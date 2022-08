Promenada Operei, ediția a XII-a, are loc în 27 august pe esplanada Operei Naționale București: O sărbătoare a muzicii și a mișcării în aer liber

O s─ârb─âtoare a muzicii ╚Öi a mi╚Öc─ârii ├«n aer liber pentru ├«mplinirea spiritului. Acesta este mesajul edi╚Ťiei a XII a a Promenadei Operei din 2022. Toat─â lumea este invitat─â la o zi de neuitat: 12 ore de muzic─â ╚Öi activit─â╚Ťi inedite de educa╚Ťie, relaxare ╚Öi mi╚Öcare ├«n aer liber.┬á

Accesul la eveniment se va realiza ├«ncep├ónd cu ora 12:00, iar cei prezen╚Ťi se pot bucura ├«n familie de:┬á

Gala extraordinar─â de Oper─â

Workshop-uri

Proiectul RiseUp Bucharest on the Sky by MachineMan

Gala extraordinară Promenada Operei  

├Äncep├ónd cu ora 21:00, pe scena mare se va desf─â╚Öura gala extraordinar─â Promenada Operei, cu participarea orchestrei, a corului ╚Öi a ansamblului Operei Na╚Ťionale Bucure╚Öti dirijate de Tiberiu Soare. Evenimentul va aduce pe scen─â sopranele Iulia Isaev, Marta Sandu Ofrim, Madeleine Pascu ╚Öi Cristina Eremia, mezzosoprana Sorana Negrea, tenorii Daniel Magdal ╚Öi Andrei Laz─âr, baritonii C─ât─âlin Toropoc, Alexandru Constantin ╚Öi Dan Indric─âu, ba╚Öii Marius Bolo╚Ö ╚Öi Ion Dimieru, prim-balerinii Cristina Dijmaru, Bogdan C─ânil─â, Valentin Stoica, Marina Gaspar, dar ╚Öi balerinii ansamblului Raluca Jercea ╚Öi ╚śtefan Me╚Öter. Regia poart─â semn─âtura lui Alexandru Nagy.┬á┬á┬á

Publicul este a╚Öteptat la un veritabil regal liric ce va cuprinde o suit─â de capodopere muzicale, dintre care amintim numai c├óteva dintre ariile ┼či duetele ce urmeaz─â a fi interpretate: Il ├Ętait une fois ├á la cour d'Eisenach ÔÇô din opera ÔÇ×Povestirile lui HoffmannÔÇŁ de J. Offenbach; Un bel di vedremo ÔÇô din opera ÔÇ×Madama ButterflyÔÇŁ de G. Puccini; Parigi, o cara ÔÇô din opera ÔÇ×La traviataÔÇŁ de G. Verdi; Te Deum din opera ÔÇ×ToscaÔÇŁ de G. Puccini. Emo╚Ťia ╚Öi pasiunea muzicii clasice se vor ├«mpleti ├«n pa╚Öi de dans ╚Öi interpret─âri solistice de excep╚Ťie pe esplanada din fa╚Ťa primei scene lirice a ╚Ť─ârii.┬á┬á

Workshop-uri 

Hub-ul Cultural Promenada Operei v─â invit─â s─â petrece╚Ťi c├óteva ore de neuitat al─âturi de copii, ├«ntr-o zon─â de amenajat─â cu bean bag-uri, hamace, ╚Öezlonguri, unde arti╚Ötii conduc ateliere educa╚Ťionale:┬á┬á

╚śevalete de pictur─â care vor a╚Ötepta cu p├ónzele albe s─â ne a╚Öternem g├óndurile ├«n culori sub ├«ndrumarea unui artist plastic al Operei Na╚Ťionale Bucuresti.

Ore de sport ├«n iarb─â care ├«nt─âresc leg─âtura corp ÔÇôminte ÔÇô yoga, pilates, body art, quigong

Studentii UNATC vor ├«ntruchipa personaje celebre din universul Operei

Bibliotec─â ├«n aer liber cu sute de c─âr╚Ťi care s─â ne aduc─â aminte de pl─âcerea cititului ├«n fo╚Önetul paginilor de h├órtie.

├Än timpul zilei, publicul este invitat s─â ia parte la activit─â╚Ťile din program sus╚Ťinute de arti╚Ötii operei: Andreea Radu ╚Öi Doina Alice Popa (atelier de pictur─â ╚Öi crea╚Ťie costume), dar ╚Öi la ateliere de face painting sus╚Ťinute de arti╚Öti independen╚Ťi.┬á┬á

Proiect invitat RiseUP ÔÇô Bucharest on the sky by MachineMan┬á┬á

Ve╚Ťi fi ridica╚Ťi la ├«n─âl╚Ťime purta╚Ťi spre cer ├«n dansul unuia dintre cele mai mari baloane cu aer cald din Rom├ónia. Ridic─âri ├«n ancor─â p├ón─â la ├«n─âl╚Ťime de 20 m deasupra esplanadei Operei Na╚Ťionale Bucure╚Öti.┬á┬á

Evenimentul de tradi╚Ťie Promenada Operei, ajuns la cea de-a XII-a edi╚Ťie, se va desf─â╚Öura anul acesta ├«n parteneriat cu Universitatea Na╚Ťional─â de Art─â Teatral─â ╚Öi Cinematografic─â ÔÇ×I.L. CaragialeÔÇŁ (UNATC) ╚Öi va avea loc s├ómb─ât─â, 27 august, iar intrarea este liber─â ├«n limita locurilor disponibile.┬á┬á

Spa╚Ťiul destinat evenimentului este delimitat ├«n trei zone specifice:┬á

Zona A ÔÇô zona de food court (rulote);┬á

Zona B ÔÇô scena (aprox. 470 de locuri);┬á

Zona C ÔÇô worksop-uri┬á┬á