Festivalul Național de Teatru, ediția 35 București, 19 octombrie 2025

Duminică, 19 octombrie

Dezbatere FNT

11.00 ARCUB, Sala Mare

Dramaturgii, adaptări și poetici

Radu Afrim în dialog cu Ionuț Sociu

Despre dimensiunea dramaturgică din creația artistului Radu Afrim

Durata: 1h30min

Maratonul lansărilor de carte în FNT

11.00 Librăria Cărturești Modul (Str. Academiei, nr. 18-20)

Dramaturgiile alcoolului. Repere dintr-o istorie fluidă a teatrului de Călin Ciobotari, Editura Tracus Arte

Utopii pentru secolul 21 de Alexandra Ares, Editura Junimea

Schițe din repetiții de Sânziana Tarță, Editura IDEA

Copii răi. Profu`de religie. În zori, lumina e mai aspră de Mihaela Michailov, Fundația Culturală „Camil Petrescu”

Dramaturgia germană contemporană pentru adolescenți. Texte de Ivana Sokola, Thomas Freyer, Carina Sophie Eberle. Traducerrea Elise Wilk și Ciprian Marinescu, Fundația Culturală „Camil Petrescu”

Combates de dramaturgia. Teatru spaniol contemporan. Texte de Esther F. Carrodeguas, Paco Gámez, Nando López Alfredo Sanzol. Traducerea Aina Cantacuzino, Irina Călin, Florin Galiș, Ioana Anghel, Fundația Culturală „Camil Petrescu”

Female Playwrights and Applied Intersectionality in Romanian Theater de Cătălina Florina Florescu, Editura Taylor & Francis

Dramaturgie estonă contemporană. Texte de Jaan Tätte, Mihkel Ulman, Diana Leesalu, Kaarel B. Väljamäe, Mehis Pihla, traducerea Raluca Rădulescu, Fundația Culturală „Camil Petrescu”

Pagini din istoria Teatrului Național Românesc din Chișinău de Petru Hadârcă, Editura ULBS

Scenografi(c)a creației conștiente între esență și personalizare de Alina Herescu, Editura Unversitaria Craiova și UArt Press

Ghid experiențial de creație conștientă. Forme de cunoaștere unitară în flux de Alina Herescu, Editura Unversitaria Craiova și UArt Press

TNR la FNT

16.00 ARCUB, Sala Studio

Dramaturgie pentru sunet

masă rotundă

despre specificul dramaturgiei audio / creația de ficțiune audio

Participă: dramaturgii Alina Nelega, Mihaela Michailov și Claudiu Sfrischi-Lăudat, alături de scenarista și regizoarea Ilinca Stihi

Moderator: Oana Cristea Grigorescu, critic de teatru și producător de audio drama

Producător: Teatrul Național Radiofonic

Durata: 1h 30min

16.00 Teatrul Masca, Sala Mare

Jurnal de România #AiciSeViseazăLaSchimbare

Textul și regia: Carmen Lidia Vidu

Scenografia: Olivia Stoica / Pinkbull Vintage

Light design: Andrei Ignat

Producător: Teatrul Masca, București

Durata: 1h 40min (fără pauză)

14+

Bilete disponibile

17.00 și 21.00 Recul – Remediu Cultural (bld. Splaiul Unirii, nr.160)

E doar sfârșitul lumii de Jean-Luc Lagarce

Traducerea: George State

Regia: Eugen Jebeleanu

Scenografia: Oana Micu

Coregrafia: Malena Silberschmidt

Muzica originală: Ovidiu Zimcea

Light design: Cristian Niculescu

Producător: Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu – secția germană

Durata: 1h 15min (fără pauză)

14+

Spectacol în limba germană cu traducere în limba română (la cască)

#Focus: RADU AFRIM

18.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio

Zi de bucurie de Arne Lygre

Traducerea din limba franceză, regia, light design-ul și universul sonor: Radu Afrim

Scenografia: Anna Kupás

Coregrafia: Alice Veliche

Producător: Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași

Durata: 3h 20min (cu pauză)

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

18.30 Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei”

Un inamic al poporului de Henrik Ibsen

Traducerea: Radu Iacoban

Adaptarea: Thomas Ostermeier și Florian Borchmeyer

Regia: Radu Iacoban

Scenografia: Tudor Prodan

Light design: Lucian Moga

Sound design: Aida Šošić

Producător: Teatrul „Regina Maria” Oradea – Trupa „Iosif Vulcan”

Durata: 2h 20min (cu pauză)

