Festivalul Național de Teatru, ediția 35 București, 19 octombrie 2025

Festivalul Național de Teatru, ediția 35 București, 19 octombrie 20250
Duminică, 19 octombrie
Dezbatere FNT
11.00 ARCUB, Sala Mare
Dramaturgii, adaptări și poetici
Radu Afrim în dialog cu Ionuț Sociu
Despre dimensiunea dramaturgică din creația artistului Radu Afrim
Durata: 1h30min
INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile
Maratonul lansărilor de carte în FNT
11.00 Librăria Cărturești Modul (Str. Academiei, nr. 18-20)
Dramaturgiile alcoolului. Repere dintr-o istorie fluidă a teatrului de Călin Ciobotari, Editura Tracus Arte
Utopii pentru secolul 21 de Alexandra Ares, Editura Junimea
Schițe din repetiții de Sânziana Tarță, Editura IDEA
Copii răi. Profu`de religie. În zori, lumina e mai aspră de Mihaela Michailov, Fundația Culturală „Camil Petrescu”
Dramaturgia germană contemporană pentru adolescenți. Texte de Ivana Sokola, Thomas Freyer, Carina Sophie Eberle. Traducerrea Elise Wilk și Ciprian Marinescu, Fundația Culturală „Camil Petrescu”
Combates de dramaturgia. Teatru spaniol contemporan. Texte de Esther F. Carrodeguas, Paco Gámez, Nando López Alfredo Sanzol. Traducerea Aina Cantacuzino, Irina Călin, Florin Galiș, Ioana Anghel, Fundația Culturală „Camil Petrescu”
Female Playwrights and Applied Intersectionality in Romanian Theater de Cătălina Florina Florescu, Editura Taylor & Francis
Dramaturgie estonă contemporană. Texte de Jaan Tätte, Mihkel Ulman, Diana Leesalu, Kaarel B. Väljamäe, Mehis Pihla, traducerea Raluca Rădulescu, Fundația Culturală „Camil Petrescu”
Pagini din istoria Teatrului Național Românesc din Chișinău de Petru Hadârcă, Editura ULBS
Scenografi(c)a creației conștiente între esență și personalizare de Alina Herescu, Editura Unversitaria Craiova și UArt Press
Ghid experiențial de creație conștientă. Forme de cunoaștere unitară în flux de Alina Herescu, Editura Unversitaria Craiova și UArt Press
INTRAREA LIBERĂ
TNR la FNT
16.00 ARCUB, Sala Studio
Dramaturgie pentru sunet
masă rotundă
despre specificul dramaturgiei audio / creația de ficțiune audio
Participă: dramaturgii Alina Nelega, Mihaela Michailov și Claudiu Sfrischi-Lăudat, alături de scenarista și regizoarea Ilinca Stihi
Moderator: Oana Cristea Grigorescu, critic de teatru și producător de audio drama
Producător: Teatrul Național Radiofonic
Durata: 1h 30min
INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile
16.00 Teatrul Masca, Sala Mare
Jurnal de România #AiciSeViseazăLaSchimbare
Textul și regia: Carmen Lidia Vidu
Scenografia: Olivia Stoica / Pinkbull Vintage
Light design: Andrei Ignat
Producător: Teatrul Masca, București
Durata: 1h 40min (fără pauză)
14+
Bilete disponibile https://www.bilet.ro/eveniment/jurnal-de-romania-fnt-16763-53176
17.00 și 21.00 Recul – Remediu Cultural (bld. Splaiul Unirii, nr.160)
E doar sfârșitul lumii de Jean-Luc Lagarce
Traducerea: George State
Regia: Eugen Jebeleanu
Scenografia: Oana Micu
Coregrafia: Malena Silberschmidt
Muzica originală: Ovidiu Zimcea
Light design: Cristian Niculescu
Producător: Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu – secția germană
Durata: 1h 15min (fără pauză)
14+
Spectacol în limba germană cu traducere în limba română (la cască)
SOLD OUT
#Focus: RADU AFRIM
18.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio
Zi de bucurie de Arne Lygre
Traducerea din limba franceză, regia, light design-ul și universul sonor: Radu Afrim
Scenografia: Anna Kupás
Coregrafia: Alice Veliche
Producător: Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași
Durata: 3h 20min (cu pauză)
16+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
SOLD OUT
18.30 Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei”
Un inamic al poporului de Henrik Ibsen
Traducerea: Radu Iacoban
Adaptarea: Thomas Ostermeier și Florian Borchmeyer
Regia: Radu Iacoban
Scenografia: Tudor Prodan
Light design: Lucian Moga
Sound design: Aida Šošić
Producător: Teatrul „Regina Maria” Oradea – Trupa „Iosif Vulcan”
Durata: 2h 20min (cu pauză)
14+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
SOLD OUT
18.30 Teatrul Nottara, Sala „George Constantin”
Patimile sexului frumos în Epoca de Aur (așa cum le vedem la televizor)
de Selma Dragoș, Elena Morar
Dramaturgia: Selma Dragoș
Regia: Elena Morar
Decorul și Light design: Ileana Zirra
Costumele: Miruna Croitoru
Coregrafia: Teodora Velescu
Muzica originală: Cristina Juncu
Operator video: Daniel Păun
Producător: Teatrul Nottara București
Durata: 2h 20min (fără pauză)
