search
Sâmbătă, 31 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Horoscop duminică, 1 februarie. Nativii unei zodii primesc o oportunitate financiară neașteptată

0
0
Publicat:

Lorina, astrologul Click!, a pregătit previziunile complete pentru ziua de marți, 1 februarie, astfel încât fiecare să ştie la ce să fie atent în prima zi a lunii.

Nativii din zodia Gemeni au noroc la bani în prima zi a lunii februarie FOTO Arhivă
Nativii din zodia Gemeni au noroc la bani în prima zi a lunii februarie FOTO Arhivă

Berbec

Iubire - Ziua aduce clarificări importante în relațiile apropiate. Este posibil să simțiți nevoia de a spune lucrurilor pe nume, chiar dacă adevărul nu este confortabil. Cei singuri pot avea parte de o conversație care le schimbă percepția despre cineva apropiat.

Sănătate - Nivelul de energie fluctuează, mai ales în a doua parte a zilei. Odihna activă și evitarea grabei pot preveni stările de epuizare. Atenție la micile accidente cauzate de neatenție.

Bani -Apar discuții legate de responsabilități financiare sau de sarcini suplimentare la locul de muncă. Este o zi bună pentru reorganizarea bugetului și pentru stabilirea unor priorități clare.

Taur

Iubire - Emoțiile sunt intense, iar atașamentele devin mai vizibile. Puteți descoperi ce așteaptă cu adevărat partenerul de la voi. Pentru unii nativi, trecutul revine sub forma unei persoane sau a unei amintiri greu de ignorat.

Sănătate - Corpul cere mai multă atenție. O stare de oboseală acumulată poate ieși la suprafață dacă nu încetiniți ritmul. Este indicat să vă respectați limitele și să acordați timp refacerii.

Bani - Se conturează o cheltuială legată de casă sau de confortul personal. Chiar dacă pare necesară, analizați atent raportul dintre dorință și utilitate.

Gemeni

Iubire - Comunicarea este cheia zilei. Aveți șansa de a lămuri neînțelegeri mai vechi sau de a aprofunda o legătură recentă. Cei singuri pot primi un mesaj surprinzător.

Sănătate - Starea mentală influențează direct forma fizică. Evitați suprasolicitarea intelectuală și luați pauze dese. Mișcarea ușoară vă ajută să vă eliberați mintea.

Bani - O oportunitate apare prin intermediul unui contact sau al unei informații primite pe neașteptate. Fiți atenți la detalii înainte de a lua o decizie.

Rac

Iubire - Sensibilitatea este accentuată. Aveți tendința de a interpreta lucrurile prea personal. Un gest simplu de afecțiune poate însă schimba complet atmosfera în cuplu.

Sănătate - Stările emoționale se pot reflecta în somn. Este recomandat să creați o rutină mai relaxantă seara și să evitați discuțiile tensionate înainte de odihnă.

Bani - Apar preocupări legate de siguranța pe termen lung. Este un moment bun pentru a analiza economiile sau pentru a face planuri financiare mai solide.

Leu

Iubire - Doriți mai multă atenție și validare. Dacă nu o primiți, puteți deveni iritabili. Încercați să exprimați direct ce aveți nevoie, fără reproșuri.

Sănătate - Vitalitatea este bună, dar riscați să o consumați rapid dacă exagerați. Dozarea efortului este esențială.

Bani - Se anunță cheltuieli legate de imagine, distracție sau copii. Gestionați-le cu măsură, chiar dacă tentația este mare.

Fecioară

Iubire - Aveți nevoie de ordine și claritate în relații. O discuție practică poate rezolva o problemă care trenează de ceva timp.

Sănătate - Atenție la sistemul digestiv. Alimentația dezordonată sau mesele sărite pot crea disconfort.

Bani - Este o zi bună pentru sarcini administrative, plăți și documente. Atenția la detalii vă ajută să evitați pierderi.

Citiţi predicţiile complete AICI

* Informaţiile din aceast articol nu au bază ştiinţifică.

