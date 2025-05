Un discurs revoltător, plin de ură și misoginie extremă a fost semnalat pe rețelele sociale, autorul fiind chiar un fost candidat al Partidului Patrioții Poporului Român (PPR) Gorj la alegerile parlamentare din 2024. Luchian Florin Cochină a publicat pe TikTok un videoclip în care jignește în termeni greu de reprodus și amenință femeile care au votat cu Nicușor Dan.

Mesajul politicianului este extrem de violent și jignitor. În videoclip, Florin Cochină le numește pe femeile care au votat cu Nicușor Dan „târfe infecte”, „cârpe” și „zdrențe”, susținând că merită dispreț și umilință pentru alegerea lor electorală. Cochină nu a reușit să obțină un mandat de deputat în 2024.

„Cele care au votat cu mucii, femelele, respectiv cățelele de 3 lei, ultimele gioarse ale existenței omenești, sunteți niște târfe infecte, niște feministe împuțite, cârpe cu care ne ștergem pe dunga de la talpa pantofilor după ce vă folosim, zdrențelor”, spune el în videoclipul care a stârnit revoltă online.

Clipul a fost semnalat public mai mulți internauți, inclusiv de activista Larisa Butnariu, care a postat un mesaj de condamnare pe Facebook, însoțit de filmarea respectivă.

Un alt utilizator a scris pe Facebook următorul mesaj, cerând sesizarea Poliției Române: „Acest individ din Gorj, Luchian Florin Cochină, reprezintă un pericol real pentru societate și este produsul îndoctrinării fasciste. Acest om a fost pe buletinele dumneavoastră de vot din partea PPR (Patriotii Poporului Român) - nu au intrat în parlament, dar câti ca el sunt din celelalte partide? - priviti cum vorbește despre femei. Poliția Română Ministerul Afacerilor Interne, Romînia @highlight - facem și noi ceva? Ne sesizăm?”.

La scurt timp după valul de reacții negative, Luchian Florin Cochină și-a șters atât videoclipul cât și contul TikTok. Totuși, videoclipul a fost repostat de numeroase persoane pentru a trage un semnal de alarmă.

Marcel Bartic, mesaj de susținere a femeilor

Printre cei care au reacționat public se numără și profesorul de istorie Marcel Bartic, care a transmis un mesaj de solidaritate adresat femeilor:

„Aș putea să-i răspund în așa fel încât să nu-l mai spele toată apa Dâmboviței, dar e sub demnitatea mea să fac asta. Am decis însă să fac ceva. Voi compensa mizeria asta, care nu merită nici măcar detaliată, cu un mesaj: Doamnelor, mă onorează faptul că am dus lupta asta împreună. Vă rog să primiți toate gândurile mele de respect și admirație pentru curajul, tenacitatea și determinarea de care ați dat dovadă. Îmi doresc ca fiica mea să crească într-o lume în care femeile, cum sunteți dumneavoastră, să-i fie model și inspirație”, a scris acesta pe Facebook, condamnând gestul fostului candidat PPR.