INTERVIU Lakshmi Rengarajan, expertă în conexiuni umane: „Am început să îi tratăm pe oameni ca pe niște produse și este dureros“

Cultura datingului s-a schimbat profund aproape peste noapte, iar aplicațiile specifice au devenit un fel de Amazon în care produsele sunt oamenii.

Expertă în conexiuni umane, Lakshmi Rengarajan studiază și încearcă să găsească noi moduri prin care oamenii se pot întâlni peste 15 ani. În prezent, noul ei proiect este „The Later Dater“, dedicat persoanelor de peste 40 de ani și culturii datingului în această perioadă a vieții, despre care va discuta în cadrul Festivalului multidisciplinar UNFINISHED, desfășurat în perioada 22-24 septembrie în București. De-a lungul carierei a activat în mai multe domenii diverse, dar „cu fiecare capitol a devenit din ce în ce mai clar pentru ea și oamenii din jurul ei că atenția acesteia era îndreptată către natura schimbătoare a conexiunilor umane și asupra dezvoltării unor noi moduri prin care să diminueze impactul deconectării create de evoluția rapidă a tehnologiei“, așa cum se arată pe site-ul ei oficial. După ce a fost recrutată de match.com, serviciu online de dating cu o vechime de peste 28 de ani, drept coordonator al departamentului Event Design, a devenit primul Director of Workplace Connection în cadrul companiei WeWork, furnizor de spații de coworking fizice și virtuale. De asemenea, a studiat în profunzime arta de a conecta oamenii prin intermediul podcasturilor „Paired by the People“ și al „Land of Giants“, cel din urmă fiind realizat de Vox Media.

„Weekend Adevărul“ a discutat cu cea considerată de autorul Aaron Hurst „cel mai bun speaker sau expert în conexiuni umane“ despre cum încearcă să redefinească conceptul de dating, cum s-a schimbat această cultură în ultimii ani, dar și despre impactul pe care îl are tehnologia asupra modului în care oamenii se întâlnesc și sunt dispuși să se cunoască și să se conecteze.

„Weekend Adevărul“: Mai întâi, povestiți-ne, vă rog, despre discursul pe care îl veți susține la Festivalul UNFINISHED.

Lakshmi Rengarajan: Voi vorbi despre noul meu podcast și noua mea zonă de interes, respectiv datingul la oamenii de peste 45 de ani. O mare parte din cultura datingului este adresată oamenilor de 20-30 de ani. Oamenii de peste 45 și-au format personalitățile și abilitățile în ceea ce privește datingul înainte de apariția tehnologiei, deci, de fapt, au o serie de abilități foarte interesante. Uneori își fac griji că nu știu cum să iasă la întâlniri, iar după ce încep să discut cu ei îmi dau seama că, de fapt, știu. De obicei, în cultura modernă a datingului ne îndreptăm atenția către cei de 20-30 de ani pentru a vedea ce înseamnă întâlnirile, dar poate ar trebui să ne concentrăm de fapt asupra celor mai în vârstă. Chiar dacă și ei au fost influențați de tehnologie, personalitățile lor sunt „sculptate“ puțin diferit. Poate că și tinerii ar putea să învețe ceva de la ei.

Conexiunea este atunci când poți să vezi persoana cealaltă dincolo de ceea ce poți vedea cu ochiul liber.

Cum a luat naștere acest proiect numit „The Later Dater“?

Am lucrat în industria de dating aproape 15 ani, în cadrul unor companii mari, am susținut diferite podcasturi și am observat că cea mai mare parte din conținutul referitor la dating se concentrează în principal pe oamenii cu vârsta de 20-30 de ani și nimeni nu discută despre ce se întâmplă mai târziu, când circumstanțele sunt diferite: poate nu te-ai căsătorit niciodată, poate ai divorțat sau partenerul tău a murit. Nu sunt prea mulți oameni care vorbesc despre faptul că datingul este diferit când ai 40-60 de ani. Am vrut să mă concentrez asupra acestui grup de oameni.

„Arta de a cunoaște oameni“

Ce greutăți ați observat că au oamenii din aceste grupe de vârstă atunci când ies la întâlniri?

Mulți dintre ei nu au mai ieșit la o întâlnire de mult timp, iar cultura datingului s-a schimbat extrem de semnificativ în ultimii 10-15 ani. Astfel că se pot simți copleșiți, nu știu cum să iasă la întâlniri și nu sunt mereu siguri despre ce vor să vorbească. Uneori, întâlnesc oameni doar prin intermediul aplicațiilor deoarece nu întâlnesc atât de mulți oameni în diferite contexte sociale precum școala, evenimentele comunitare... Deci au anumite avantaje unice, dar și provocări.

Ce înseamnă pentru dumneavoastră datingul?

Prin ceea ce fac, încerc să redefinesc acest lucru. Pentru mine, datingul înseamnă arta și abilitatea de a cunoaște alți oameni. Când vorbim despre dating, oamenii devin foarte agitați pentru că au impresia că este ceva dificil, dar dacă te gândești la dating ca mod de a întâlni alți oameni, e mult mai ușor, pentru că de fapt faci asta tot timpul fără să îți dai seama: întâlnești oameni la magazin, în grupurile de prieteni, la locul de muncă. Experiența de a întâlni pe cineva și de a începe să îl cunoști reprezintă în cele din urmă dating.

Iar conexiunea?

Conexiunea este atunci când poți să vezi persoana cealaltă dincolo de ceea ce poți vedea cu ochiul liber.

Ce vă fascinează la modul în care oamenii stabilesc o conexiune?

Unul dintre lucrurile care mă uimesc este faptul că te poți simți conectat cu cineva, chiar dacă nu îl cunoști sau îl placi.

Cum s-a schimbat această cultură a datingului de-a lungul carierei dumneavoastră?

Datingul s-a schimbat, a devenit mult mai centrat pe consumator, în principal din cauza aplicațiilor. Înainte, datingul online era doar una dintre variante, deoarece oamenii se puteau întâlni fie prin intermediul muncii, al bisericii... Aplicațiile de dating au luat avânt în urmă cu câțiva ani, inclusiv Tinder, și toată lumea a început să le folosească. Astfel, datingul a devenit o experiență mult mai individualizată: oamenii sunt pe cont propriu încercând să își dea seama cum funcționează acest dating. Am devenit din ce în ce mai dependenți de diferite dispozitive și mult mai puțin de prieteni, colegi de muncă sau diverse situații. Oamenii își păstrează toată viața privată privind datingul pe aplicații, iar uneori se izolează de alte moduri de a întâlni oameni. Sunt foarte concentrați doar pe acest mod în încercarea de a găsi o conexiune romantică. Gândiți-vă cât de mult s-a schimbat cultura datingului într-o singură generație: cum se întâlneau părinții noștri și cum o facem noi, în contextul în care până în urmă cu câțiva ani, timp de secole, a existat un singur mod. Totul s-a întâmplat parcă peste noapte.

Tehnologia și conexiunea umană

Există o legătură între evoluția datingului și faptul că avem din ce în ce mai puțină încredere unul în celălalt, ținând cont că trăim într-o eră digitală?

Cred că într-o oarecare măsură este adevărat și au legătură. Atunci când întâlnești pe cineva pe o aplicație, de obicei nu ai prieteni sau vecini comuni cu acea persoană sau nu ai alte lucruri în comun care de obicei te ajută să cunoști acea persoană. În general, întâlnești pe cineva în mod neașteptat, nu are nicio fundație. Nu spun că nu poți întâlni pe cineva online sau că aplicațiile de dating ar trebui eliminate, vreau să fiu foarte clară în privința asta. Ceea ce vreau să spun este că foarte mult din modul în care ieșim la dating s-a schimbat atât de profund și nu discutăm despre asta. Vorbim despre impactul pe care îl au Instagram, Facebook sau TikTok, dar nu discutăm atât de mult despre modul în care aplicațiile de dating au schimbat fundamental modul în care ne raportăm la oameni și în care încercăm să creăm conexiuni romantice.

Cum a influențat pandemia de coronavirus această cultură a datingului?

În timpul pandemiei, așa cum știm, toată lumea a trebuit să stea în carantină și să își limiteze interacțiunile personale, astfel că mulți oameni și-au mutat aproape întreaga viață online, nu doar cei singuri. Mulți au fost nevoiți să se adapteze, să învețe cum să afișeze pe Zoom sau pe LinkedIn, să își arate personalitatea când nu îi puteam întâlni față în față pe ceilalți. Cred că principalul impact al pandemiei este că oamenii au devenit mult mai dependenți de aplicațiile de dating, chiar și oamenii cărora nu le plăcea să le folosească. Ceea ce vedem acum, în lumea postpandemică, este această dorință puternică a oamenilor de a nu-și limita datingul doar la aplicațiile specifice. Însă este greu, pentru că oamenii nu mai merg fizic la muncă atât de mult, nu mai sunt atât de multe evenimente. Cred totuși că vor să o ia mai ușor. Există mai multă conștientizare în ceea ce privește mecanismul de swipe, mai ales că foarte multe aplicații de dating sunt deținute de aceeași companie. Am fost gazda podcastului „Land of the Giants“ și încercam să îi educăm pe oameni despre aplicațiile de dating explicându-le că sunt niște afaceri care au un impact asupra vieților lor și a tuturor oamenilor din viața lor într-un mod puternic și profund.

