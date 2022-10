Test de cultură generală: Cu ochii-n soare

Te crezi as în noţiuni de cultură generală? Vezi cât eşti de informat cu ajutorul acestor 27 de întrebări, clasificate pe mai multe domenii de interes.

1 Când a fost înregistrată prima imagine a unei eclipse de soare?

a. 1745

b. 1967

c. 1851

2 Ce înseamnă regionalismul „bănat“?

a. fericire

b. tristețe

c. teamă

3 Cine a regizat filmul „Fargo“ (1996), câştigător al două premii Oscar?

a. David Lynch

b. Joel şi Ethan Coen

c. Martin Scorsese

4 Cine a fost Peruzzi?

a. o familie de bancheri

b. o breaslă de bucătari

c. un grup de artiști

5 Cine a fost cel de-al doilea preşedinte al SUA?

a. George Washington

b. John Adams

c. Thomas Jefferson

6 Oltul izvorăște din Munții...

a. Hășmașu Mare

b. Rodnei

c. Giurgeu

7 Cui aparțin versurile „Plouă stupid.../ Cerul îşi scutură/ Ca dintr-o ciutură/ Frigul lichid.“?

a. Ion Minulescu

b. Tudor Arghezi

c. George Topîrceanu

8 Cine realizează seria de jocuri video „Red Dead Redemption“?

a. EA Games

b. Blizzard

c. Rockstar Games

9 Cine a scris romanul „David Copperfield“?

a. Charles Dickens

b. Harper Lee

c. Boris Pasternak

10 În ce domeniu este teoretizat efectul Kuleshov?

a. cinematografie

b. geologie

c. chimie

11 Cât durează rotaţia Lunii în jurul Pământului?

a. 31 de zile

b. 27,3 zile

c. 29,5 zile

12 Ce stat american e faimos pentru producţia sa de brânzeturi, fiind cunoscut şi ca „The Cheese State“?

a. Wisconsin

b. Wyoming

c. Minnesota

13 Ce casă de modă produce celebrele genţi Birkin?

a. Chanel

b. Hermès

c. Louis Vuitton

14 Care este cea mai veche republică din lume?

a. Statele Unite ale Americii

b. San Marino

c. Elveţia

15 Cine interpretează melodia „Am pneumonie“ (1990)?

a. Alexandru Andrieş

b. Nicu Alifantis

c. Valeriu Sterian

16 De unde a fost adus grâul în Europa?

a. America

b. Mesopotamia

c. Egipt

17 În ce an a fost înlăturată Ana Pauker din poziţia de putere din cadrul Partidului Muncitoresc Român?

a. 1952

b. 1959

c. 1965

18 Pentru ce este faimos Henry Moore?

a. litografii

b. tablouri expresioniste

c. sculpturi în piatră

19 Sanaʼa este capitala statului...

a. Tanzania

b. Oman

c. Yemen

20 Cine cântă melodia „Where is my mind“?

a. Pixies

b. Blondie

c. Adele

21 Ce înseamnă adjectivul „coliliu“?

a. verde deschis

b. transparent

c. alb

22 Ce artist renascentist şi-a imaginat prima paraşută şi primul elicopter?

a. Leonardo da Vinci

b. Sandro Botticelli

c. Michelangelo Buonarroti

23 Melodia „Riders on the storm“ a celor de la The Doors face parte din albumul...

a. „Waiting for the Sun“

b. „LA woman“

c. „Strange Days“

24 În 1961 au început lucrările la...

a. Tower Bridge

b. Zidul Berlinului

c. Statuia Libertăţii

25 Deşi a fost cunoscută mai mult pentru contribuţia în alt domeniu, cine a fost prima femeie medic a Italiei?

a. Maica Tereza

b. Maria Montessori

c. Camille Paglia

26 Cine a inventat paratrăsnetul?

a. Benjamin Franklin

b. Rudolf Diesel

c. John Adams

27 Ce cocktail are la bază amestescul de whisky şi vermut?

a. William Wallace

b. Rob Roy

c. Robbie Burns

Răspunsurile corecte:

1. c. 1851

2. b. tristețe

3. b. Joel şi Ethan Coen

4. a. o familie de bancheri

5. b. John Adams

6. c. Giurgeu

7. c. George Topîrceanu

8. c. Rockstar Games

9. a. Charles Dickens

10. a. cinematografie

11. b. 27,3 zile

12. a. Wisconsin

13. b. Hermès

14 b. San Marino

15. a. Alexandru Andrieş

16. b. Mesopotamia

17. a. 1952

18. c. sculpturi în piatră

19. c. Yemen

20. a. Pixies

21. c. alb

22. a. Leonardo da Vinci

23. b. „LA woman“

24. b. Zidul Berlinului

25. b. Maria Montessori

26. a. Benjamin Franklin

27. b. Rob Roy