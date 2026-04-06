Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Cum poți să faci grătar la curte, fără teama că vei fi amendat

Pentru a face grătar în curte fără riscul unei amenzi, este important să respecți câteva reguli esențiale care țin atât de siguranța la incendiu, cât și de respectarea drepturilor vecinilor. În România, grătarul în spațiul propriu nu este interzis, însă modul în care îl faci poate atrage sancțiuni dacă încalci legislația privind prevenirea incendiilor, protecția mediului sau ordinea publică.

Foto Shutterstock
În primul rând, trebuie respectate normele de prevenire a incendiilor prevăzute de Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Astfel, focul deschis (inclusiv grătarul) trebuie amplasat la o distanță sigură față de construcții, garduri sau alte materiale inflamabile.

De asemenea, este esențial să nu faci focul în condiții de vânt puternic sau în apropierea vegetației uscate, deoarece riscul de propagare a incendiului crește semnificativ. Focul trebuie supravegheat permanent și stins complet după utilizare.

Dacă grătarul este o construcție fixă (din cărămidă sau beton), trebuie respectate și prevederile din Codul civil al României, care impun o distanță minimă de 60 cm față de limita de proprietate. În plus, chiar dacă respecți această distanță, fumul sau mirosul excesiv pot fi considerate disconfort pentru vecini, iar aceștia pot face reclamații în baza legislației privind ordinea publică. Așadar, ar fi nevoie de minimum 3 metri față de gardul vecinului, iar dacă este posibil, crește această distanță la 4-5 metri.

Un alt aspect foarte important este să nu arzi deșeuri. Legislația de mediu sancționează sever arderea frunzelor, crengilor sau a altor materiale, chiar dacă focul este făcut în curtea proprie. Grătarul trebuie folosit strict pentru prepararea alimentelor, utilizând combustibili adecvați (cărbuni, lemn uscat special pentru grătar).

La ce distanță de vecini sau construcții poți pune grătarul

Distanța optimă între grătarul de curte și casă depinde de mai mulți factori: tipul de grătar, materialele din care este construit, frecvența de utilizare și materialele de construcție ale casei. Există recomandări generale care te ajută să iei decizia corectă.

Pentru grătarele fixe din cărămidă, distanța minimă recomandată față de casă este de 3 metri. Această distanță asigură protecție suficientă împotriva căldurii radiante și scânteilor, permițând în același timp o circulație confortabilă în jurul grătarului.

Grătarele pe cărbune sau lemne necesită cele mai mari distanțe de siguranță – minimum 3-4 metri de orice structură combustibilă. Acestea produc scântei abundente și căldură intensă, iar riscul de incendiu este mai ridicat. Dacă casa ta are finisaje din lemn si din PVC sau alte materiale sensibile la căldură, crește distanța la 4-5 metri.

Grătarele pe gaz sunt mai sigure din acest punct de vedere, dar tot necesită o distanță de minimum 2-3 metri. Deși nu produc scântei, flacăra poate fi destul de intensă, iar buteliile de gaz reprezintă un risc suplimentar care trebuie gestionat cu atenție.

Grătarele electrice sunt cele mai sigure pentru utilizare în spații restrânse, putând fi amplasate la doar 1-2 metri de construcții, cu condiția să existe ventilație adecvată și să nu existe materiale extrem de combustibile în apropiere imediată.

Ce amenzi se pot aplica

Respectarea acestor reguli simple te ajută să eviți amenzi care pot varia de la câteva sute de lei până la câteva mii, în funcție de gravitatea situației.

În România, nerespectarea regulilor privind focul deschis sau activitățile care generează fum și zgomot poate atrage amenzi semnificative, iar acestea sunt prevăzute de mai multe legi.

Conform Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, nerespectarea normelor de prevenire a incendiilor poate fi sancționată cu amenzi între 1.000 și 2.500 lei. În situații mai grave, dacă focul scapă de sub control și provoacă un incendiu, amenda poate ajunge la 5.000 lei sau mai mult, iar în cazuri extreme se poate aplica și răspunderea penală.

În ceea ce privește arderea deșeurilor, legislația de mediu (OUG 92/2021 și normele asociate) prevede sancțiuni între 7.500 și 15.000 lei pentru persoane fizice în cazul arderii frunzelor, crengilor sau altor resturi, chiar dacă acestea au loc în curtea proprie.

De asemenea, producerea de fum excesiv, miros neplăcut sau zgomot care deranjează vecinii este reglementată de Legea ordinii publice (Legea 61/1991), iar amenzile pentru aceste fapte variază între 200 și 1.000 lei.

Astfel, pentru a evita sancțiuni, este important să respecți atât normele de prevenire a incendiilor, cât și regulile de protecție a mediului și ordinea publică.

Sfaturi pentru amplasarea și folosirea grătarelor în curte

  • Respectă normele de prevenire a incendiilor conform Legii nr. 307/2006.
  • Amplasează grătarul la o distanță sigură de construcții, garduri și materiale inflamabile.
  • Nu face focul în condiții de vânt puternic sau în apropierea vegetației uscate.
  • Supraveghează focul permanent și stinge-l complet după utilizare.
  • Dacă grătarul este fix (cărămidă sau beton), respectă distanța minimă de 60 cm față de limita de proprietate.
  • Pentru vecini, recomandat este să menții minimum 3 metri față de gard, ideal 4–5 metri pentru a evita disconfortul cauzat de fum sau miros.
  • Nu arde deșeuri, frunze, crengi sau alte materiale – folosește grătarul strict pentru prepararea alimentelor.
  • Folosește combustibili adecvați: cărbuni, lemn uscat pentru grătar; evită materiale care produc fum excesiv sau toxine.