Horoscop

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul. Nu o să înlocuiesc niciodată artiști umani”
digi24.ro
image
Posibile rămășițe umane au fost descoperite lângă o locuință din Slobozia, de o persoană care își plimba câinele
stirileprotv.ro
image
Cât costă să scoți o măsea cariată în 2026. Câți bani cer medicii stomatologi în România
gandul.ro
image
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
mediafax.ro
image
Gigi Becali, ofertă în direct pentru o legendă a lui Dinamo: „Dacă iau campionatul, te aduc la FCSB!”
fanatik.ro
image
Omul de afaceri care își făcea reclamă cu excremente de urs vrea să construiască un rival pentru DraculaLand: Dracula de lângă Miercurea Ciuc
libertatea.ro
image
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz de „apocalipsă” politică
digi24.ro
image
Florin Tănase a plecat cu taxiul de la Belgrad, pentru a ajunge mai repede la București: „Asta spune multe despre el”
gsp.ro
image
”Șocant”. În sfârșit: s-a aflat adevărul despre starea lui Michael Schumacher, la 12 ani de la accident
digisport.ro
image
Guvernul oferă o reducere de 50% la impozitul pe proprietate pentru românii din zonele defavorizate ale țării
stiripesurse.ro
image
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
antena3.ro
image
Cum poţi face un ban în plus cu hainele de care ai uitat în dulap. Fenomenul ia amploare
observatornews.ro
image
Concubina lui Nicușor Dan, singură la înmormântarea bunicii. Distrusă de durere, Mirabela a...
cancan.ro
image
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
prosport.ro
image
Ce salariu are o asistentă medicală în 2026: sumele în funcţie de experienţă şi studii
playtech.ro
image
Cine este iubita lui Cătălin Cîrjan. Imagine rară cu Evelyn
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
S-a încheiat ”telenovela” transferului lui Radu Drăgușin!
digisport.ro
image
Atenție, proprietari de apartamente! Dărâmarea unui perete sau instalarea unei noi cabine de duș vă poate duce direct în instanță
stiripesurse.ro
image
Vasilica, o româncă de 49 de ani, s-a stins din viață în Italia. A avut grijă de mama și sora ei până în ultima clipă
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru pensionari: ajutor de 1.300 de lei din martie. Categoriile care se încadrează
romaniatv.net
image
Amenzi de mii de lei dacă lași aceste obiecte pe palier, la bloc. Legea este clară
mediaflux.ro
image
Florin Tănase a plecat cu taxiul de la Belgrad, pentru a ajunge mai repede la București: „Asta spune multe despre el”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
A murit Catherine O’Hara, actrița care a jucat-o pe mama lui Kevin din „Singur acasă”
actualitate.net
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
click.ro
image
Horoscop februarie 2026. Racii trec prin transformări, Leii învăța lecții importante, în viețile Vărsătorilor intră oameni cheie
click.ro
image
Rețeta românească pe care familia Mirelei Vaida o adoră: „Hai să vă arăt ce mănânc eu într-o zi”
click.ro
Rania și soțul, Insta png
S-a rupt lanțul de iubire în Iordania? Mariajul dintre Regina Rania și Regele Abdullah ar fi pe făraș
okmagazine.ro
Charlene și Albert de Monaco cu copiii lor Jacques și Gabriella GettyImages 461128212 jpg
Adevărul din spatele nașterii gemenilor lui Charlene și Albert de Monaco. Prințesa a trecut printr-o tristețe profundă
okmagazine.ro
Brian May foto Profimedia jpg
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo
clickpentrufemei.ro
animalul adus in romania de romani jpg
Locul unde soldații romani sufereau cel mai mult - ce au descoperit arheologii in latrine?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mănăstirea din România care l-a impresionat pe Dan Negru. A comparat-o cu Capela Sixtină și Sagrada Familia
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”

OK! Magazine

image
Bani, putere și ranchiună regală: venitul colosal al Prințului William îi lasă pe Harry și Meghan cu un gust amar

Click! Pentru femei

image
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea