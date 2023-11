Dragoste în vremea „(R)Evoluției” digitale, în premieră la Teatrul Excelsior

Teatrul Excelsior anunță premiera spectacolului-manifest „(R)Evoluție. Ghid de supraviețuire în secolul XXI” de Yael Ronen și Dimitrij Schaad, traducerea Mircea Sorin Rusu, în regia lui Radu Nica, unul dintre numele de referință ale scenei românești, multiplu nominalizat la Premiile UNITER și câștigător în 2005 al Premiului de debut pentru spectacolul „Nora“, realizat la Teatrul Naţional „Radu Stanca” din Sibiu.

Primele două reprezentații vor avea loc sâmbătă, 18 noiembrie, și duminică, 19 noiembrie 2023, de la ora 19:00, la Sala „Ion Lucian” a teatrului (Strada Academiei Nr. 28).

Pentru prima sa colaborare cu Teatrul Excelsior, Radu Nica a ales o piesă scrisă de doi artiști extrem de relevanți pentru scena teatrală contemporană (amândoi parte din echipa prestigiosului Teatru Maxim Gorki din Berlin) și inspirată de Yuval Noah Harari, unul dintre cei mai importanți istorici și gânditori ai momentului. Piesa propune o incursiune într-un viitor nu foarte îndepărtat, care redefinește limitele umanității, intimității și eticii (sociale și digitale).

În viziunea lui Radu Nica, „(R)Evoluție” este spectacol dinamic și fascinant vizual, construit într-o cheie absurdă, cu umor inteligent, ironie, dar și cu multă empatie pentru vulnerabilitatea unor oameni în căutarea sensului vieții, dincolo de tirania ecranelor și a procesoarelor. O montare care ne face atenți la promisiunile revoluției tehnologice, dar mai ales la modul în care aceasta ne influențează viața de zi cu zi – relațiile, alegerile, atitudinile sociale, felul în care comunicăm și în care ne conectăm, real sau virtual, unii cu alții.

Prin intermediul mai multor secvențe spectaculoase, în care actorii-perfomeri ai Teatrului Excelsior testează cu umor diferite mijloace de expresie artistică, jucându-se inclusiv cu propriile limite în raport cu tehnologia, „(R)Evoluție” explorează care ar putea fi ultima frontieră pentru homo digitalis. Ce se întâmplă atunci când viața nu ne mai oferă surprize, când devenim colecții de date, ușor de prelucrat și de interpretat de un algoritm, care generează răspunsuri automate? Un viitor deloc improbabil, în care utopică este doar incertitudinea și în care liberul arbitru pare că nu ne mai aparține.

Din distribuția spectacolului fac parte actorii: Mircea Alexandru Băluță, Alex Călin, Oana Predescu, Andreea Hristu, Alex Popa și Matei Arvunescu, iar echipa artistică este completată de Theodor Cristian Niculae (scenografie), Florin Fieroiu (mișcare scenică), Andrei Cozlac (video design), Traian Marin (lighting design) și Adrian Piciorea (muzică & sound design), producător al spectacolului fiind Camelia Moroianu.

„Revoluția digitală, care ar trebui să ne ușureze viețile, ne pune și în fața unor întrebări și dificultăți existențiale nemaiîntâlnite în întreaga istorie a umanității: cum facem față unei vieți în care omul devine ușor înlocuibil de algoritmi? Ce dileme etice vor apărea în epoca designului genetic? Pornind de la un exercițiu de imaginație despre teatrul viitorului și având plasată acțiunea într-un viitor relativ apropiat (anul 2040), dar care arată foarte diferit de realitatea de azi, piesa tratează în cheie comică problemele amintite mai sus imaginând acestor întrebări posibile scenarii duse adesea până la absurd. Nu cumva dorința de cunoaștere, dezideratul și una dintre nevoile supreme ale umanității, e chiar cea care ascunde morbul autodistrugerii lui homo sapiens?”, Radu Nica, regizorul spectacolului.

„(R)Evoluţie. Ghid de supraviețuire în secolul XXI” de Yael Ronen și Dimitrij, text inspirat de Yuval Noah Harari, este un spectacol prezentat printr-un acord special cu henschel SCHAUSPIEL Theaterverlag Berlin GmbH, Berlin, Germania.

