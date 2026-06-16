Nu e concert clasic și nici festival electronic. Spectacolul care promite una dintre cele mai spectaculoase seri ale verii ajunge la Arenele Romane

Biletele sunt disponibile pe Eventim, iar pe 19 iunie, Arenele Romane găzduiesc lansarea oficială ORCHESTRONIC – The Orchestra Rewired, un spectacol care îmbină forța unei orchestre simfonice cu energia muzicii electronice într-o experiență live construită ca un adevărat film.

În ultimii ani, publicul a devenit tot mai greu de surprins. Concertele sunt peste tot, festivalurile se succed de la un weekend la altul, iar spectatorii caută din ce în ce mai mult experiențe care să îi scoată din rutină. Tocmai aici intervine ORCHESTRONIC, un concept nou care promite să transforme o seară de concert într-o călătorie sonoră și vizuală.

Pe 19 iunie, la Arenele Romane, publicul va descoperi un format rar întâlnit pe scenele din România: o orchestră live de până la 60 de muzicieni, un dirijor, elemente electronice moderne, DJ set-uri, proiecții video spectaculoase și un design de lumini sincronizat cu fiecare moment muzical. Rezultatul nu este nici concert simfonic în sensul clasic al cuvântului și nici festival electronic. Este un spectacol cinematic, construit pentru emoție, energie și imersiune totală.

Muzică nouă, creată special pentru acest proiect

Poate cel mai interesant detaliu este că publicul nu va asculta reinterpretări ale unor piese celebre. Întregul repertoriu prezentat pe scenă a fost compus și produs special pentru ORCHESTRONIC. Fiecare lucrare muzicală a fost gândită de la zero pentru a funcționa simultan în două universuri aparent diferite: rafinamentul unei orchestre simfonice și pulsul muzicii electronice contemporane. Această alegere transformă spectacolul într-o experiență complet originală, imposibil de reprodus în alt context și diferită de orice alt eveniment de pe piață.

O experiență care se vede și se simte

În spatele muzicii se află o producție vizuală complexă, construită ca o extensie a poveștii sonore. Lumina, proiecțiile și scenografia nu au rol decorativ, ci devin parte din spectacol. Fiecare secvență este sincronizată cu muzica pentru a crea senzația că publicul asistă la desfășurarea unui film live, în care orchestra și tehnologia spun împreună aceeași poveste. Atmosfera promite energia unui festival, dar într-un format premium, unde fiecare detaliu este controlat și integrat în experiența generală.

Un proiect care privește dincolo de un singur concert

ORCHESTRONIC nu se dorește a fi doar un eveniment singular. Conceptul are în plan dezvoltarea unui univers muzical propriu, cu lansări originale și ediții viitoare care ar putea include invitați speciali și extinderea pe piețe internaționale.

„ORCHESTRONIC îmbină eleganța tradiției orchestrale cu energia modernă, creând momente memorabile care transcend genurile muzicale. Este un spectacol unic, construit pentru impact emoțional și vizual, gata să redefinească experiențele live din România”, spune Marius Șofron, fondatorul proiectului.

Pentru cei care vor să fie cât mai aproape de scenă, organizatorii au pregătit și categorii speciale de bilete, precum Front Stage Experience și Gold Experience, care oferă o perspectivă privilegiată asupra întregii producții.

Pe 19 iunie, Arenele Romane devin locul unde orchestra întâlnește viitorul. Iar pentru spectatorii aflați în căutarea unei experiențe diferite, acesta ar putea fi unul dintre cele mai surprinzătoare spectacole ale verii.