„Aplicațiile de dating i-au transformat pe oameni în consumatori“

Majoritatea aplicațiilor se bazează pe poze ale utilizatorilor, iar într-o singură zi poți da zeci de swipe-uri. Ne fac aceste aplicații mai superficiali?

Într-un fel, da. Toți suntem superficiali, dar în același timp avem și o parte foarte profundă. Încă un efect al modului în care a evoluat datingul în ultimii ani este faptul că atunci când folosești aplicațiile acestea, partea din tine care este mai superficială este cel mai mult cultivată. Până la urmă, judecăm oamenii în funcție de cum arată, facultatea pe care au urmat-o sau meseria pe care o au, dar totuși nu este singurul mod în care îi judecăm. Îi sfătuiesc pe oameni ca, atunci când dau swipe, să își asculte vocea interioară care pune etichete bazate doar pe aspect și ce văd în poze și să se întrebe dacă vor să fie o astfel de persoană.

Swipe-ul și confortul

Deci mai întâi trebuie să lucrăm cu noi înșine, apoi cu ceilalți.

Da. Dacă lucrezi la modul în care interacționezi cu aplicațiile și la cum practici datingul, acesta este cel mai bun lucru pe care îl poate face cineva pentru a îmbunătăți cultura modernă a datingului.

Totuși, mai există același interes de a cunoaște cu adevărat pe cineva când există atât de multe opțiuni pe aceste aplicații?

Acest lucru are un impact asupra oamenilor în mod subconștient. Toată lumea știe că relațiile au suișuri și coborâșuri, zile bune și zile rele, dar, din cauza acestor aplicații, uneori oamenii vor renunța sau se vor opri dacă un singur lucru nu este perfect sau apare vreo neînțelegere. De multe ori, oamenii renunță și nici măcar nu sunt siguri de ce au făcut asta. Dacă privești în profunzime fenomenul, oamenii renunță de îndată ce apare ceva inconfortabil pentru că, de multe ori, nu vor mai vedea niciodată acea persoană și le este ușor să întrerupă orice formă de comunicare.

Dar când există posibilitatea de a-i studia profilurile pe rețele de socializare, de a vedea ce prieteni sau hobby-uri are?

Cred că depinde. Oamenii cărora mă adresez eu prin proiectul „The Later Dater“ nu sunt atât de interesați să facă atâta cercetare în privința celuilalt pe rețelele de socializare, mai degrabă oamenii mai tineri fac asta. Unii oameni chiar petrec mult timp pe internet să afle mai multe despre potențialul partener, dar foarte mulți nu fac asta, ci pur și simplu vor să se întâlnească cu persoana respectivă și să își formeze propria părere, fără să fie influențați de rețelele de socializare.

Consumerismul uman

Se creează un fel de piață de oameni: dacă nu îți place ceva la cineva, ai la dispoziție multe alte opțiuni din care poți alege.

De aceea spuneam că aceste aplicații de dating i-au transformat pe oameni în consumatori. Din cauza modului în care sunt făcute aceste aplicații și a culturii moderne a datingului, oamenii simt că trebuie să obțină exact ceea ce vor. E ca și când ar comanda ceva pe Amazon: analizează produsul, citesc impresiile celorlalți, comandă, iar când produsul le ajunge acasă și nu le place ceva la el, îl returnează. De ceva timp, am început să îi tratăm pe oameni ca pe niște produse, iar uneori nu ne dăm seama de asta și este dureros, pentru că avem de-a face cu alte persoane ca și noi. Nu le poți spune oamenilor să nu facă asta. Eu nu dau sfaturi legate de dating, așa cum mulți alții încearcă să facă. Cred că nu ajută, chiar dacă se bazează pe bunăvoință. De aceea, mulți oameni care sunt în perioada de dating sunt frustrați pentru că au impresia că fac ceva greșit, ceea ce nu este adevărat. Însă nu își dau seama că fac parte dintr-o întreagă cultură, și industria s-a schimbat și a evoluat atât de repede. În ultimii zece ani, cultura datingului s-a schimbat total. Oamenii vor mereu sfaturi și trucuri și mereu le spun „nu“, pentru că atunci când vine vorba de sufletul tău, doar tu știi ceea ce e bine pentru tine. Vreau să le ofer oamenilor lucruri la care să mediteze. De-a lungul carierei, am discutat și cu mulți oameni care aveau un partener și de multe ori spuneau că lucrurile nu sunt perfecte. Cei care se află într-o relație nu discută despre dating din respect pentru cei care sunt singuri.