Articol publicitar

Unforgettable Festival 2025 – București devine scena celui mai mare festival pop-simfonic din România. Piața Constituției, transformată în amfiteatru cultural

0
0
Publicat:

Între 11 și 13 septembrie 2025, Bucureștiul va deveni capitala muzicii pop-simfonice. Piața Constituției, unul dintre cele mai emblematice spații urbane din Europa, va găzdui Unforgettable Festival 2025, un eveniment cultural de anvergură care va aduce împreună eleganța muzicii clasice și energia artiștilor contemporani într-un spectacol unic.

Afiș festival Unforgettable 10 30 48 jpeg

Desfășurat timp de trei seri consecutive, festivalul se poziționează ca unul dintre cele mai importante evenimente muzicale din România, atrăgând public din întreaga lume. Intrarea în festival se va face pe la porțile special amenajate din Bulevardul Libertății, cu acces din Bulevardul Națiunile Unite și Calea 13 Septembrie.

Andrea Bocelli și artiști legendari pe scena Unforgettable Festival

Ediția din acest an îi aduce în fața publicului pe unii dintre cei mai iubiți artiști ai planetei. Andrea Bocelli, tenorul italian care a cucerit milioane de oameni cu vocea sa, va oferi un concert emoționant, acompaniat de orchestră și invitați speciali. De asemenea, publicul îl va redescoperi pe José Carreras, unul dintre legendarii „The three tenors”, într-un recital simfonic în ultima zi a festivalului.

Pe aceeași scenă vor urca și Katherine Jenkins, mezzosoprana galeză celebră pentru eleganța interpretărilor sale și Loreen, dublă câștigătoare Eurovision, care va aduce un show spectaculos, plin de energie.

Din line-up fac parte și nume internaționale precum Nikos Vertis, artistul grec cu fani în întreaga lume, Arash, cu ritmurile sale pop-orientale, dar și artiști români de renume, precum Nicole Cherry într-o variantă simfonică special creată pentru festival, Subcarpați Simfonic, într-o fuziune inovatoare între folclor urban și orchestră și maestrul Giora Lindenberg, pianist și compozitor care va aduce o dimensiune aparte acestei experiențe.

Celebrating Zamfir – o seară dedicată naiului românesc

Un moment de excepție îl va reprezenta seara specială „Celebrating Zamfir”, dedicată maestrului Gheorghe Zamfir, simbol al naiului românesc și al muzicii universale. Vom avea parte de clipe emoționante cu invitați surpriză, duete în premieră și colaborări unice care vor transforma seara într-un adevărat omagiu adus muzicii românești și culturii.

Pe toatǎ durata festivalului, publicul va fi martorul unor întâlniri muzicale nemaiîntâlnite: Andrea Bocelli cântând alǎturi de maestrul Gheorghe Zamfir, José Carreras și Katherine Jenkins într-un duet emoționant, și multe alte surprize menite să ofere momente de neuitat.

Experiență completă: muzică, emoție și magie

Unforgettable Festival 2025 este şi o experiență multisenzorială. Cu peste 600 mp de ecrane LED, producții multimedia spectaculoase și un design de scenă grandios, Piața Constituției va fi transformată într-un univers artistic unic.

Prezentatorii festivalului vor fi Mihai Morar și Iuliana Tudor, care vor ghida publicul prin fiecare moment al acestui spectacol cultural. În plus, surprizele pregătite pentru public, invitații speciali și duetele în premieră vor transforma fiecare seară într-o poveste care va rămâne în memoria tuturor spectatorilor.

Bilete și acces

Accesul publicului se va face astfel: joi, 11 septembrie, de la ora 17:00, iar în zilele de vineri și sâmbătă, de la ora 15:00.

Biletele pentru Unforgettable Festival 2025 sunt disponibile pe www.unforgettablefestival.com și în rețeaua iabilet.ro. Organizatorii încurajează achiziționarea lor, întrucât interesul este uriaș, iar multe categorii de bilete sunt epuizate.