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

18.30 Teatrul Nottara, Sala „George Constantin”

Patimile sexului frumos în Epoca de Aur (așa cum le vedem la televizor)

de Selma Dragoș, Elena Morar

Dramaturgia: Selma Dragoș

Regia: Elena Morar

Decorul și Light design: Ileana Zirra

Costumele: Miruna Croitoru

Coregrafia: Teodora Velescu

Muzica originală: Cristina Juncu

Operator video: Daniel Păun

Producător: Teatrul Nottara București

Durata: 2h 20min (fără pauză)

12+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

20.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”

Richard al III-lea de William Shakespeare

Adaptarea: Vecsei H. Miklós

Regia: István Albu

Scenografia: Erika Márton

Coregrafia: Franciska Szabó

Producător: Teatrul de Nord Satu Mare – Trupa „Harag György”

Durata: 3h (cu pauză)

14+

Spectacol în limba maghiară cu traducere în limbile română și engleză

21.00 Teatrul Metropolis, Sala Mică

Aer, după Charlotte Jones, cu texte documentare de Roxana Piticari și Liliana Oprea

Traducerea: Corina Moise

Regia: Leta Popescu

Scenografia: Bogdan Spătaru

Coregrafia: Mihai Mihalcea

Light design: Vlad Lăzărescu

Sound design: Andrei Raicu

Colaj video: Irina Caraulă (Alaska)

Producător: Teatrul Metropolis București

Durata: 1h 40min (fără pauză)

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

21.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură

Canin,

adaptare liberă după filmul Kynodontas de Yorgos Lanthimos și Efthimis Filippou

Dramatizarea: Diana Nechit și Andrei C. Șerban

Regia: Botond Nagy

Decorul: Raul Cioabă

Costumele: Ioana Ungureanu

Muzica originală și sound design: Claudiu Urse

Light design: Cristian Niculescu

Producător: Teatrul Național Târgu-Mureș – Compania „Liviu Rebreanu”

Durata: 1h 50min (fără pauză)

16+

Spectacol în limba română și traducere în limba engleză

ATENȚIE! Spectacolul conține limbaj licențios și scene cu impact emoțional, de violență fizică, verbală și psihică! În acest spectacol se folosesc lumini stroboscopice și fum de scenă inodor. Nu este recomandat persoanelor cu epilepsie, pacemaker, femeilor însărcinate și persoanelor cu dificultăți respiratorii.

21.30 Teatrul Mic, Sala Atelier (Str.Constantin Mille, nr.16)

Respirații (Lungs) de Duncan Macmillan

Traducerea: Mircea Sorin Rusu

Regia: Cristian Ban

Scenografia: Irina Chirilă

Light design: Alex Dancu

Producător: Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad

Durata: 1h 20min (fără pauză)

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

Studio FNT by Cinemaraton

11.00 – 12.00

Richard Balint, actor

Eugen Jebeleanu, regizor

Moderator: Zomir Dimovici

12.00 – 13.00

Oana Cristea Grigorescu, critic de teatru

Olga Török, actriță

Moderator: Octavian Szalad

Live pe Cinemaraton, www.fnt.ro și https://www.facebook.com/fntfestivalulnationaldeteatru/?locale=ro_RO și https://www.youtube.com/@UniterRomania

Eveniment găzduit în FNT

Povestea unui vis. Grivița53

(inaugurarea clădirii Teatrul Grivița53. Primul teatru construit împreună)

O călătorie imersivă în intimitatea de naștere a Teatrului Grivița53

Instalație de obiecte autentice, fragmente de jurnal foto-video, mărturii nemărturisite, gânduri nerostite și emoții sedimentate pe parcursul unui deceniu

Spațiu expozițional de: Maria Miu și Iuliana Vîlsan

Producător: Teatrul Grivița53

Instalația poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025, în intervalul orar 13.00 – 19.00

#implicAT. micro-secțiunea austriacă în FNT

17-26 octombrie | Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Foaierul de Marmură

literATitudini

(Instalație video)

Despre ce înseamnă să fii implicat social prin exercițiul scrisului și relevanța sa democratică

Explicații video oferite de 12 voici importante ale literaturii austriece contemporane:

Anna Baar, Bettina Balàka, Raphaela Edelbauer, Olga Flor, Valerie Fritsch, Susanne Gregor, Reinhard Kaiser-Mühlecker, Barbi Marković, Mieze Medusa, Karin Peschka, Robert Prosser, Ferdinand Schmalz

Producători: Forumul Cultural Austriac, ORF, Societatea austriacă pentru Literatură

