Horoscop luni, 29 septembrie. O zodie trebuie să fie atentă la aventuri, iar o alta să-și tempereze comportamentul

Ziua de luni, 29 septembrie, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale. Lorina, astrologul Click!, afirmă că Taurii trebuie să fie atenți la aventuri, iar Vărsătorii să-și tempereze comportamentul.

Berbec **

Iubire - Socializarea vă face să vă simțiți bine, vă înveselește și readuce zâmbetul pe poziție.

Sănătate - Tot ce presupune relaxare sau răsfăț e indicat, fără să țineți cont de cantitate sau de preț.

Bani - Cheltuiți cu achiziții pentru persoanele mai tinere, copiii care acum au nevoi prioritare. Dar nici pe voi nu vă neglijați.

Taur **

Iubire - Nu este indicat să porniți o aventură cu cineva care face parte din același grup de interese comune.

Sănătate - Dacă aveți probleme medicale de rezolvat, nu căutați variante și soluții pe internet.

Bani - Chivernisiți-vă și nu exagerați cu cheltuieli fără consistență. Ele se vor dovedi a fi inutile.

Gemeni **

Iubire - Arătaţi-vă afecţiunea printr-o cină organizată acasă. Începeţi cu motivele de recunoştinţă și familia va fi încântată.

Sănătate - Cereţi o a doua opinie pentru terapiile pe care vreţi să le testaţi acum. Adunaţi păreri de la specialiști, dar și de la utilizatori.

Bani - Nu acordaţi încredere completă raţiunii personale. Scoateţi bani impulsiv din buzunar, dar veți regreta mai apo