12+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
SOLD OUT
20.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”
Richard al III-lea de William Shakespeare
Adaptarea: Vecsei H. Miklós
Regia: István Albu
Scenografia: Erika Márton
Coregrafia: Franciska Szabó
Producător: Teatrul de Nord Satu Mare – Trupa „Harag György”
Durata: 3h (cu pauză)
14+
Spectacol în limba maghiară cu traducere în limbile română și engleză
SOLD OUT
21.00 Teatrul Metropolis, Sala Mică
Aer, după Charlotte Jones, cu texte documentare de Roxana Piticari și Liliana Oprea
Traducerea: Corina Moise
Regia: Leta Popescu
Scenografia: Bogdan Spătaru
Coregrafia: Mihai Mihalcea
Light design: Vlad Lăzărescu
Sound design: Andrei Raicu
Colaj video: Irina Caraulă (Alaska)
Producător: Teatrul Metropolis București
Durata: 1h 40min (fără pauză)
16+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
SOLD OUT
21.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură
Canin,
adaptare liberă după filmul Kynodontas de Yorgos Lanthimos și Efthimis Filippou
Dramatizarea: Diana Nechit și Andrei C. Șerban
Regia: Botond Nagy
Decorul: Raul Cioabă
Costumele: Ioana Ungureanu
Muzica originală și sound design: Claudiu Urse
Light design: Cristian Niculescu
Producător: Teatrul Național Târgu-Mureș – Compania „Liviu Rebreanu”
Durata: 1h 50min (fără pauză)
16+
Spectacol în limba română și traducere în limba engleză
ATENȚIE! Spectacolul conține limbaj licențios și scene cu impact emoțional, de violență fizică, verbală și psihică! În acest spectacol se folosesc lumini stroboscopice și fum de scenă inodor. Nu este recomandat persoanelor cu epilepsie, pacemaker, femeilor însărcinate și persoanelor cu dificultăți respiratorii.
SOLD OUT
21.30 Teatrul Mic, Sala Atelier (Str.Constantin Mille, nr.16)
Respirații (Lungs) de Duncan Macmillan
Traducerea: Mircea Sorin Rusu
Regia: Cristian Ban
Scenografia: Irina Chirilă
Light design: Alex Dancu
Producător: Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad
Durata: 1h 20min (fără pauză)
14+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
SOLD OUT
Studio FNT by Cinemaraton
11.00 – 12.00
Richard Balint, actor
Eugen Jebeleanu, regizor
Moderator: Zomir Dimovici
12.00 – 13.00
Oana Cristea Grigorescu, critic de teatru
Olga Török, actriță
Moderator: Octavian Szalad
Live pe Cinemaraton, www.fnt.ro și https://www.facebook.com/fntfestivalulnationaldeteatru/?locale=ro_RO și https://www.youtube.com/@UniterRomania
Eveniment găzduit în FNT
Povestea unui vis. Grivița53
(inaugurarea clădirii Teatrul Grivița53. Primul teatru construit împreună)
O călătorie imersivă în intimitatea de naștere a Teatrului Grivița53
Instalație de obiecte autentice, fragmente de jurnal foto-video, mărturii nemărturisite, gânduri nerostite și emoții sedimentate pe parcursul unui deceniu
Spațiu expozițional de: Maria Miu și Iuliana Vîlsan
Producător: Teatrul Grivița53
Instalația poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025, în intervalul orar 13.00 – 19.00
#implicAT. micro-secțiunea austriacă în FNT
17-26 octombrie | Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Foaierul de Marmură
literATitudini
(Instalație video)
Despre ce înseamnă să fii implicat social prin exercițiul scrisului și relevanța sa democratică
Explicații video oferite de 12 voici importante ale literaturii austriece contemporane:
Anna Baar, Bettina Balàka, Raphaela Edelbauer, Olga Flor, Valerie Fritsch, Susanne Gregor, Reinhard Kaiser-Mühlecker, Barbi Marković, Mieze Medusa, Karin Peschka, Robert Prosser, Ferdinand Schmalz
Producători: Forumul Cultural Austriac, ORF, Societatea austriacă pentru Literatură
Instalația poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025
Eveniment găzduit în FNT
17-26 octombrie | Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București
Costum / Sculptură / Corp. Obiectele teatrale ale regizorului Tadeusz Kantor
(expoziție)
Curatori: Justyna Droń, Bogdan Renczyński
Coordonare: Justyna Droń, Sandra Demetrescu, Nicoleta Coman
Organizatori: Cricoteka, Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București
Expoziția poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025 (miercuri – duminică), în intervalul orar 11.00 – 18.30
TNR la FNT
17-26 octombrie | Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Foaierul Sălii Media
Nonstop imaginarium
(spațiu de audiții audio drama)
producții recente ale TNR, organizate tematic, pot fi accesate cu un cod QR de pe telefonul mobil, în ambianța protejată a unei audiții de teatru radiofonic.