Instalația poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025

Eveniment găzduit în FNT

17-26 octombrie | Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București

Costum / Sculptură / Corp. Obiectele teatrale ale regizorului Tadeusz Kantor

(expoziție)

Curatori: Justyna Droń, Bogdan Renczyński

Coordonare: Justyna Droń, Sandra Demetrescu, Nicoleta Coman

Organizatori: Cricoteka, Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București

Expoziția poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025 (miercuri – duminică), în intervalul orar 11.00 – 18.30

TNR la FNT

17-26 octombrie | Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Foaierul Sălii Media

Nonstop imaginarium

(spațiu de audiții audio drama)

producții recente ale TNR, organizate tematic, pot fi accesate cu un cod QR de pe telefonul mobil, în ambianța protejată a unei audiții de teatru radiofonic.

Producător: Teatrul Național Radiofonic

Spațiul de audiții este deschis publicului în perioada 17-26 octombrie 2025, în intervalul ora 10.00 – 18.00.

FNT On Air

5.00 – Radio România Cultural

Ultima rază

de Constantin Venerus Popa

Adaptarea radiofonică: Ion-Costin Manoliu

Regia artistică: Toma Enache

În distribuţie: Gabriela Popescu, Mircea Rusu, Vlad Zamfirescu, Alexandru Georgescu, Constantin Cotimanis, Constantin Florescu, Pătru Gavril, Adrian Păduraru, Orodel Olaru, Ion Costin Manoliu, Toma Enache, Remus Stănescu

Regia de montaj: Florin Bădic

Regia de studio: Milica Creiniceanu

Regia muzicală: Patricia Prundea

Regia tehnică: ing. Mirela Georgescu

Redactor şi coordonator de proiect: Magda Duţu

Înregistrare din anul 2021.

FNT On Air

17.00 – Radio România Cultural

Anii ’60

de Ema Stere

Adaptarea radiofonică şi regia artistică: Mihnea Chelaru

În distribuție: Daniel Badale, Constantin Cojocaru, Gavril Pătru, Ioan Grosu, Coca Bloos, Rodica Mandache, Virginia Rogin, Petru Lupu, Gheorghe Arcudeanu, Violeta Berbiuc, Julieana Drăghici

Asistent regie: Janina Dicu

Înregistrări de teren: Bogdan Dumitrescu și Marius Țoghină

Inginer de sunet: Mădălin Cristescu

Regia muzicală: Andrei Miricescu

Redactor: Oana Cristea Grigorescu

Înregistrare din anul 2022. BBC Best European Drama 2023

FNT On Air

Cum să ne purtăm cu clienţii

de Ema Stere

Adaptarea radiofonică şi regia artistică: Mihnea Chelaru

În distribuție: Radu Gabriel și Bogdan Cotleț

Asistent regie: Janina Dicu

Înregistrări de teren: Mihai Coman și Marius Țoghină

Inginer de sunet: Mihnea Chelaru

Redactor: Oana Cristea Grigorescu

Premiul al III-lea la Festivalul Grand Prix Nova 2022. Înregistrare din anul 2022.

FNT On Air

Măriuca

de Ema Stere

Regia artistică: Attila Vizauer

În distribuţie: Dan Tudor, Vlad Ivanov, Roxana Georgiana Cosma, Dumitru Ion, Patricia Prundea

Aranjamente muzicale: Stelică Muscalu

Regia de studio: Milica Creiniceanu

Regia muzicală: Mădălin Cristescu

Sound design: Mihnea Chelaru

FNT On Air

Jos comunismul - joc pe calculator de strategie și RPG

de Ema Stere

Regia artistică: Attila Vizauer

În distribuție: Vlad Ivanov

Muzica originală: Codrin Lazăr

Sound design: Mihnea Chelaru

Redactor: Oana Cristea Grigorescu

Înregistrare din anul 2019.

19.30 – Radio România Cultural

Sepia sau Concepţia de viaţă hyrkanică

de Stanisław Ignacy Witkiewicz

Traducerea: Olga Zaicik

Adaptarea radiofonică și regia artistică: Cezarina Udrescu

În distribuție: Ionel Mihăilescu, Rodica Mandache, Florin Zamfirescu, Coca Bloos, Ozana Oancea, Vivian Alivizache, Mădălina Anea, Mihai Niculescu, Nicolae Călugărița, Ion Arcudeanu

Regia de montaj: Florin Bădic și Monica Wilhelm

Regia de studio: Milica Creiniceanu

Muzica originală și regia muzicală: Cătălin Crețu

Regia tehnică: ing. Mirela Georgescu

Redactor și coordonator de proiect: Crenguța Manea

Înregistrare din anul 2017.