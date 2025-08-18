De ce timpul nu se găsește, ci se creează: sfaturi esențiale pentru o viață cu sens

Timpul nu se găsește, se creează. Gina Matei, leadership coach și antreprenor, explică de ce obiectivele clare și prioritățile bine alese sunt cheia unei vieți echilibrate și cu sens.

Timpul, resursa pe care o putem crea

„Atunci când nu ai timp, înseamnă că trebuie să ți-l creezi.” Afirmația Ginei Matei pare, la prima vedere, un paradox. În realitate, spune ea, reprezintă cheia unei vieți trăite cu mai multă claritate și libertate.

Timpul nu este ceva ce ni se oferă, ci o resursă pe care trebuie să învățăm să o modelăm în funcție de ceea ce este cu adevărat important pentru noi. Leadership coach și antreprenor cu experiență, Gina Matei a lucrat cu sute de oameni și a observat același tipar: cei mai mulți își trăiesc viața pe prioritățile altora.

„Când îți este clar pentru ce vrei timp, îți vei găsi și resursele să ți-l faci. Problema este că de multe ori nu știm pentru ce vrem, de fapt, acel timp.”

Obiective clare și priorități corecte

Un punct central al viziunii sale este legat de importanța obiectivelor. Fără obiective clare, prioritățile devin haotice, iar timpul pare să se scurgă fără rost.Pentru a explica cât de mult contează momentul acțiunii, ea apelează la o metaforă simplă, dar sugestivă:

„Obiectivele sunt cele care îți dictează prioritățile. Fără un obiectiv clar, ajungi să lucrezi pe prioritățile altora. Dacă vrei roșii în iulie, trebuie să pregătești pământul în martie. Dacă te apuci prea târziu, pierzi sezonul.” atrage atenția Gina Matei în interviul cu Antoaneta Banu.

În viață, la fel ca în natură, rezultatele apar doar atunci când pașii sunt făcuți la timpul potrivit. De aceea, prioritatea nu înseamnă doar o intenție, ci o acțiune concretă. „Prioritatea egal acțiune. Poate să arate minunat pe hârtie, dar dacă nu o pui în practică, nu obții nimic”, punctează Gina Matei.

Cum să ne raportăm la resurse

Un alt subiect esențial discutat de coach este cel al resurselor. Fiecare dintre noi are trei mari resurse pe care trebuie să le gestioneze cu atenție: timpul, atenția și banii. Întrebarea este: cum alegem ce merită aceste resurse?

Răspunsul Ginei este pragmatic: uneori trebuie să le creăm, alteori le putem „cumpăra”. „Când delegi un task sau apelezi la expertiza cuiva, cumperi timp. Ceea ce altcineva a învățat în 20 de ani, tu poți asimila în 3 ore”, explică ea. În felul acesta, decizia de a externaliza anumite sarcini devine o investiție în timpul și energia noastră.

Echilibrul dintre roluri

În viața de zi cu zi, mulți oameni încearcă să jongleze cu mai multe roluri simultan. Femeile, în special, resimt presiunea de a fi, în același timp, mame, partenere, profesioniste și prietene. În fața acestei realități, Gina Matei propune o perspectivă diferită: „Echilibrul nu înseamnă timp egal pentru fiecare rol, ci rezultate aliniate cu ceea ce contează pentru tine. Și cheia este să comunici când focusul tău se schimbă, pentru ca cei din jur să înțeleagă.”

Ea povestește cum și-a schimbat propria viață, trecând de la un job stabil în zona bancară la antreprenoriat, inspirată chiar de propriii copii. „Nu puteam să le spun copiilor mei să-și urmeze visul dacă eu nu aveam curajul să-mi urmez propriul vis”, mărturisește ea.

Libertatea vine din claritate

Pentru Gina Matei, libertatea autentică nu înseamnă lipsa limitelor, ci cunoașterea lor. Atunci când obiectivele sunt clare, prioritățile devin ușor de ales, iar energia se canalizează în direcția potrivită.

„Claritatea aduce energie, iar energia susține libertatea de a alege ce contează cu adevărat pentru tine”, concluzionează ea.

Lecția este simplă, dar puternică: timpul nu se găsește, ci se creează prin obiective clare, priorități cu sens și o comunicare onestă cu noi înșine. Iar atunci când învățăm să facem acest lucru, devenim nu doar mai organizați, ci și lideri ai propriei noastre vieți.