Producător: Teatrul Național Radiofonic
Spațiul de audiții este deschis publicului în perioada 17-26 octombrie 2025, în intervalul ora 10.00 – 18.00.
FNT On Air
5.00 – Radio România Cultural
Ultima rază
de Constantin Venerus Popa
Adaptarea radiofonică: Ion-Costin Manoliu
Regia artistică: Toma Enache
În distribuţie: Gabriela Popescu, Mircea Rusu, Vlad Zamfirescu, Alexandru Georgescu, Constantin Cotimanis, Constantin Florescu, Pătru Gavril, Adrian Păduraru, Orodel Olaru, Ion Costin Manoliu, Toma Enache, Remus Stănescu
Regia de montaj: Florin Bădic
Regia de studio: Milica Creiniceanu
Regia muzicală: Patricia Prundea
Regia tehnică: ing. Mirela Georgescu
Redactor şi coordonator de proiect: Magda Duţu
Înregistrare din anul 2021.
FNT On Air
17.00 – Radio România Cultural
Anii ’60
de Ema Stere
Adaptarea radiofonică şi regia artistică: Mihnea Chelaru
În distribuție: Daniel Badale, Constantin Cojocaru, Gavril Pătru, Ioan Grosu, Coca Bloos, Rodica Mandache, Virginia Rogin, Petru Lupu, Gheorghe Arcudeanu, Violeta Berbiuc, Julieana Drăghici
Asistent regie: Janina Dicu
Înregistrări de teren: Bogdan Dumitrescu și Marius Țoghină
Inginer de sunet: Mădălin Cristescu
Regia muzicală: Andrei Miricescu
Redactor: Oana Cristea Grigorescu
Înregistrare din anul 2022. BBC Best European Drama 2023
FNT On Air
Cum să ne purtăm cu clienţii
de Ema Stere
Adaptarea radiofonică şi regia artistică: Mihnea Chelaru
În distribuție: Radu Gabriel și Bogdan Cotleț
Asistent regie: Janina Dicu
Înregistrări de teren: Mihai Coman și Marius Țoghină
Inginer de sunet: Mihnea Chelaru
Redactor: Oana Cristea Grigorescu
Premiul al III-lea la Festivalul Grand Prix Nova 2022. Înregistrare din anul 2022.
FNT On Air
Măriuca
de Ema Stere
Regia artistică: Attila Vizauer
În distribuţie: Dan Tudor, Vlad Ivanov, Roxana Georgiana Cosma, Dumitru Ion, Patricia Prundea
Aranjamente muzicale: Stelică Muscalu
Regia de studio: Milica Creiniceanu
Regia muzicală: Mădălin Cristescu
Sound design: Mihnea Chelaru
FNT On Air
Jos comunismul - joc pe calculator de strategie și RPG
de Ema Stere
Regia artistică: Attila Vizauer
În distribuție: Vlad Ivanov
Muzica originală: Codrin Lazăr
Sound design: Mihnea Chelaru
Redactor: Oana Cristea Grigorescu
Înregistrare din anul 2019.
19.30 – Radio România Cultural
Sepia sau Concepţia de viaţă hyrkanică
de Stanisław Ignacy Witkiewicz
Traducerea: Olga Zaicik
Adaptarea radiofonică și regia artistică: Cezarina Udrescu
În distribuție: Ionel Mihăilescu, Rodica Mandache, Florin Zamfirescu, Coca Bloos, Ozana Oancea, Vivian Alivizache, Mădălina Anea, Mihai Niculescu, Nicolae Călugărița, Ion Arcudeanu
Regia de montaj: Florin Bădic și Monica Wilhelm
Regia de studio: Milica Creiniceanu
Muzica originală și regia muzicală: Cătălin Crețu
Regia tehnică: ing. Mirela Georgescu
Redactor și coordonator de proiect: Crenguța Manea
Înregistrare din anul 2017.