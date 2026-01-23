România, invitată de onoare la Târgul de Carte de la Frankfurt în 2028

România va fi invitată de onoare la Târgul de Carte de la Frankfurt din 2028, o oportunitate majoră de promovare a literaturii române și de a oferi vizibilitate scriitorilor autohtoni în fața marilor grupuri editoriale de pe toate continentele.

Guvernul a aprobat cadrul interinstituțional de pregătire și gestionare a evenimentelor și a lansărilor de carte pe care România, prin Ministerul Culturii, le va organiza cu acest prilej. Țara noastră va avea de coordonat un pavilion de aproximativ 2.000 de metri pătrați și un program cultural de anvergură, ce va include evenimente conexe desfășurate în mai multe orașe și regiuni, în parteneriat cu instituții culturale germane, universități, edituri și organizații ale societății civile.

Într-o postare oficială pe Facebook, Guvernul României a subliniat importanța acestui eveniment: „România va fi invitată de onoare la Târgul de Carte de la Frankfurt din 2028, o ocazie excelentă de promovare a literaturii române și de a oferi vizibilitate scriitorilor români în fața marilor grupuri editoriale de pe toate continentele.”

Târgul de Carte de la Frankfurt este considerat cel mai important târg de carte la nivel mondial și oferă o cale de acces către întreaga scenă editorială internațională. Participarea României ca invitat de onoare va permite nu doar promovarea literaturii române, ci și consolidarea parteneriatelor culturale și academice cu Germania și alte țări.

Ministerul Culturii a precizat că evenimentele vor include prezentări de carte, lecturi publice, dezbateri, expoziții și alte activități culturale, toate menite să evidențieze diversitatea și valoarea patrimoniului literar românesc. „Acest rol de invitat de onoare ne oferă o platformă unică de a arăta lumii întreaga bogăție a culturii românești și talentul autorilor noștri”, se mai arată în mesajul oficial.