Unforgettable Festival 2025 – București devine scena celui mai mare festival pop-simfonic din România. Piața Constituției, transformată în amfiteatru cultural

Între 11 și 13 septembrie 2025, Bucureștiul va deveni capitala muzicii pop-simfonice. Piața Constituției, unul dintre cele mai emblematice spații urbane din Europa, va găzdui Unforgettable Festival 2025, un eveniment cultural de anvergură care va aduce împreună eleganța muzicii clasice și energia artiștilor contemporani într-un spectacol unic.

Desfășurat timp de trei seri consecutive, festivalul se poziționează ca unul dintre cele mai importante evenimente muzicale din România, atrăgând public din întreaga lume. Intrarea în festival se va face pe la porțile special amenajate din Bulevardul Libertății, cu acces din Bulevardul Națiunile Unite și Calea 13 Septembrie.

Andrea Bocelli și artiști legendari pe scena Unforgettable Festival

Ediția din acest an îi aduce în fața publicului pe unii dintre cei mai iubiți artiști ai planetei. Andrea Bocelli, tenorul italian care a cucerit milioane de oameni cu vocea sa, va oferi un concert emoționant, acompaniat de orchestră și invitați speciali. De asemenea, publicul îl va redescoperi pe José Carreras, unul dintre legendarii „The three tenors”, într-un recital simfonic în ultima zi a festivalului.

Pe aceeași scenă vor urca și Katherine Jenkins, mezzosoprana galeză celebră pentru eleganța interpretărilor sale și Loreen, dublă câștigătoare Eurovision, care va aduce un show spectaculos, plin de energie.

Din line-up fac parte și nume internaționale precum Nikos Vertis, artistul grec cu fani în întreaga lume, Arash, cu ritmurile sale pop-orientale, dar și artiști români de renume, precum Nicole Cherry într-o variantă simfonică special creată pentru festival, Subcarpați Simfonic, într-o fuziune inovatoare între folclor urban și orchestră și maestrul Giora Lindenberg, pianist și compozitor care va aduce o dimensiune aparte acestei experiențe.

Celebrating Zamfir – o seară dedicată naiului românesc

Un moment de excepție îl va reprezenta seara specială „Celebrating Zamfir”, dedicată maestrului Gheorghe Zamfir, simbol al naiului românesc și al muzicii universale. Vom avea parte de clipe emoționante cu invitați surpriză, duete în premieră și colaborări unice care vor transforma seara într-un adevărat omagiu adus muzicii românești și culturii.

Pe toatǎ durata festivalului, publicul va fi martorul unor întâlniri muzicale nemaiîntâlnite: Andrea Bocelli cântând alǎturi de maestrul Gheorghe Zamfir, José Carreras și Katherine Jenkins într-un duet emoționant, și multe alte surprize menite să ofere momente de neuitat.

Experiență completă: muzică, emoție și magie

Unforgettable Festival 2025 este şi o experiență multisenzorială. Cu peste 600 mp de ecrane LED, producții multimedia spectaculoase și un design de scenă grandios, Piața Constituției va fi transformată într-un univers artistic unic.

Prezentatorii festivalului vor fi Mihai Morar și Iuliana Tudor, care vor ghida publicul prin fiecare moment al acestui spectacol cultural. În plus, surprizele pregătite pentru public, invitații speciali și duetele în premieră vor transforma fiecare seară într-o poveste care va rămâne în memoria tuturor spectatorilor.

Bilete și acces

Accesul publicului se va face astfel: joi, 11 septembrie, de la ora 17:00, iar în zilele de vineri și sâmbătă, de la ora 15:00.

Biletele pentru Unforgettable Festival 2025 sunt disponibile pe www.unforgettablefestival.com și în rețeaua iabilet.ro. Organizatorii încurajează achiziționarea lor, întrucât interesul este uriaș, iar multe categorii de bilete sunt epuizate.