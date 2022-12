Zodiile care nu trebuie să poarte aur sub nicio formă. Cum alungi ghinionul adus de bijuterii

Deși este unul dintre cele mai iubite metale prețioase, poartă ghinion. Un astrolog celebru spune de ce nu e bine să purtăm aur. Totodată, există și un ritual simplu prin care se alungă spiritele rele.

Fără să știm, purtăm podoabe din aur crezând că ne fac să ne simțim bine. În realitate lucrurile stau altfel.

Urania, astrolog și prezentatoarea "Uranissima", a dezvăluit în cadrul emisiunii "Povești de viață", live pe pagina de Facebook Revista Avantaje, câteva lucruri neștiute despre aur.

„Am prezentat timp de 12 ani emisiunea “Lumea cristalelor”, inclusiv, la un moment dat, și a mineralelor. Din tot studiul meu am realizat cât de nociv este aurul. De ce? Aurul îți fură ochii, dar îți fură și mintea, îți fură sufletul, îți fură conștiința și îți determină existența. Aurul este un metal pe care eu nu îl recomand. Mie aurul nu mi-a adus noroc, nu port aur și nu am bijuterii de aur. Port, în schimb, argint” a povestit Urania.

Aurul este un metal care li se recomandă anumitor zodii, în special Berbecilor, Racilor, Leilor și Săgetatorilor, având efecte pozitive și asupra Scorpionilor și a Peștilor.

Bijuteriile din aur le pot crea probleme Taurilor, Gemenilor, Fecioarelor și Vărsătorilor, în timp ce Balanțele și Capricornii trebuie să evite total purtarea oricărei bijuterii din aur.

Metodă simplă prin care speli energiile negative

Și numerologul Mihai Voropchievici este de aceeași părere. Acesta spune că orice obiect din aur îți poate aduce ghinion. Pentru a scăpa însă de energiile negative, este necesar să se facă un anumit gest. Este vorba de un ritual de purificare al cadoului din aur.

"Puneți-l timp de șapte zile în agheasmă, pentru a înlătura toate energiile negative, a spus numerologul Mihai Voropchievici, potrivit antena3.ro. Cu siguranță, înainte de a-l cumpăra, cineva l-a mai probat și nu se știe ce fel de încărcături poartă acel obiect din aur," a mai spus el.

Numerologul spune că acesta poate fi motivul ghinioanelor și neîmplinirilor pentru multe persoane și ajung să nu afle niciodată.

Fără brățări la picior și lanțuri pe talie

În cadrul visului, aurul este considerat a fi un semn rău, care indică o situație financiară în declin, contrar semnificației de abundență pe care o are în realitate. Nu se recomandă purtarea aurului mai jos de talie, sub forma brățărilor de picior sau a lanțurilor decorative pentru zona taliei, dar nici în zona capului pentru că poți avea probleme cu somnul.