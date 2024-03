Cât de puțin citesc românii. Țara noastră are cea mai mică piaţă de carte pe cap de locuitor din UE

Piaţa noastră este cifrată la 60 de milioane de euro. Ungaria, care are jumătate din populaţia României, are o piaţă de carte de 130 de milioane de euro, iar Bulgaria, cu doar 7 milioane de locuitori, are tot o piaţă de carte de 60 de milioane de euro.

Salonul de carte Bookfest Timişoara, ediţia cu numărul 11, care s-a desfășurat în weekendul 23-24 martie 2024, a fost un succes. Au fost peste 30.000 de volume prezentate de aproape 50 de edituri şi expozanţi. Peste 50 de evenimente s-au desfășurat în timpul salonului de carte, cu peste 30 de cărți lansate.

Iubitorii de carte s-au putut întâlni cu personalități precum Gabriel Liiceanu, Radu Paraschivescu, Ioana Pârvulescu, Andreea Răsuceanu, Mihaela Noroc, Adriana Babeți sau Mircea Mihăieș. A fost multă lume venită să se bucure de oaza de cultură.

Însă, această imagine nu reflectă adevăratul fenomen al cărții din România. Saloanele au succes în rândul unei nișe, însă datele arată că românii nu prea citesc. România e ultima la citit în Uniunea Europeană.

„România e cea mai mică piață pe cap de locuitori din întreaga Uniune Europeană. Nu se poate ca România să fie pe locul șase în UE, la consumul de bere, în același timp fiind pe locul 27 la consumul de cărți! Nu s-a schimbat nimic de ani de zile, suntem tot ultimii, pentru că, după cum bine știm, nici în strategia Ministerul Educației nu s-a modificat nimic. Nu avem un plan de creștere a alfabetizării populație... În România, în general, se vând cam 20 de milioane de cărți în fiecare an. Este foarte puțin raportat la puterea de cumpărare, care nu este foarte scăzută în România, și la pretențiile noastre de țară cu centre culturale consistente”, a spus Mihai Mitrică, directorul Bookfest Timişoara.

„În toată țara suntem circa 1,3-1,4 milioane de oameni care avem treabă cu acest domeniu"

Cea mai mare piață de carte din întreaga lume este în Germania, cu vânzări de peste 9 miliarde de euro pe an. Și vecinii din Ungaria și Bulgaria ne iau cu mult fața.

„Ungaria are o piață de carte de 130 de milioane de euro anual, la o populație în jumătate față de a noastră, în condițiile în care România are o piață de carte de 60 de milioane de euro pe an. Bulgaria are o piață de carte tot de 60 de milioane de euro, dar au doar șapte milioane de locuitori. Imaginați-vă cât de prost stăm noi! În toată țara suntem circa 1,3-1,4 milioane de oameni care avem treabă cu acest domeniu al culturii scrise, intrăm în biblioteci, mergem în librării, deschidem o carte, o cumpărăm, o citim. În fiecare an”, a mai spus Mihai Mitrică.

Institutul Național de Statistică a măsurat recent că 11 milioane de oameni spun că nu au citit niciodată o carte în ultimul an. Și această cifră este relativă.

„Arată că de fapt avem 11 milioane de oameni cinstiți, care recunosc că nu au citit o carte în ultimul an. Vă garantez că numărul lor e mult mai mare. Iar cei care au și citit ceva, cine știe ce au citit”, a adăugat Mihai Mitrică.

Vestea proastă pentru cei care citesc este că în România cartea s-a scumpit mult în ultimii ani.

„Dacă nouă ni se pare că acum o carte este mai scumpă decât anul trecut, nu ne înșelăm, însă trebuie să luăm în calcul cuantumul inflației și să ne dăm seama că toată lumea pierde câte ceva din această creștere a prețurilor. Editorii români sunt foarte atenți când umblă la preț, să nu descurajeze și mai mult achiziția de carte. Dar achiziția de cărți în România nu e din cauza prețurilor, ci cauza lipsei de educație”, a mai declarat Mihai Mitrică.