Yael Ronen

Angajată ca regizor la Teatrul Maxim Gorki din Berlin, unde face parte și din consiliul artistic, Yael Ronen s-a născut la Ierusalim în 1976. Spectacolele ei, extrem de apreciate la nivel mondial inclusiv prin Premiul european pentru „Noi realități teatrale“, abordează în principal conflicte istorice sau sociale profunde, dar și teorii ale conspirației, ca în recentul „Operation Mindfuck – Based on a True Story, But Not Really. Hakoah Wien”, de la Schauspielhaus Graz, ce a primit Premiul Nestroy pentru teatru, în 2013, în Austria. Montată de Yael Roen în premieră mondială, la Gorki, adaptarea după romanul Olgăi Grjasnowa – „All Russians Love Birch Trees. Common Ground” este o meditație asupra urmărilor războiului din fosta Iugoslavie. Spectacolul a fost invitat la Festivalul Theatertreffen din Berlin și a obținut premiul publicului la Mülheimer Theatertage. Din selecția Theatertreffen au făcut parte și cele mai noi producții ale ei de la Teatrul Maxim Gorki – „Erotic Crisis”, „Das Kohlhaas-Prinzip” și „The Situation”, despre situația din Orientul Mijlociu – declarat spectacolul anului în 2016. În 2017, a regizat „Winterreise”, cu trupa de la nou înființatul Exil Ensemble de la Gorki. Montările ei recente includ „Roma Armee” (care s-a jucat și la București), „A Walk On The Dark Side”, „Yes But No”, „Third Generation – Next Generation” și „Blood Moon Blues”.

Dimitrij Schaad

Născut în Kazahstan, în 1985, Dimitrij Schaad a studiat actoria în perioada 2005–2009 la Academia Bavareză de Teatru „August Everding“ și la Academia de Teatru din Sankt Petersburg. În perioada 2010–2013 a făcut parte din trupa Teatrului Bochum. A colaborat cu regizori precum Roger Vontobel, Sebastian Nübling, Jan Klata și Jan Neumann. În 2011 a obținut „Bochum Theater Prize“ și a fost declarat „Cel mai bun tânăr actor“ la Festivalul NRW Theatertreffen, iar în 2014 criticii de la „Theater heute“ l-au desemnat, în secțiunea dedicată tinerei generații de creatori, „Actorul anului“. Din 2013 până în 2019, a făcut parte din trupa Teatrului Gorki, unde a jucat în spectacole precum „All Russians Love Birch Trees”, „The Kohlhaas Principle”, „The Situation” și „Denial”, toate în regia lui Yael Ronen, și a avut rolul principal în adaptarea lui Hakan Savaş Mican după Fallada – „Little Man – What Now?” De asemenea, a avut un rol important și în `Get Deutsch Or Die Tryin'”; de Necati Öziri, în regia lui Sebastian Nübling. Împreună cu Yael Ronen a scris piesa „Operation Mindfuck – Based on a True Story, But Not Really”.

(R)Evoluție. Ghid de supraviețuire în secolul XXI de Yael Ronen și Dimitrij Schaad

- text inspirat de Yuval Noah Hararid

Traducere: Mircea Sorin Rusu

Regie: Radu Nica

Scenografie: Theodor Cristian Niculae

Mișcare scenică: Florin Fieroiu

Video design: Andrei Cozlac

Lighting design: Traian Marin

Muzică și sound design: Adrian Piciorea

Producător: Camelia Moroianu

Distribuție:

Richard “Ricky” Martin - Mircea Alexandru Băluță

Dr. Stefan Frank - Alex Călin

Tatjana - Oana Predescu

Lana - Andreea Hristu

René - Alex Popa

Alecto - Matei Arvunescu

Durata spectacolului: 1h 50 min (fără pauză)

Recomandare: 14+

Spectacolul conține efecte speciale sonore și vizuale ce pot afecta persoanele cu fotosenzitivitate și sensibilitate cardiacă.

Când: 18, 19 noiembrie 2023; 12, 13 decembrie 2023; reprezentațiile încep la ora 19:00

Biletele se pot achiziționa online, direct pe site-ul teatrului - www.teatrul-excelsior.ro - și de pe platforma de ticketing www.bilet.ro, cât și în format fizic, de la casa de bilete a teatrului.

Pentru grupurile organizate de elevi, rezervările se pot face la adresa de e-mail organizare@teatrul-excelsior.ro .