Cultură

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Imagini șocante la Timișoara: a dat foc unei pompe de benzină. Jetul de flăcări e înfricoșător
digi24.ro
image
Buletinele electronice, jalon ratat din PNRR. Din cele 5 milioane asumate inițial, Guvernul speră să mai emită măcar 3,5
stirileprotv.ro
image
Ce salariu primește acest srilankez, după 3 ani de muncă în România: „Aduc aici toată Sri Lanka!”
gandul.ro
image
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
mediafax.ro
image
El e primul fotbalist român care a murit pe teren. Zeci de mii de oameni s-au strâns la înmormântarea sa, iar momentul a rămas în istorie
fanatik.ro
image
Vasile Iliuță, șeful CJ Călărași, va fi judecat pentru că a plătit o firmă de croitorie să păzească obiectivele din județ: „Bravo lor, băieți deștepți!”
libertatea.ro
image
VIDEO „Controlul maselor prin COVID”. Conferință conspiraționistă despre vaccin cu medici din România
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Nu s-a mai întâmplat asta de 25 de ani! Alcaraz și Sinner au reacționat, când au aflat ce decizie a luat Donald Trump
digisport.ro
image
VIDEO Nicușor Dan, după 100 de zile la Cotroceni: Nu știu în ce birou stau. Mi s-a spus, dar am uitat
stiripesurse.ro
image
Fizicienii au reușit să „dea timpul înapoi” într-un sistem cuantic, cu o precizie uluitoare
antena3.ro
image
Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună: "Oamenii sunt șocați"
observatornews.ro
image
Cristian Popescu Piedone își face partid politic! Va candida la Primăria Capitalei?!
cancan.ro
image
Și-a etalat Rolexul şi geanta Louis Vuitton de peste 14.000 de euro în drum spre Bebe Tei! Imagini exclusive
prosport.ro
image
La câți metri de drum poți construi o casă. Ce spune legislația actuală
playtech.ro
image
Dieta surprinzătoare cu care Ilie Dumitrescu încetinește îmbătrânirea. Super-alimentele pe care le consumă în fiecare săptămână, se găsesc în toate magazinele din România
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Selecționerul Canadei a dat declarația serii, după ce a umilit România pe Arena Națională
digisport.ro
image
Compania austriacă OMV intenţionează să facă reduceri de personal, în special la Petrom
stiripesurse.ro
image
Soțul Teodorei Marcu rupe tăcerea la trei luni de la moartea ei: ,,Mă doare în fiecare zi”. Gestul cutremurător făcut în memoria soției sale
kanald.ro
image
O elevă ia bacalaureatul la 9 ani și rescrie limitele...
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
Vouchere pentru plata facturilor la energie, anunţ OFICIAL de la Ministerul Muncii
romaniatv.net
image
Se dau 12.285 lei net tinerilor din România. Patru luni de stagiu militar
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Facultățile de care mulți se feresc. Zeci de locuri la buget, neocupate: „Caută altceva”
click.ro
image
Serialul de pe Netflix care face senzație în întreaga lume. S-a lansat pe 29 august, dar a ajuns în top în 14 țări
click.ro
image
„Am fost mare vagaboandă”. Replica cu care Stela Popescu a șocat înainte să moară! Ce făcea, de fapt, în tinerețe
click.ro
Prințesa Leonor cu Regele Felipe al Spaniei profimedia 1027876969 jpg
Regele Felipe al Spaniei mai are o fiică secretă? „Se spunea că e blondă și că semăna cu el”
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
The First Monumental Discovery in Dibra Albania webp
Un mormânt roman unic, cu inscripție bilingvă: prima descoperire monumentală din Dibra, Albania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Patru zodii, noroc dublu în următoarele 24 de zile. Se deschide o etapă prosperă, Săgetătorii și Capricornii culeg cele mai multe roade și sunt printre cele mai favorizate zodii
image
Facultățile de care mulți se feresc. Zeci de locuri la buget, neocupate: „Caută altceva”

OK! Magazine

image
Doliu la Palatul regal. Elegantă și stilată, verișoara Elisabetei a fost regina inimilor cu mult înaintea Prințesei Diana

Click! Pentru femei

image
Vedeta din filmul cu James Bond a devenit mamă la 47 de ani, după ce-a pierdut două sarcini

Click! Sănătate

image
Medicamentele care pot cauza hepatită toxică