit începând cu 2026
antena3.ro
image
Noile materii introduse pentru elevii de clasa a IX-a, în următorul an şcolar
observatornews.ro
image
Andrea Andrade a murit la doar 35 de ani. Boala necruțătoare de care suferea din 2017
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
prosport.ro
image
„Două mingi” sau „două mingii”: Care este forma corectă în română
playtech.ro
image
Câți bani înghit instituțiile pe care Ciprian Ciucu a vrut să le desființeze, dar pe care Consiliul General le-a păstrat
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
S-a făcut transferul lui Denis Alibec de la FCSB!
digisport.ro
image
Franța intră în proiectul de peste un miliard de euro din România: Hidroelectrica bate palma cu EDF, dar francezii vor ajutor de stat
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul tragediei din Timiș. Microbuzul nu avea sistem de asistență
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
ALERTĂ ANM! Traseul ciclonului polar care lovește vineri România. Iarna revine în forță cu ger de crapă pietrele
romaniatv.net
image
Impozite la jumătate pentru locuitorii unor zone din țară. Statul acoperă diferența
mediaflux.ro
image
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
click.ro
image
O zodie renaște spectaculos la început de februarie. Universul îi oferă, în sfârșit, o nouă șansă. Greul rămâne în urmă, iar norocul intră în viața ei
click.ro
image
Găluște de aur, desertul ardelenesc de care puțini își mai amintesc. Sunt delicioase și se prepară în câțiva pași simpli
click.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia jpg
William și Kate, divorț iminent? De ce ar face-o moștenitorul pe prințesă atât de nefericită, de fapt?
okmagazine.ro
Kate Middleton profimedia colaj jpg
Noile imagini cu Kate Middleton ne întristează: e dureros s-o vezi cât a slăbit. Picioarele au ajuns la fel de subțiri ca mâinile
okmagazine.ro
Nicola Peltz foto Instagram jpg
Fata lu’ tata miliardar! Nicola Peltz primește 1 milion de dolari pe lună, bani de buzunar!
clickpentrufemei.ro
Tehnica de ascultare folosită de fosta Securitate
Cum fura Securitatea din coletele românilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Educație de lux pentru copiii Andrei și ai lui Cătălin Măruță. Cât plătesc cei doi pentru școala Evei și a lui David
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început

OK! Magazine

image
Ea este ultima Onassis! Athina, nepoata miliardară a legendarului magnat grec, apariție șic și rară

Click! Pentru femei

image
Cadoul perfect după divorț – o operație estetică? Nicole Kidman a întinerit pur și simplu!

Click! Sănătate

image
Ce este vârsta biologică şi de ce poate fi mai importantă decât cea cronologică