Horoscop luni, 23 martie. Nativii unei zodii au șanse să primească o mărire de salariu

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua luni, 23 martie.

Berbec

Iubire - Mergeți cu câțiva prieteni doar câțiva pași, dar vă îndreptați rapid spre casă pentru a petrece timp cu partenerul.

Sănătate - Securitatea emoțională e legată de echilibrul fizic. Conștientizați trăirile care vă pot destabiliza.

Bani - Tendința e să cheltuiți pe lucruri frumoase, cu semnificație mai mult sentimentală decât practică.

Taur

Iubire - Ieșiți în față, faceți-vă cunoscute propunerile și ideile. Veți fi apreciat și se va vedea la salariu.

Sănătate - Nu ascultați de ceilalți. Organismul are regulile lui și e indicat să nu vă demineralizați cu regimul altuia.

Bani - Nu vă strigați în gura mare planurile de investiții. Aveți parte de reușite și e bine să găsiți întâi soluții financiare.

Gemeni

Iubire - Ascultați ce spun prietenii dar treceți prin filtrul obiectivității.

Sănătate - Sunteți hipersensibil și e dificil să vă recăpătați optimismul. Aveți gijă la accidentări care se pot produce din neatenție!

Bani - Amânați sesiunea de shopping. Cereți partenerului să se ocupe de coșul zilnic. S-ar putea să gestioneze mai bine cheltuielile.

Rac

Iubire - Devin proeminente relațiile cu frații, vecinii sau anturajul din imediata apropiere. Fiți diplomat și nu vă implicați partenerul în tensiuni cu rudele!

Sănătate - Profitați de bunăstare, de înțelegerea emoțională oferită și primită. Bucurați-vă de aceste clipe.

Bani - Aduceți în discuție probleme amânate de la proiecte anterioare. Sunteți pe fază și vă susțineți argumentat cauza.

Leu

Iubire - Jucați rolul cerut de societate. Pe măsură ce vă destindeți, veți ajunge să vă bucurați de socializare.

Sănătate - Conștientizați fluctuațiile. Când tensiunea trece o limită, retrageți-vă pentru ceva timp și încărcați-vă bateriile.

Bani - Înscrieți-vă la specializări. Investiți în viitorul profesional. Căutați sponsorizări sau eventual întrebați patronul dacă nu organizează cursuri la firmă.

Fecioara

Iubire - Primiți vești bune de la cei dragi. Oferiți-le sprijin, recompense și chiar planificați surprize.

Sănătate - Consumați alimente cu nutrienți sau fibre. Și nu uitați, faceți mișcare în aer liber!

Bani - Folosiți comunicarea în avantajul vostru. Puteți obține discounturi dacă negociați.

Informațiile din acest articol nu au bază științifică.