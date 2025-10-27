Horoscop marți, 28 octombrie. Racii au stări de spirit schimbătoare, Leii pot pune brusc punct unor relații nepotrivite

O zodie își poate imbunătăți starea materială prin artă sau și creație, în timp ce alți nativi trebuie să se detașeze de problemele altora. Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale pentru ziua de marți, 28 octombrie 2025.

Berbec

Iubire - Contradicţiile se atrag. Să vă apăraţi punctul de vedere, să se aprindă scânteile nu face decât să vă ducă spre pasiune.

Sănătate - Faceţi lucruri mici pentru sănătate. Nu e nevoie să mergeţi pe jos toată ziua, dar puteţi să beţi apă corect şi la timp.

Bani - Vă faceţi griji pentru scenarii pe care nu le puteţi controla. Planul financiar e mai mult trăit în cap decât în realitate.

Taur

Iubire - Rulajul mental, faptul că săriţi de la un subiect la altul, îi deconcentrează pe cei din jur.

Sănătate - Pielea poate exprima orice percepeţi ca atac din exterior. Iritarea sau fierbințeala, pot fi reacții la nemulțumiri interioare stârnite de alții.

Bani - Faceţi muncă suplimentară pentru a câştiga ceva în plus. Doar să nu cheltuiţi la fel de mult pe cât câştigaţi.

Gemeni

Iubire - Vă bucurați de experiențe minunate, atât în ceea ce privește relațiile emoționale, cât și relațiile cu copiii.

Sănătate - Nu puteți avea grijă de voi dacă preluați toate suferințele lumii pe umerii voștri. Încercați să vă mai detașați de problemele altora.

Bani - E un bun moment pentru a scoate în evidență noi talente, abilități, idei, și a căuta să le puneți în practică. Ele aduc câștiguri.

Rac

Iubire - Atitudinea stârnește controverse. Nu faceți afirmații care să vă catalogheze drept misogin.

Sănătate - Starea jonglează între extreme și vă e dificil să găsiți punctul de echilibru.

Bani - Deschideți-vă în fața oportunităților. E un act de vulnerabilitate, dar și de disponibilitate.

Leu

Iubire - Puteți pune punct brusc unor relații care au devenit apăsătoare. Acordați prezumția de nevinovăție.

Sănătate - Folosiți-vă de talentul artistic și expuneți trăirile și tensiunile prin metode creative.

Bani - Nu faceți investiții majore. Veniturile sunt inconstante sau e nevoie să cheltuiți pentru alte priorități.

Fecioară

Iubire - Priviți relațiile de familie sub forma unui ideal de urmat. Puteți dezvolta cu partenerul un proiect artistic comun.

Sănătate - Suprasolicitarea sau neglijența de orice fel pot provoca disfuncții.

Bani - Vă puteți imbunătăți starea materială prin artă sau și creație.

Citește continuarea pe Click!.